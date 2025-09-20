Le ultime notizie di oggi con il nuovo pacchetto di sanzioni Ue annunciato contro Mosca, ma anche la squadra di “hacker” al servizio del governo

Le ultime notizie sulla guerra Ucraina. L’Ue ha presentato nella giornata di ieri un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, con l’obiettivo di indebolire l’economia di Mosca. Si tratta del 19esimo annunciato da Bruxelles da quando è scoppiato il conflitto in Ucraina e stando a quanto spiegato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, andrà a fare leva in particolare sulle “scappatoie finanziarie” che la Russia ha messo in atto per eludere appunto le precedenti sanzioni.

Verranno colpite in particolare le banche, a cui saranno “vietate le transazioni”, ricordando che man mano che le tattiche di evasione miglioreranno, l’Ue si adotterà rispondendo di fatto colpo su colpa. La grande novità è rappresentata dalle piattaforme di criptovalute che per la prima volta verranno interessate dalle nuove sanzioni. La Von der Leyen ha presentato il nuovo pacchetto spiegando che: “E’ giunto il momento di chiudere i rubinetti al gas russo”.

Ultime notizie, una squadra di “hacker” in arrivo per il governo

Con gli attacchi hacker che si sono moltiplicati negli ultimi anni, soprattutto da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, l’Italia ha deciso di fare sul serio sul piano della cybersicurezza, facendo diventare quest’ultima parte integrante delle proprie strategie militari. Lo riferisce TgCom24.it, citando un disegno di legge che è stato presentato ieri alla Camera da parte di Nino Minardo, presidente della Commissione difesa.

Di fatto a disposizione del ministero della Difesa, Guido Crosetto, ci sarà ora un vero e proprio esercito di “hacker”, militari ma anche tecnici specializzati in cybersicurezza, capaci di contrastare gli attacchi informatici ostili dei Paesi stranieri, ma anche tutte quelle minacce che potrebbero riguardare in particolare i siti istituzionali, più volte presi di mira negli ultimi anni. Il decreto legge prevede anche un percorso di formazione speciale per i militari con la possibilità anche di integrare competenze provenienti dal settore privato. Cosa cambia rispetto a quanto stabilito fino ad oggi? Che le Forze Armate potranno considerare l’attacco al cyberspazio come qualsiasi portato avanti da un armamento convenzionale, di conseguenza potranno intervenire con più celerità mettendo in campo tutti i loro tecnici.



Ultime notizie, l’argento di Dallavalle

Dopo lo splendido oro ai mondiali di atletica di Furlani, arriva un bellissimo argento per gli azzurri, precisamente quello di Andrea Dallavalle, che ha conquistato il secondo posto nella finale del salto triplo. L’atleta ha registrato uno spettacolare 17,64, e solo la prestazione da fenomeno del portoghese Pedro Pichardo, che ha saltato a 17,91, ha impedito a Dallavalle di ottenere la medaglia di maggior prestigio. A completare il podio Lazaro Martinez, di Cuba, con i suoi 17,49. Fuori dal podio invece Andy Diaz, italo cubano e campione del mondo indoor, che ieri ha saltato solo 17,19.

La prestazione del piacentino medaglia d’argento è stata senza dubbio superlativa, tenendo conto che ha saltato sempre oltre i 17 metri, con la zampata finale all’ultimo salto, che lo aveva portato temporaneamente in prima posizione prima dell’allungo di Pichardo. Sportmediaset fa notare che 17,64 rappresentano il record personale del piacentino e inoltre lo stesso nel 2025 non aveva fin qui mai gareggiato per problemi fisici.

Ultime notizie, ultimo scampolo d’estate poi sarà autunno

Stiamo vivendo quelle che quasi sicuramente saranno le ultime ore dell’estate 2025. Le previsioni meteo mostrano ancora una presenza dell’anticiclone subtropicale sulla nostra penisola, con temperature che supereranno le medie del periodo anche di 4-8 gradi, con punte superiori ai 30 gradi soprattutto al centrosud.

Attenzione però perchè secondo gli esperti meteo a partire dalla settimana prossima arriverà l’autunno, con le colonnine che saranno in picchiata e con una ondata di maltempo che quasi sicuramente manderà in archivio questa estate.