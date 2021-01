Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: nuovo Dpcm, altri divieti in arrivo (10 gennaio 2021)

C’è attesa per il nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 16 gennaio. Intanto da lunedì 11 cinque regioni italiane resteranno in zona arancione come in questo weekend, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Calabria. Per il nuovo Dpcm si va verso un inasprimento delle misure come richiesto dall’ISS che vuole stringere i criteri per passare in zona rossa, con il limite di 250 casi ogni 100.000 abitanti. Resterà il divieto di spostamento tra le regioni, anche se in zona gialla e lo stato di emergenza nazionale che terminerà il prossimo 31 gennaio potrebbe venire prorogato almeno fino al prossimo 31 marzo. Sarà il ministro della Salute, Speranza, ad illustrare, il prossimo 13 gennaio, i contenuti effettivi del nuovo Dpcm. Tra i vari temi che si stanno dibattendo c’è anche quello della riapertura delle scuole. Diverse regioni sono contrarie all’apertura delle superiori dal prossimo lunedì e spostano la data in avanti di 1 o 2 settimane.

Ultime notizie, coronavirus: il bollettino di ieri

Sono 171.119 i tamponi eseguiti ieri e 19.978 nuovi casi. Questi i numeri del bollettino di ieri sul coronavirus in Italia. Con questi dati l’indice di positività si è attestato aal’11,6% con un calo rispetto al giorno precedente dello 0,9%. In calo anche il numero delle vittime, dalle 620 di ieri alle 483 di oggi. Per quanto riguarda i guariti sono 17.040. Aumento di 6 unità per quanto riguarda i ricoverati in terapia intensiva, mentre i ricoveri nei reparti ordinari sono scesi di 53 unità. Il Veneto resta ancora la regione con il maggior numero di nuovi casi, con 3.100, mentre la Lombardia si piazza subito dopo con 2.506, precedendo Sicilia, Emilia Romagna, Lazio e Piemonte, tutte sopra i 1000 nuovi casi in un giorno. In totale dall’inizio della pandemia sono risultate positive al coronavirus 2.257.866 persone.

Ultime notizie, in Indonesia precipitato un Boeing 737

Un Boeing 737 della compagnia Sriwijaya Air che stava operando un volo interno da Giacarta a Pontianak è precipitato poco dopo il decollo. L’aereo era scomparso dai radar e alcuni testimoni hanno dichiarato di averlo visto precipitare. A bordo si trovavano 59 persone compresi i membri dell’equipaggio. Alcuni rottami sono stati trovati dalle squadre di soccorso che hanno raggiunto la zona, nelle acque dove l’aereo che faceva parte della piccola flotta della compagnia indonesiana, sarebbe precipitato.

Ultime notizie, ancora problemi per il governo

Martedì prossimo si terrà il Consiglio dei Ministri che dovrebbe rendere noto il documento del Recovery Plan, mentre Renzi riunisce i parlamentari del suo gruppo per chiarire le richieste da presentare a Conte per confermare l’appoggio al governo e non uscire dalla maggioranza che lo sostiene. In questi giorni il leader di Italia Viva sta continuando a esercitare pressioni per destinare maggiori fondi a scuola e sanità.

Ultime notizie, il procedimento per il caso Open Arms

Nell’aula bunker del tribunale di Palermo si è tenuta ieri l’udienza preliminare per Matteo Salvini nel procedimento Open Arms. Fuori dal tribunale ci sono state manifestazioni di protesta da parte di alcuni gruppi antirazzisti. Il Gup ha richiesto un approfondimento, citando come testimoni sia il Premier Conte che altri ministri. Nell’analogo processo contro l’ex ministro dell’Interno che si è svolto in precedenza a Catania, era stato invece richiesto il proscioglimento.



