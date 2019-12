Ultime notizie/ Ultim’ora oggi New York: attacco alla sinagoga, arrestato aggressore

Nuovo attacco in una sinagoga avvenuto negli Stati Uniti. Come riferito in queste ultime ore dai principali quotidiani online, un uomo ha aggredito almeno cinque persone a colpi di machete nella sinagoga di Monsey, nei pressi di New York. L’uomo, un afroamericano, è fuggito in auto subito dopo aver commesso il reato, ma la polizia è riuscito ad identificarlo e a rintracciarlo grazie al numero di targa del suo mezzo. Dopo di che le forze dell’ordine sono entrate in azione in quel del quartiere di New York, Harlem, noto per essere a maggioranza di uomini e donne di origini afro-americane. In base a quanto riferito da TgCom24.it, gli agenti starebbero anche perquisendo un’abitazione in quel di Greenwood Lake, una località non troppo distante dal luogo dell’attacco. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Ultime notizie Mogadiscio: strade dopo attentato a checkpoint

Nella capitale della Somalia un attentatore, alla guida di un auto, si è fatto esplodere presso un checkpoint a Afgoye Road molto affollato. Il bilancio provvisorio è drammatico. Almeno 80 morti e più di 90 feriti, tra cui donne, bambini, studenti universitari trasportati su di un pullman, persone anziane. Lo affermano le fonti del servizio sanitario della capitale. Il numero delle vittime è destinato a crescere. Ismael Mukhtar Omar, speaker del governo, riferisce che l’attentato non è stato ancora rivendicato. Abdirizak Mohamed, ex ministro della Sicurezza Nazionale, ha comunicato sui vari social network che tra le vittime ci sono almeno 17 agenti delle forze dell’ordine e 4 emigrati, come confermato anche dalla stampa turca. La polizia somala ha precisato ai media nazionali che l’attentato è avvenuto intorno a mezzo giorno. Continuano le indagini per risalire all’identità dell’attentatore tramite esami del DNA.

Ultime notizie, morto il 19enne Antonio Malandrino dopo incidente

Antonio Malandrino, di anni 19, portiere della squadra di calcio del Rosolini, alla guida della sua auto Fiat 500, con a bordo alcuni amici, si è schiantato contro un muro a causa della forte velocità. In seguito al violento impatto Malandrino è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino nel Siracusano, non lontano da Pachino. Sul luogo del sinistro stradale sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale ed il 188. I due ragazzi che si trovavano a bordo della Fiat 500 sono stati trasportati all’ospedale “Di Maria” ad Avola. Ora sono in prognosi riservata a causa delle gravi ferite subite. Si attende il referto del medico legale per accertare se Malandrino avesse assunto alcol e per determinare l’ora del decesso.

Ultime notizie, donna sotto treno: è stato un omicidio?

Gli inquirenti inizialmente pensavano a due supposizioni: un sinistro cagionato da disattenzione durante il passaggio del treno o ad un suicidio. Ora le forze dell’ordine stanno seguendo un’altra pista. Cinque amici della vittima, che hanno assistito alla lite di Veronique con un’altra ragazza, un’ora prima del tragico evento, sono stati a lungo interrogati. Dall’interrogatorio è emerso che c’è stata una lite tra le due ragazze avvenuta in un bar a tarda serata. Lo scontro fisico potrebbe essere nato per motivi di gelosia. Alcuni testimoni hanno confermato la ricostruzione dei fatti degli amici della vittima. La ragazza che ha litigato con Veronique è stata sottoposta ad lungo interrogatorio da parte degli organi inquisitori. I magistrati vogliono capire se la lite è terminata sui binari oppure se la giovane donna è stata volontariamente spinta sui binari durante il passaggio del treno. Si attendono gli esami del medico legale per capire dal test del DNA il coinvolgimento di altre persone. La vittima non ha riportato segni di violenza sessuale. La Procura intanto ha aperto un fascicolo per omicidio volontario.



