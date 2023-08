Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, nubifragio a Milano: molti danni, alcuni treni bloccati

Un nubifragio molto violento si è abbattuto nelle scorse ore su Milano causando molti danni, con alberi abbattuti e tetti scoperchiati. Il maltempo ha imperversato anche in altre aree della Lombardia come in Brianza e nel Pavese. La regione è quindi in allerta arancione, con particolare attenzione ai fiumi Lambro e Seveso.

Gli interventi dei Vigili del Fuoco a sostegno della popolazione in difficoltà sono stati numerosi. In una strada di Milano una persona è stata colpita da un vaso caduto per la forza del vento ed è stata soccorsa dal 118. Il maltempo ha causato anche dei danni ad alcune linee ferroviarie, che sono state interrotte per alcune ore. Le linee Porta Genova-Mortara-Alessandria e Vercelli-Mortara-Pavia seppure siano state ripristinate hanno subito dei forti rallentamenti. Il tratto tra Vespolate e Mortara, secondo le ultime notizie, risultava invece fino a poco fa ancora impercorribile.

Ultime notizie: bambina di 4 anni cade dal balcone e viene salvata da un passante

Una tragedia sfiorata a Torino grazie all’intervento di un uomo. Il passante ha visto cadere una bambina dal balcone ed è riuscito ad afferrarla al volo, cadendo poi a terra insieme a lei. L'”eroe” è il trentasettenne Mattia Aguzzi, che ha dichiarato: “Ho ricominciato a respirare quando l’ho sentita piangere”. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Mattia Aguzzi, che stava camminando a fianco della fidanzata, si è mosso, avvisato da una persona che si trovava su un balcone nel palazzo di fronte, e ha intercettato il punto in cui la piccola di 5 anni sarebbe caduta. Il suo intervento ha evitato l’impatto col suolo. La bambina e l’uomo sono stati portati al Cto, dove l’uomo è stato dimesso poco dopo mezzogiorno dopo aver effettuato dei controlli, mentre la bambina resta ancora ricoverata.

Ultime notizie: bambina di 19 mesi muore durante una vacanza

Soleil Andolfi, una bambina di appena 19 mesi, è morta per un malore improvviso mentre si trovava in vacanza con i suoi genitori. La famiglia era in Albania, dove vivono i nonni materni. I genitori durante il soggiorno avevano contratto il Covid. Le cause della morte della piccola sono però ancora da chiarire.

La famiglia Andolfi risiede a Centobuchi, un paese in provincia di Ascoli Piceno. Non è chiaro quali sintomi abbia avvertito la bambina, ma dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute è stata ricoverata in ospedale. Le cure dei medici non sono state tuttavia sufficienti. È purtroppo deceduta nelle scorse ore. Per stabilire la causa del decesso saranno effettuati analisi e controlli, mentre la salma rientrerà in Italia dove si terranno i funerali.

Ultime notizie: elicottero americano precipita in Australia

Un elicottero militare statunitense, con a bordo una ventina di marines americani, è precipitato durante un’esercitazione al largo di Darwin, in Australia, intorno alle 11.00 ora locale. L’emittente Abc ha riferito che diverse persone sono state salvate dopo l’incidente e che al momento non ci sono notizie di vittime, anche se secondo le ultime notizie ci sarebbero dei dispersi. Tre persone sono state ricoverate in ospedale, di cui una sarebbe in condizioni più gravi.

“Il nostro obiettivo come Governo e come dipartimento della difesa è incentrato sulla risposta agli incidenti e sull’assicurarsi che venga fornito tutto il supporto e l’assistenza in questo momento difficile”, ha commentato il Primo Ministro australiano Anthony Albanese.

Ultime notizie: nel Gran Premio d’Olanda la pole position va a Verstappen

Max Verstappen, campione del mondo in carica e attuale capoclassifica della stagione 2023, ha conquistato la pole position sulla pista di casa di fronte ad un numerosissimo pubblico e dunque partirà davanti in occasione del GP d’Olanda di oggi. La sua Red Bull ha preceduto la McLaren di Norris e la Mercedes di Russel ed è stata l’unica che ha completato il giro del circuito in meno di 1 minuto e 11 secondi. Quarto posto per Albon su Williams, mentre la prima delle Ferrari, quella di Sainz, ha chiuso in sesta posizione.

Charles Leclerc, avendo sbattuto nel corso della terza sessione, partirà dalla nona posizione in griglia. Max Verstappen ha dimostrato di essere inarrestabile anche sulla pista di casa chiudendo sempre davanti in tutte le sessioni di prove, ed è il grande favorito per la corsa di domani. Il pilota olandese ha dimostrato di saper interpretare al meglio la vettura, che sicuramente è la migliore del lotto, rifilando oltre 1 secondo di distacco al suo compagno di squadra, Perez.











