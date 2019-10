Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, nuova strage nel Mediterraneo (8 ottobre)

Ennesima strage umana nel Mar Mediterraneo nei pressi di Lampedusa: un barchino carico di migranti, tra cui donne e bambini, durante i soccorsi della guardia costiera, è stato coinvolto in un terribile naufragio a causa del mare mosso. Tantissime le vittime: tredici donne hanno perso la vita, ma le ricerche dei corpi continuano. Tra i tanti dispersi si contano, sicuramente, almeno otto bambini.

Già lo scorso dicembre Donald Trump aveva dichiarato di voler richiamare le truppe americane presenti in Siria, adesso tale volontà sembra prendere maggiore concretezza. Oggi, con un comunicato di poche righe, il presidente degli Stati Uniti d’America annuncia di voler ritirare le proprie forze dal nordest della Siria. La notizia giunge poco dopo una telefonata tra Trump ed Erdogan, in vista di un’operazione militare a nord della Siria per istituire, secondo Erdogan, una zona di sicurezza. Trump ha definito le guerre in atto ridicole e senza fine, da qui l’impellente necessità di portare a casa i soldati. Intanto la Turchia si dichiarerebbe pronta ad invadere il Nord della Siria. L’Europa, per contro, pur dichiarandosi contraria si prepara la peggio.

Oggi, i politici italiani, riuniti alla camera saranno chiamati a votare in merito al taglio dei parlamentari. Questo l’argomento centrale su cui si era basata sia l’intera campagna elettorale sia il successivo programma politico dei pentastellati. Alla base di questa riforma si basa l’accodo tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, per la costituzione del secondo governo Conte. Nonostante le tante perplessità degli esperti di politica, sembrerebbe che anche le opposizioni fossero pronte a votare a favore. Questa decisione si rivelerebbe non solo una svolta per il Paese, ma anche una scelta che potrebbe rasserenare il clima in Italia e all’interno delle varie fazioni politiche. La discussione della riforma costituzionale sarebbe stata discussa già a partire da questa mattina alle 10.00 e prevede la diminuzione del numero di deputati da 630 a 400 e il taglio di 115 senatori che passerebbero dai 315 attuali ai futuri 200.

Ultime notizie, bunker antiatomico a Roma Nord

Venne fatto costruire da Mussolini il bunker antiatomico a Nord di Roma. Durante il periodo fascista però, il rifugio non venne mai utilizzato. Successivamente, attorno agli anni Sessanta, divenne un nascondiglio segreto per accogliere un centinaio di persone che sarebbero state in grado di gestire l’emergenza in caso di attacco nucleare in Italia. Oggi è stato aperto al pubblico ed è possibile visitarlo.

Ultime notizie, dalle macerie appare Miracle

Dopo tre settimane dal devastante uragano Dorian che si è abbattuto sulle Bahamas, dalle macerie è stato estratto vivo un cane che sembrerebbe essere sopravvissuto abbeverandosi unicamente con l’acqua piovana. I soccorritori hanno subito individuato il nome più adatto a lui: Miracle. Miracolo.

Ultime notizie, turnover di allenatori in Serie A

Aria di cambiamenti per gli allenatori delle squadre italiane. Per Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, l’accordo con la società è stato consensuale e la sua uscita dal ruolo di guida tecnica della squadra è già stata definita. Al termine delle loro avventure come allenatori anche marco Giampaolo del Milan e Aurelio Andreazzoli del Genoa.



