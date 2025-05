Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiarito con fermezza che non ci sarà alcuna sospensione delle attività militari a Gaza e anche dopo l’annuncio da parte di Hamas del rilascio di un ostaggio con doppia cittadinanza israeliana e americana, Israele ha ribadito che proseguirà le operazioni senza tregua e che i negoziati per la liberazione degli altri prigionieri continueranno “sotto il fuoco”, senza arresti né concessioni: si tratta di una linea strategica netta, rivendicata dallo stesso premier come necessaria per garantire sicurezza e pressione costante sul nemico.

Diretta Internazionali d'Italia 2025 Roma/ Video streaming tv: Passaro cede a Khachanov (11 maggio)

Le ultime notizie provenienti da Tel Aviv descrivono un clima teso nel quale la diplomazia resta ai margini e a prevalere sono logiche militari che puntano a indebolire l’avversario con una forza sempre crescente e l’ufficio del primo ministro ha confermato che le forze armate israeliane sono già pronte a nuove manovre ed ogni eventuale apertura diplomatica sarà valutata solo dopo un totale disimpegno da parte di Hamas, condizione che per ora appare molto distante dalla realtà.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, dialogo Usa-Cina a Ginevra, Trump: “Fatti grandi progressi” (11 maggio 2025)

In questo scenario di conflitto e assenza di dialogo, le ultime notizie da Israele confermano la volontà del governo di continuare l’offensiva militare anche in presenza di trattative proseguendo con attacchi mirati e operazioni sul campo che hanno l’obiettivo dichiarato di ottenere il rilascio completo e incondizionato di tutti gli ostaggi ancora detenuti a Gaza.

Ultime notizie, Pedersen vola al Giro d’Italia: maglia rosa e doppietta in volata

Il Giro d’Italia continua a offrire spettacolo ed emozioni, e le ultime notizie dal fronte sportivo raccontano di una nuova impresa firmata dal ciclista danese Mads Pedersen che – dopo essersi già imposto nella volata della seconda tappa – ha replicato il successo dominando anche la tappa di ieri corsa in territorio albanese, staccando i rivali e tornando a vestire la maglia rosa con nove secondi di vantaggio sullo sloveno Primož Roglič mentre al terzo posto resiste il ceco Vacek, protagonista silenzioso ma costante nelle posizioni di testa.

RICONOSCIMENTO DELLA PALESTINA?/ "Tra annunci e smentite, i calcoli di Trump prima di andare nel Golfo"

La volata finale – tiratissima – ha premiato ancora una volta la potenza e la precisione del corridore della Lidl-Trek, capace di imporsi nonostante le insidie di un tracciato non ottimale e le condizioni meteo incerte, con il gruppo che ha tentato fino all’ultimo di spezzare il ritmo dell’atleta scandinavo senza però riuscirci: con questo successo, Pedersen si conferma tra i grandi favoriti di questa edizione della corsa rosa, soprattutto in vista delle prime tappe italiane che promettono salite impegnative e nuovi ribaltamenti in classifica. Secondo le ultime notizie, la corsa ha lasciato l’Albania per tornare in Italia, dove il Giro vivrà la sua fase più intensa con tappe storiche che condurranno i corridori fino alla capitale Roma.

Ultime notizie, Lampedusa: tre corpi recuperati da un gommone

Un nuovo dramma in mare si è verificato a Lampedusa e secondo le ultime notizie, tre cadaveri sono stati recuperati da un gommone alla deriva nelle acque al largo dell’isola: si tratta di due bambini piccolissimi e di un uomo, probabilmente membri dello stesso nucleo familiare, morti presumibilmente per fame e sete dopo giorni di navigazione sotto il sole e senza alcun tipo di sostentamento.

Il recupero è stato effettuato da una nave umanitaria – la stessa che poche ore prima aveva tratto in salvo altri 57 migranti – tra cui tredici donne e due minori, sbarcati in condizioni di salute estremamente precarie; le salme sono state trasportate al molo e da lì nella camera mortuaria del cimitero, dove verranno esaminate per chiarire le cause esatte del decesso e cercare eventuali elementi utili per identificare le vittime.

