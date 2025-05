Ultime notizie dall’Ucraina, dove una nuova ondata di attacchi aerei ha travolto la regione meridionale del Paese: la città di Odessa è stata colpita duramente da un raid notturno condotto con droni esplosivi di fabbricazione russa, che hanno provocato distruzione e panico tra la popolazione civile, secondo quanto riportato dalle ultime notizie diffuse dal governatore locale Oleg Kiper, almeno due persone sono morte e quindici sono rimaste ferite in modo grave a seguito delle esplosioni che hanno coinvolto una zona residenziale della città, con danni a case, automobili, negozi e persino una scuola, ora parzialmente crollata e annerita dai roghi.

Le ultime notizie confermano che diversi quartieri sono rimasti senza elettricità per ore a causa degli incendi provocati dalle esplosioni, mentre i soccorritori si sono trovati a scavare tra le macerie alla ricerca di altri eventuali feriti, il bilancio resta provvisorio.

In contemporanea, le ultime notizie da Sumy – città a nord-est – parlano di deflagrazioni intense che hanno fatto tremare le abitazioni e scattare i sistemi di allarme in diverse regioni del Paese: da Kiev a Kharkiv, da Donetsk a Zaporizhia, le ultime notizie parlano di un attacco su vasta scala che non dà tregua alla popolazione ormai da oltre tre anni e che arriva in un momento diplomaticamente delicato, proprio mentre Stati Uniti e Ucraina siglano un nuovo patto economico e strategico per la ricostruzione del Paese, un fondo di investimento che – secondo le ultime notizie ufficiali – dovrebbe includere anche l’accesso alle risorse naturali ucraine da parte dell’amministrazione americana mentre si intensificano gli sforzi delle cancellerie internazionali per trovare una via d’uscita a questo lunghissimo conflitto.

Le ultime notizie provenienti dagli Stati Uniti descrivono uno scenario economico complesso e controverso: dopo cento giorni dall’insediamento del nuovo presidente Donald Trump, il Paese registra un calo dello 0,3% del PIL, una contrazione che – secondo le ultime notizie raccolte da analisti e osservatori finanziari – è da attribuirsi in larga parte alla corsa agli acquisti da parte delle imprese americane per aggirare l’effetto dei dazi imposti dalla nuova amministrazione, che ha avuto come conseguenza un eccessivo accumulo di scorte nei magazzini e un aggravamento del disavanzo commerciale.

Le ultime notizie parlano di un settore manifatturiero in difficoltà, mentre l’importazione selvaggia di beni ha spinto molti economisti a parlare già apertamente di “rischio recessione” nonostante l’aumento degli investimenti registrato in alcune aree. Nel suo discorso ufficiale per celebrare i primi cento giorni di mandato, Trump ha minimizzato i dati negativi, attribuendone la responsabilità alla precedente amministrazione Biden e garantendo che – sempre secondo le ultime notizie da Washington – a breve l’America conoscerà un “boom economico senza precedenti” a patto però di “resistere ancora un po’ di tempo”, parole che hanno diviso l’opinione pubblica e innescato accesi dibattiti tra sostenitori e oppositori del tycoon.

Ultime notizie, roghi dolosi attorno a Gerusalemme: migliaia evacuati, Israele chiede aiuto a Grecia e Italia

Le ultime notizie provenienti da Israele raccontano una situazione di emergenza ambientale e umanitaria sempre più preoccupante: vaste aree boschive situate nei pressi delle colline di Gerusalemme sono state travolte dalle fiamme a causa di una serie di incendi che – secondo le autorità locali – sarebbero di origine dolosa. Le ultime notizie indicano che migliaia di residenti sono stati costretti ad abbandonare le loro case con urgenza, mentre il fuoco ha divorato alberi, abitazioni, fattorie e strutture pubbliche.

I messaggi diffusi su Telegram da membri di Hamas – che incitano i palestinesi a incendiare quanto più possibile – hanno acceso nuove tensioni, e le ultime notizie confermano l’arrivo imminente in Israele di aerei antincendio messi a disposizione da Grecia e Italia per tentare di contenere le fiamme. A questo si aggiunge il continuo scontro diplomatico con le Nazioni Unite, che da settimane condannano la decisione israeliana di interrompere l’afflusso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza: una situazione che prosegue da ben nove settimane, aggravando il disagio per centinaia di migliaia di civili.

Ultime notizie, tragedia familiare a Misterbianco: madre getta la figlia di sette mesi dal balcone

Le ultime notizie dalla provincia di Catania sono tragiche e scioccanti: nella cittadina di Misterbianco – intorno alle 13.30 di ieri – una donna di quarant’anni ha gettato dal balcone del proprio appartamento la figlia di soli sette mesi, provocandone la morte istantanea. Secondo le ultime notizie fornite dai carabinieri intervenuti sul posto, la madre soffriva di gravi problemi psicologici acuiti da una forma severa di depressione post-partum – condizione già nota ai servizi sanitari.

I soccorritori del 118 sono arrivati immediatamente, allertati dai passanti che hanno assistito attoniti alla scena, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso della neonata; le ultime notizie riportano anche il malore accusato dal padre, trasportato d’urgenza in ospedale sotto choc. La coppia ha anche un altro figlio di sette anni, che al momento si trova in custodia dei servizi sociali.

Ultime notizie, schianto mortale sulla A4: due anziani perdono la vita tra Latisana e Portogruaro

Gravissimo incidente stradale nel tratto autostradale della A4 tra le uscite di Latisana e Portogruaro, dove – secondo le ultime notizie – un’auto ha sfondato le barriere di protezione di un cantiere segnalato e si è schiantata contro un mezzo in sosta per lavori di manutenzione: a bordo del veicolo viaggiavano due anziani che sono morti sul colpo.

Le ultime notizie raccontano di un impatto violentissimo, seguito da lunghe code e gravi disagi per il traffico in direzione Venezia – già intenso per le festività – con decine di automobilisti bloccati in autostrada per ore; i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente, ma per i due non c’è stato nulla da fare. Le autorità ipotizzano che a provocare l’incidente possa essere stato un malore improvviso del conducente, ma saranno gli accertamenti a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Ultime notizie, via libera del Governo al piano lavoro: più controlli e formazione

Nella giornata di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato un pacchetto di misure incentrate sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e le risorse stanziate serviranno ad aumentare il numero di controlli ispettivi nei cantieri e negli ambienti produttivi, e anche a rafforzare la formazione degli addetti e dei responsabili della sicurezza.

Le ultime notizie arrivano dopo le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni, che aveva anticipato l’intenzione del Governo di muoversi su questo fronte in occasione del 1 maggio, suscitando però le critiche immediate dei sindacati: secondo i rappresentanti dei lavoratori, il tema della sicurezza non può essere affrontato solo simbolicamente in coincidenza della Festa dei Lavoratori, ma deve costituire – come riportano le ultime notizie – un impegno continuativo e strutturale per tutte le istituzioni in un Paese che continua a registrare morti bianche con cadenza quotidiana.