Ultime notizie, 22enne ucciso in Sardegna durante una lite

Una festa di Carnevale si è conclusa in tragedia a Nuoro, dove un 22enne è stato ucciso a coltellate. La vittima è Marco Mameli, morto dopo essere stato colpito da una coltellata al petto al culmine di una lite nella notte a Bari Sardo, in Ogliastra. All’arrivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare per il 22enne. Un altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso. Sulla tragedia stanno indagando i carabinieri, che sono alla ricerca del responsabile.

Ultime notizie, il bollettino sulle condizioni di salute di Papa Francesco

Il bollettino sulla salute del Pontefice riporta che le sue condizioni nella giornata di oggi sono rimaste stabili e non si sono registrati altri episodi di “broncospasmo”. Nell’arco della giornata però Francesco ha avuto bisogno di alcuni momenti di ventilazione meccanica. La prognosi resta comunque riservata e potrà essere eventualmente sciolta soltanto nei prossimi giorni. Nel bollettino viene anche comunicato che il Papa sta continuando ad alimentarsi regolarmente.

Ultime notizie, Zelensky in visita a Downing Street dopo scontro con Trump

Reduce dalla visita e dal confronto aspro con il presidente statunitense Trump, il presidente ucraino Zelensky, ha fatto visita a Londra al premier britannico Starmer che gli ha assicurato come l’Inghilterra sarà sempre al fianco dell’Ucraina fino alla fine della guerra. Durante la sua permanenza a Londra Zelensky dovrebbe avere anche un incontro con re Carlo.

Ultime notizie, morto Fulco Pratesi del Wwf

Fulco Pratesi, che aveva fondato il Wwf, è morto all’età di 90 anni in un ospedale di Roma dove era ricoverato da alcuni giorni. Pratesi aveva speso tutta la sua vita in difesa della natura e nel 2020 gli era stata attribuita, dall’Università di Palermo la laurea “Honoris Causa” per la Biodiversità e biologia ambientale. Oltre ad essere presidente onorario della sezione italiana del Wwf, Pratesi, che era stato anche deputato nelle file dei Verdi dal 1995 al 1997, nel corso della sua vita è stato un architetto, disegnatore ed autore ed attualmente era sempre il direttore responsabile di “Panda”, il magazine dell’ente, che lo ha anche nel suo simbolo.

Ultime notizie, a Riva del Garda anziana uccisa dalla figlia

Una donna di 61 anni è stata arrestata dalle forze dell’ordine di Riva del Garda, con l’accusa di aver ucciso la madre 91enne. L’ipotesi più plausibile è quella che Francesca Rozza abbia colpito la madre colpendola con una lampada. L’omicidio è avvenuto durante la notte e gli investigatori pensano che sia dovuto all’esaurimento dovuto alla stanchezza per aver accudito per molti anni la madre dopo che, 8 anni prima era morto il padre. Le indagini devono anche chiarire se sia stato effettuato uno strangolamento con il filo della lampada stessa.

Ultime notizie, ciclista nel Cremasco morto dopo essere stato tamponato da un furgone

Il 49enne Gianluca Zanaboni, che stava percorrendo a bordo della sua bicicletta la statale 415 nel Cremasco, è morto a causa del tamponamento subito da parte di un furgone. L’incidente si è verificato nel tratto di strada a cavallo del confine tra la provincia di Lodi e quella di Cremona alle ore 13 di ieri. Gli operatori del soccorso hanno soltanto potuto constatare la morte del 48enne. Le cause del tamponamento sono ancora da chiarire.

Ultime notizie, Ducati si impone subito in Thailandia nella MotoGP

E’ iniziato con un dominio Ducati il mondiale MotoGP 2025. Nella prima gara sprint stagionale, disputata sul circuito thailandese, la casa italiana ha conquistato tutte le posizioni del podio, con la famiglia Marquez che l’ha fatta da padrona con Marc che ha vinto restando in testa alla gara per tutti i giri e il fratello Alex che si è piazzato alle sue spalle. Terzo posto per Pecco Bagnaia sulla seconda Ducati ufficiale. I tre piloti sono partiti dalle stesse posizioni nella griglia di partenza. Poi hanno replicato nella gara di domenica, chiudendo alle medesime posizioni.