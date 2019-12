Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: nuovo pirata della strada nel torinese (15 dicembre)

Secondo le ultime notizie, intorno alle tre del mattino un ingegnere 41enne, risultato positivo all’alcol test, ha investito con la propria autovettura, una Fiat Grande Punto, alcuni ragazzi che camminavano sul marciapiede. In seguito al violento impatto un ragazzo di anni 23 è morto sul colpo ed un altro risulta ferito. I ragazzi, dopo una cena in una trattoria, erano diretti in un parcheggio per riprendere l’auto. Incolumi risultano gli altri tre ragazzi. Il sinistro si è verificato a Buriasco, lungo la strada provinciale 129, nel torinese. Dall’esame dell’etilometro è risultato che l’ingegnere aveva un tasso alcolemico pari 1,6 g/litro. L’investitore è stato arrestato con l’accisa di omicidio stradale e condotto nel carcere di Torino.

Ultime notizie, uccisi quattro cooperanti in Nigeria

In Nigeria quattro operatori umanitari sono stati uccisi ieri da alcuni sequestratori. Da luglio di quest’anno ad oggi si contano cinque vittime. I quattro operatori lavoravano per la missione denominata “Azione contro la Fame”, un’organizzazione fondata nel 1979 in Francia. Attualmente tale organizzazione sta fornendo cibo, acqua potabile ed assistenza medica a più di 350.000 persone povere nel nord della Nigeria. Dopo la rivendicazione, uno speaker dell’ONG ha precisato che ogni azione violenta compiuta contro la loro organizzazione non scoraggerà la loro missione umanitaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA