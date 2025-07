Le ultime notizie sulla guerra in Miedioriente, ma anche il terremoto ai Campi Flegrei, l'incidente in A1 e lo sport: ecco il resoconto

Le ultime notizie sul conflitto in Medioriente, che si sta avvicinando sempre di più al secondo anno di vita. Siamo infatti giunti al giorno numero 652 e i bombardamenti non si placano. Nella giornata di ieri è arrivata una telefonata fra il primo ministro israeliano e il Papa Leone, dopo che giovedì scorso un raid israeliano ha colpito per sbaglio la chiesa della Sacra Famiglia in quel di Gaza. Tre le vittime mentre i feriti sono stati dieci, fra cui padre Romanelli, grande amico di Papa Francesco. Netanyahu avrebbe riferito al Santo Padre che i negoziati per arrivare ad una pace definitiva stanno continuando e di essere vicino ad un accordo. Nel contempo Papa Leone, come specifica il Vaticano, ha ribadito la necessità di proteggere i luoghi di culto, i fedeli e tutte le persone palestinesi ed israeliane, come riferisce il Vaticano.

Delitto di Garlasco/ Taccia: “Di Sempio non c'è alcuna traccia in casa Poggi, lo scontrino? Superato”

Sulla vicenda ha espresso il suo punto di vista anche il ministro degli esteri italiano, Tajani, che ha chiesto sicurezza per il cardinale Pizzaballa, che si è recato a Gaza con degli aiuti. Insieme a lui è entrato a Gaza anche il Patriarca Teofilo ed i due hanno accompagnato un carico di circa 500 tonn di aiuti destinati alla popolazione civile. Papa Leone ha anche chiesto che la strage dei civili innocenti sia immediatamente fermata. Da segnalare infine altri 26 morti nelle scorse ore causa bombardamenti. Inquietante infine quanto svelato da Al Jazeera secondo cui l’esercito israeliano avrebbe lanciato dei droni pieni di chiodi su Gaza, come confermato dalle persone che presentavano delle ferite compatibili proprio con queste armi.

Safari dell'orrore a Sarajevo: l'inchiesta a Milano/ "Italiani pagarono per uccidere i civili per gioco"

Ultime notizie, scossa di terremoto Campi Flegrei M 4.0

Tornano a tremare la terra ai Campi Flegrei e nella giornata di ieri si è verificata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.0 gradi che ovviamente a gettato nel panico la popolazione locale. L’evento sismico è avvenuto alle ore 9:14 di ieri mattina, improvvisamente, e sono state moltissime le segnalazioni sui social e nel contempo le persone che si sono riversate fuori dagli edifici in cui si trovavano, per paura che potesse crollargli addosso. Il sisma è stato susseguito da altre scosse di entità minore, per una giornata decisamente turbolenta quella di ieri ai Campi Flegrei. Erano diverse settimane che non si verificava una scossa importante ma ricordiamo che negli ultimi 4 mesi, da marzo in avanti, sono stati ben due gli eventi sismici con una magnitudo di 4.6 gradi sulla scala Richter, quelli più forti mai registrati negli ultimi 40 anni nella zona flegrea. Purtroppo questi eventi ci fanno chiaramente capire che il vulcano sia tutt’altro che dormiente e che le scosse di terremoto non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

Delitto di Garlasco, dna ignoto 3/ Abbate sicuro “E' l'assassino!”. Garofano “Traccia che non dice nulla”

La scossa di ieri è stata percepita con molta chiarezza a causa della sua forza, con diversi testimoni che hanno dichiarato che tremava tutto e molta gente che è scesa in strada. I vigili del fuoco hanno controllato alcuni edifici per verificarne la stabilità ed è stata sospesa la circolazione ferroviaria, ripresa poi dopo alcune ore di stop. Fortunatamente la scossa non ha provocato danni particolari agli edifici e non si segnalano nemmeno feriti. Il sisma è stato avvertito con molta chiarezza in tutti i quartieri di Napoli ed in particolare a Fuorigrotta e al Vomero.

Ultime notizie, l’incidente in A1

L’incidente degli scorsi giorni lungo l’Autostrada A1, nella galleria di Base vicino a Firenze, è stata una vera e propria strage. Tutte e cinque le persone a bordo della Fiat Panda travolta da un mezzo pesante non sono sopravvissute all’impatto devastante. Sul colpo erano morte tre persone dopo di che, il giorno dopo, si era spenta anche la bimba di 4 anni a bordo, e infine, nella giornata di ieri, è giunta la notizia della morte della mamma della bimba, la 37enne Silvana Visconti. La donna era sopravvissuta allo schianto ma si trovava all’ospedale Careggi in condizioni gravissime e proprio ieri ha esalato l’ultimo respiro.

Da segnalare che in precedenza erano morti sul colpo i nonni e la zia materna della piccola Summer, tutti a bordo della stessa Fiat Panda e tutti residenti in Piemonte. Non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto fatto sta che l’auto su cui viaggiavano i cinque si è fermata improvvisamente lungo la corsia di marcia: le auto che la seguivano sono riuscite ad evitarla ma un camion l’ha tamponata violentemente non lasciando scampo ai suoi occupanti. A bordo del tir vi era un 56enne moldavo che è indagato per omicidio stradale.



Ultime notizie, ancora Pogacar al Tour de France

Lo sloveno dopo la tappa di giovedì nella quale ha conquistato la maglia gialla, si è imposto anche ieri nella cronoscalata aumentando il suo distacco nella generale nei confronti dei rivali. Vingegaard si è piazzato al secondo posto perdendo da Pogacar soltanto 36 secondi mentre Evanepoel ha perso 2 minuti e 39 secondi e Roglic 1 minuto e 20 secondi.

E oggi si torna ad arrivare in quota nella tappa che si svolge sui Pirenei, con il corridore sloveno che parte ancora come grande favorito.

Ultime notizie, ancora medaglie per i nuotatori italiani ai mondiali di nuoto

Ancora grandi risultati per i nuotatori italiani che stanno partecipando ai mondiali in corso a Singapore. Oggi si sono disputate le due gare sulla distanza dei 5 chilometri in acque libere e sia Paltrinieri che la Taddeucci hanno confermato la loro medaglia d’argento anche su questa distanza. Paltrinieri è riuscito a tagliare il traguardo come secondo nonostante una frattura ad un dito, arrivando dietro soltanto al tedesco Florian Wellbrock, che ha bissato l’oro vinto nella 10 chilometri, e precedendo il francese Olivier.

Anche tra le donne il bis è andato all’australiana Johnson ma la Taddeucci è stata autrice di una gara memorabile conquistando la sua seconda medaglia d’argento. Paltrinieri parteciperà anche alle altre due gare in programma in acque libere poi tornerà in Italia non gareggiando in piscina la prossima settimana.