Ultime notizie, incedente a Genova: muore una 22enne investita nella notte

Tragico incidente a Genova, dove una ragazza di 22 anni – originaria di Reggio Emilia – è morta dopo essere stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada in via Buozzi, fuori dalle strisce pedonali; secondo le ultime notizie, alla guida c’era un vigilante di 51 anni che si è immediatamente fermato a prestare soccorso, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare e il decesso è avvenuto sul colpo.

L’impatto si è verificato attorno alle 4.30 della notte tra sabato e domenica e la dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia municipale, che sta esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire con precisione quanto accaduto, intanto l’autista è stato sottoposto all’alcol test come previsto dal protocollo; le ultime notizie dal capoluogo ligure raccontano di una popolazione sotto shock per un evento tanto improvviso quanto drammatico che riapre le discussioni sulla sicurezza stradale nelle ore notturne, soprattutto in aree trafficate e poco illuminate, dove la visibilità è ridotta e il rischio di incidenti aumenta.

Ultime notizie, Musetti e Errani-Paolini brillano agli Internazionali di Roma

Giornata intensa quella di ieri agli Internazionali BNL d’Italia, dove le ultime notizie dal Foro Italico celebrano il successo di Lorenzo Musetti che – con una prestazione solida e senza sbavature – ha superato agilmente l’americano Nakashima approdando così agli ottavi di finale, dove se la vedrà con il temibile russo Medvedev: Musetti ha mostrato grande lucidità, dominando il match sin dai primi scambi e guadagnandosi l’applauso convinto del pubblico.

Nel torneo di doppio femminile, la coppia Errani – Paolini ha ottenuto una vittoria sofferta ma preziosa, battendo le avversarie al tie-break con determinazione e sangue freddo mentre non ce l’ha fatta Francesco Passaro, eliminato dal più esperto russo Kachanov in due set; le ultime notizie raccontano anche della sorpresa di giornata, il giovane francese Arthur Fils ha infatti eliminato Stefanos Tsitsipas in un match tiratissimo, aggiungendo un nuovo colpo di scena a un torneo già ricco di emozioni e colpi di scena.

Ultime notizie, Zarco trionfa sotto la pioggia a Le Mans: Honda torna a vincere

Giornata storica per il motociclismo francese e per la casa giapponese della Honda: secondo le ultime notizie, il pilota Johann Zarco ha conquistato un’importante vittoria nel Gran Premio di Francia, correndo in condizioni difficilissime sul circuito bagnato di Le Mans e riportando Honda al successo dopo tre anni di digiuno e per il pilota di casa si tratta una vittoria importante che mancava da ben 71 anni nel GP francese.

Dietro di lui, Marc Marquez ha scelto la prudenza e si è accontentato di un prezioso secondo posto che gli consente di consolidare la sua leadership nella classifica mondiale: il campione spagnolo ha evitato rischi eccessivi su una pista scivolosa che aveva già provocato le cadute del fratello Alex e di Pecco Bagnaia, quest’ultimo ritiratosi senza conseguenze gravi, mentre terzo gradino del podio per un altro spagnolo, Aldeguer, che aveva già mostrato segnali positivi nella Sprint del giorno precedente. le ultime notizie dalla MotoGP raccontano di una classifica generale che sorride a Marquez, ma la sensazione è che la stagione sia ancora apertissima e ricca di possibili colpi di scena.

Ultime notizie, Albania alle urne: Rama verso la vittoria

Gli albanesi si sono recati ieri alle urne per le elezioni parlamentari che – secondo le ultime notizie – vedono in netto vantaggio il premier uscente Edi Rama, leader del centro-sinistra, che avrebbe ottenuto il 51,8% dei voti stando ai primi exit poll diffusi dopo la chiusura dei seggi – il suo principale rivale, Sali Berisha del centro-destra, si attesterebbe invece attorno al 38%, un risultato che – se confermato – sancirebbe la riconferma dell’attuale governo.

La giornata elettorale si è svolta in un clima relativamente tranquillo e con un’affluenza nella media degli ultimi anni mentre gli osservatori internazionali presenti sul territorio monitorano con attenzione tutte le fasi dello scrutinio; le ultime notizie confermano l’importanza strategica di queste elezioni per il futuro del Paese, che punta a consolidare la propria candidatura per l’ingresso nell’Unione Europea e rafforzare i legami politici ed economici con i partner occidentali.