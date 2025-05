Apriamo le ultime notizie di oggi con il presidente americano Donald Trump che ha preannunciato attraverso un post pubblicato su Truth la firma di un “importante accordo commerciale” con un “grande e rispettatissimo Paese” identificato dal New York Times come il Regno Unito: l’annuncio ufficiale – attesissimo a livello globale – è previsto per le 16 ora italiana durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, definita dallo stesso tycoon “il primo di molti” in quella che si profila come una strategia a lungo termine volta a ridefinire radicalmente i rapporti economici degli Stati Uniti con il resto del mondo.

Conclave 2025, diretta video elezione nuovo Papa/ 4 votazioni e 2 fumate oggi 8 maggio: i cardinali favoriti

Fonti vicine ai negoziati rivelano che l’intesa potrebbe includere la riduzione di dazi su settori strategici – come acciaio, energia e prodotti farmaceutici – anche se rimangono dei dubbi sull’effettiva formalizzazione del documento: secondo alcuni analisti, il testo dell’accordo sarebbe ancora in fase di perfezionamento con alcuni nodi tecnici non del tutto risolti.

CONCLAVE 2025/ 1. “Due i nomi in ‘pole’, 4 pronti in caso di impasse”

Le ultime notizie indicano che questo accordo rappresenterebbe una svolta nelle relazioni transatlantiche con il governo britannico fortemente motivato a rafforzare i legami economici dopo anni turbolenti segnati dalla Brexit e dalle incertezze sul commercio internazionale; è probabile – ribadiscono esperti di politica estera – che l’intesa venga sfruttata come leva elettorale sia da Trump in vista della corsa presidenziale che da Downing Street impegnata a rilanciare l’economia interna in un contesto di inflazione ancora elevata.

Ultime notizie, l’Inter vola in finale di Champions League tra polemiche e emozioni

Ultime notizie dal mondo del calcio dove dopo un confronto rocambolesco terminato 4-3 ai supplementari contro il Barcellona, l’Inter di Simone Inzaghi ha conquistato un posto nella finale di Champions League – in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera – in un clima di tensione crescente: il club catalano ha contestato duramente l’operato dell’arbitro polacco Marciniak – accusato dal tecnico Xavi Hernández di aver preso decisioni “discutibili”, tanto da invocare un’indagine UEFA sulla gestione del match – e la partita, intensa ed equilibrata, ha vissuto continui ribaltamenti di fronte con Frattesi che ha segnato il gol decisivo al 112’ dopo un lungo inseguimento del risultato cominciato già nel match d’andata, finito 3-3.

GUERRA NEL MAR ROSSO/ Houthi vs. Israele, i missili scavalcano la "vittoria" di Trump

Le ultime notizie riportano un clima infuocato anche fuori dal campo: i tifosi blaugrana hanno invaso i social network per protestare contro il mancato fischio di un presunto fallo su Lewandowski nell’azione che ha portato al quarto gol nerazzurro e la dirigenza del Barcellona ha annunciato il ricorso ufficiale alle autorità calcistiche europee. Intanto, l’Inter si gode la festa: a Milano, migliaia di persone hanno affollato Piazza Duomo, trasformandola in un oceano di bandiere nerazzurre e cori di festa in vista dell’attesissima finale contro il PSG, che ieri ha battuto l’Arsenal per 2-1.

Ultime notizie, Conclave aperto, piazza San Pietro in attesa del nuovo Papa

Con una cerimonia solenne e ricca di significato, i 133 cardinali elettori hanno varcato ieri le porte della Cappella Sistina per dare ufficialmente inizio al Conclave, l’evento più sacro e segreto della Chiesa cattolica – preceduto dalla messa “Pro eligendo pontifice” – celebrata in una Basilica di San Pietro gremita: il primo scrutinio, svoltosi nel pomeriggio, non ha prodotto alcun esito e il comignolo è rimasto neutro senza emettere né fumata bianca né nera. In piazza San Pietro, oltre 30mila fedeli provenienti da ogni parte del mondo hanno seguito in silenzio e con devozione l’ingresso dei porporati, trasmesso in diretta da televisioni e media online.

Le ultime notizie dal Vaticano raccontano un’atmosfera sospesa, fatta di attese e preghiere, mentre sui media e nei corridoi ecclesiastici impazzano le speculazioni sui possibili successori di Pietro: tra i nomi più citati, il cardinale filippino Luis Antonio Tagle – considerato un riformatore vicino alle istanze sociali – e il conservatore africano Robert Sarah, sostenuto dalle frange più tradizionaliste. Nel frattempo, la città eterna si trasforma: pellegrini dormono accampati sotto i colonnati del Bernini e le forze dell’ordine presidiano le vie limitrofe al Vaticano.

Ultime notizie, escalation India-Pakistan, l’ONU invoca la moderazione

Un attacco missilistico indiano nel territorio del Kashmir pakistano ha provocato una nuova e gravissima crisi internazionale: 31 civili sono stati uccisi e 46 feriti, secondo le autorità militari di Islamabad, che denunciano l’operazione come un atto di aggressione unilaterale; da parte sua, Nuova Delhi ha giustificato il bombardamento come “mirato contro infrastrutture terroristiche” ma la reazione del Pakistan non si è fatta attendere – il governo ha promesso “una risposta proporzionata e immediata”– mentre la comunità internazionale lancia appelli alla moderazione.

Le ultime notizie da questa regione martoriata da settant’anni di conflitti indicano un’escalation preoccupante, con movimenti di truppe segnalati lungo il confine e dichiarazioni infuocate da entrambe le capitali; l’ONU ha convocato una riunione d’urgenza chiedendo la fine immediata delle ostilità per proteggere la popolazione civile, intrappolata in una spirale di violenza che minaccia la stabilità dell’intera Asia meridionale. Russia, Cina e Iran hanno chiesto dialogo, mentre la Turchia ha definito la situazione “una polveriera pronta a esplodere” offrendo una mediazione regionale per evitare la guerra aperta.

Ultime notizie, addio a Nino Marazzita, il legale dei misteri italiani

È morto all’età di 87 anni Nino Marazzita – uno degli avvocati penalisti più noti e controversi del panorama italiano – che ha segnato la storia giudiziaria del Paese con la sua partecipazione a processi simbolo come quello del “mostro di Firenze” Pietro Pacciani e le indagini parallele sui casi Moro e Pasolini: nato a Palmi, calabrese d’origine e romano d’adozione, Marazzita era noto anche per la sua presenza in TV come giudice arbitro a “Forum”.

Le ultime notizie dal mondo forense lo celebrano come un protagonista indiscusso della giustizia italiana, capace di affrontare i casi più oscuri senza mai sottrarsi al confronto pubblico: il figlio – anch’egli avvocato – ha dato l’annuncio ufficiale, mentre i social media vengono inondati da messaggi di cordoglio da parte di colleghi, clienti ed ex imputati.