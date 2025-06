Apriamo le ultime notizie di oggi da Kiev che è stata di nuovo bersaglio di un vasto attacco aereo nella notte, con droni lanciati dalle forze russe che hanno colpito diverse zone della città provocando incendi, distruzione e scene di panico.

Secondo le dichiarazioni fornite dal sindaco Vitali Klitschko, le esplosioni sono state numerose, almeno una decina, con le sirene antiaeree attivate in piena notte mentre le difese ucraine si sono adoperate per intercettare e neutralizzare gli ordigni, alcuni dei quali sono riusciti comunque a danneggiare edifici, case, auto e infrastrutture; secondo le ultime notizie, il bilancio provvisorio è di 2 morti e 8 feriti.

SCONTRI A LOS ANGELES/ "Migranti illegali, i dem dimenticano che l'opinione pubblica sta con Trump"

Klitschko ha esortato la popolazione a restare nei rifugi e mantenere la calma in attesa che cessino le operazioni militari, mentre a Odessa i raid russi hanno provocato danni a diversi ospedali, comprese un’unità ostetrica e un pronto soccorso già evacuati nelle ore precedenti, come comunicato dal governatore regionale Oleg Kiper; nella sua nota si fa riferimento a incendi e distruzioni anche in alcune aree civili, causati da un attacco imponente definito “coordinato e indirizzato”, che sembra aver avuto come obiettivo proprio le infrastrutture essenziali.

SCENARIO DAZI/ Il tentativo cinese di separare Usa e Ue con le terre rare

Ultime notizie, flop dei referendum: affluenza sotto il 32% e nessun quorum raggiunto

Ultime notizie dal fronte politico italiano, dove i cinque quesiti referendari sottoposti al voto nei giorni scorsi non hanno raggiunto il quorum necessario per essere considerati validi, fermandosi ad un’affluenza pari al 31%; tra le proposte in discussione vi erano modifiche in materia di lavoro e cittadinanza, e nonostante il “sì” abbia prevalso nettamente su quattro delle cinque schede, con percentuali superiori all’80%, la mancata partecipazione ha compromesso il risultato rendendolo privo di efficacia normativa.

REFERENDUM 2025/ Il "capolavoro" di Landini, Schlein & co: rafforzare il Governo ed essere ignorati dal Paese

Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, intervenuto in conferenza stampa al termine dello scrutinio, ha ammesso l’insuccesso dell’iniziativa ma ribadendo come i 18 milioni di votanti rappresentino comunque una base su cui ripartire, anche se in un contesto di disaffezione elettorale e scarsa mobilitazione sociale; il quesito sulla cittadinanza, che riguardava un ampliamento del diritto su base anagrafica e residenziale, ha raccolto un’approvazione più debole, fermandosi intorno al 60%, un dato che rimarca le forti spaccature su questo tema.

Ultime notizie, proteste e arresti a San Francisco: continua la tensione sul tema migranti

Ultime notizie dagli Stati Uniti, dove la situazione legata alle proteste per la gestione dei migranti continua ad aggravarsi, in particolare nello stato della California e a San Francisco, durante una manifestazione organizzata contro le politiche di espulsione adottate recentemente dal governo federale, si sono verificati scontri tra gruppi di attivisti e forze di polizia sfociati nell’arresto di almeno 60 persone, secondo quanto riportato da fonti statunitensi.

La protesta, che ha preso piede dopo l’inizio delle operazioni della Guardia Nazionale a Los Angeles tre giorni fa, si è velocemente estesa ad altre città della regione, dando vita episodi di violenza e disordini, con numerose segnalazioni di saccheggi soprattutto nel distretto finanziario.

Nel frattempo, secondo le ultime notizie, il governatore Gavin Newsom ha espresso la sua contrarietà nei confronti dell’amministrazione Trump, accusata di non aver informato preventivamente le autorità statali riguardo l’impiego della Guardia Nazionale nei rastrellamenti e nelle operazioni di detenzione degli immigrati irregolari.

Ultime notizie, esonerato Spalletti: dopo la Moldova è addio alla nazionale

Ultime notizie dal mondo del calcio italiano, dove Luciano Spalletti ha affrontato nella serata ieri la sua ultima partita alla guida degli Azzurri: la decisione della FIGC di interrompere anticipatamente il suo incarico, giunta a pochi giorni dalla sconfitta rimediata ad Oslo contro la Norvegia, ha sorpreso molti e reso ancora più singolare l’incontro di ieri contro la Moldova, terminata con la vittoria azzurra per 2-0.

La partita ha così rappresentato un’occasione di riscatto per cercare punti decisivi in vista della qualificazione alla fase finale del Mondiale, ma inevitabilmente l’attenzione si è concentrata anche sul futuro della panchina azzurra, il nome più citato per la successione è stato quello di Claudio Ranieri, attualmente impegnato in un ruolo dirigenziale nella Roma, motivo per cui, proprio in questi ultimi minuti è arrivata la rinuncia nell’accettare l’incarico.

Ultime notizie, anziano trovato morto in casa a Saronno: sospettata la nuora

Ultime notizie di cronaca nera da Saronno, in provincia di Varese, dove ieri mattina è stato ritrovato il corpo di Romolo Baldo, 87 anni, all’interno della sua abitazione: il cadavere riportava segni di violenza, con ferite da arma da taglio compatibili con un’aggressione avvenuta nelle ore precedenti.

Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti i carabinieri, dopo l’allarme di alcuni vicini di casa insospettiti da rumori e comportamenti strani provenienti dalla villetta e i primi elementi raccolti hanno portato gli inquirenti a concentrare l’attenzione sulla nuora dell’anziano, convivente nella stessa casa insieme al marito, attualmente sottoposta a interrogatorio presso la caserma di Saronno; al momento l’ipotesi principale è quella di un omicidio familiare, forse maturato in un contesto di tensioni pregresse.

Ultime notizie, addio a Frederick Forsyth: si è spento l’autore de “Il giorno dello Sciacallo”

Ultime notizie dal mondo culturale internazionale dove è morto ieri lo scrittore britannico Frederick Forsyth, all’età di 86 anni: l’annuncio è stato dato dal suo agente, che ha definito l’autore “una delle voci più influenti del thriller mondiale”, ricordandone i capolavori come “Il giorno dello Sciacallo” e “Dossier Odessa”, entrambi trasformati in film di grande successo.

Forsyth, che nella sua vita è stato non solo romanziere ma anche pilota della Royal Air Force, reporter per la BBC e agente sotto copertura al servizio dell’intelligence britannica, ha vissuto un’esistenza intensa e avventurosa, elementi che hanno inevitabilmente nutrito le trame delle sue opere: la sua scrittura, densa di dettagli e di ritmo narrativo coinvolgente, ha influenzato intere generazioni di lettori e autori, collocandolo tra i grandi nomi della letteratura contemporanea.