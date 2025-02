Le ultime notizie odierne le apriamo con la situazione meteo all’isola d’Elba, un nubifragio che ha trasformato le strade in fiume, spazzando via decine di auto. La situazione peggiore è quella che si è verificata a Portoferraio, in provincia di Livorno, dove l’amministrazione comunale ha dichiarato lo stato di emergenza, invitando la popolazione a non usare l’auto e a non uscire di casa.

Diverse le persone rimaste bloccate nell’acqua, fra cui molti automobilisti intrappolati anche dal fango. Evacuata una scuola di danza con nove studenti minorenni e tre istruttori. Oggi allerta gialla in Toscana, possibilità quindi di nuove piogge.

Ultime notizie, dramma a Monaco di Baviera

Dramma nella giornata di ieri a Monaco di Baviera, in Germania, dove un’auto, una Mini Cooper, si è lanciata sulla folla investendo almeno una ventina di persone e provocando delle vittime e dei feriti. L’episodio si è verificato durante la manifestazione dei verdi, e non è ben chiaro se sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.

Secondo alcune testimonianze l’uomo alla guida, poi arrestato, sarebbe stato visto accelerare, ma tutto può essere e le forze dell’ordine tedesche vogliono vederci chiaro prima di arrivare a delle conclusioni certe. Purtroppo moltissime persone sono rimaste coinvolte, alcune delle quali ferite in maniera molto grave, fra cui anche dei bambini, tutti soccorsi dal personale sanitario e portati poi in ospedale. L’attacco, come riferisce TgCom24.it, è avvenuto vicino a Dachauer Strasse e ricordiamo che a già a fine dicembre scorso a Magdeburgo un’auto si era lanciata sulla folla ad alta velocità.

Ultime notizie, gli ascolti del festival di Sanremo 2025

Prosegue il boom di ascolti per il Festival di Sanremo, che questa sera arriverà ad un passo dalla fine. Nella seconda serata, quella di mercoledì, è stato raggiunto il 64,5 per cento di share per un totale di 11 milioni e 700mila spettatori, tenendo conto anche dei contatti via streaming attraverso l’app ufficiale di RaiPlay o il sito web stesso.

Si tratta di un risultato eccezionale per svariati motivi, prima di tutto perchè l’anno scorso Amadeus fece il 60,1 per cento di share durante la seconda puntata con 10,3 milioni di spettatori, e secondariamente perchè la seconda serata del Sanremo 2025 è durata circa mezz’ora in meno rispetto alla stessa dell’anno precedente. La prima parte è stata vista da 13,4 milioni di spettatori con uno share del 57,6%, mentre la seconda da 6,8 milioni con uno share di ben 66,2 per cento. Stamane, attorno alle ore 10:00, sono attesi i dati Auditel per la terza serata, quella di ieri, e ricordiamoci invece che questa sera sarà la serata dei duetti e delle cover.

Ultime notizie, tre morti per cibo in RSA

Notizie drammatiche quelle che ci giungono da una Rsa di Settignano, in provincia di Firenze, dove tre anziani ospiti sono morti. Come riferisce Rainews due vittime avevano 88 e 89 anni, un uomo e una donna, a pare che il decesso sia da attribuire ad una intossicazione alimentare. La vicenda è riportata dal quotidiano La Nazione e risale a lunedì scorso, 11 febbraio 2025: quando i due sono stati soccorsi e portati in ospedale, erano già in condizioni molto gravi, e alla fine non ce l’hanno fatta, complice anche il loro fisico debilitato dall’età.

Si sarebbero sentiti male dopo aver mangiato alla mensa della rsa e ai due era stata diagnostica una grave sindrome gastro intestinale. Ricoverati in gravi condizioni anche altri ospiti, tutti che si sono sentiti male dopo aver mangiato: si attende l’autopsia sui due anziani per cercare di comprendere al meglio cosa sia accaduto.

Ultime notizie, Federica Brignone campionessa del mondo

La sciatrice valdostana ha conquistato l’oro mondiale nello slalom gigante 28 anni dopo il successo di Deborah Compagnoni ed ha dichiarato che lo ha sognato per tutta la vita. Il dominio dell’azzurra è stato totale: dopo il miglior tempo ottenuto nella prima manche lo ha ripetuto anche nella seconda dominando le due avversarie che sono salite con lei sul podio, Robinson e Moltzan.

Per lei si tratta della quinta medaglia nei campionati mondiali dopo l’altro oro vinto nella combinata del 2023 e le tre medaglie d’argento. Deborah Compagnoni cinse la sua medaglia doro nell’edizione disputata al Sestriere, Bella prima manche la sciatrice azzurra è scesa in pista con il pettorale numero quattro e ha accumulato già 67 centesimi di vantaggio per incrementarlo poi nella seconda manche. Uscite di pista invece sia la Goggia che la Bassino.

Ultime notizie, la guerra tra Ucraina e Russia

Riguardo alle ipotesi che sono state relativamente alle trattative di pace, il presidente ucraino. Zelensky ha dichiarato non ci potranno essere accordi senza il coinvolgimento di Kiev. Il presidente ucraino ha parlato di questo stigmatizzando la mossa di Trump di avere dei colloqui di varie ore con Putin, senza il coinvolgimento dell’Ucraina. Kallas ha dichiarato che Kiev non rinuncia ai suoi territori, mentre il Cremlino parla di organizzare in tempi brevi un colloquio tra Putin e Trump-

Ultime notizie, crollo di un edificio a Savigno, in provincia di Bologna

A causa di una esplosione di gas due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave a causa delle ustioni. Dopo l’esplosione c’è stato l’intervento immediato dei vigili del fioco e di unità cinofile che vengono impiegate nella ricerca dei dispersi. L’esplosione è avvenuta in un edificio adiacente alla chiesa.