Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, oggi CdM del decreto “ristoro” (27 ottobre)

Come ogni lunedì il calo dei tamponi effettuati, solo 124,686, fa scendere il numero dei nuovi casi di contagio da Coronavirus, che si ferma a 17.012, dopo che nella giornata di domenica erano stati oltre 21mila ma con 36mila tamponi in più. Aumenta invece il numero dei decessi che dai 128 di ieri sale fino a 141. Anche i ricoveri in terapia intensiva salgono con un incremento di 76. Il bollettino odierno riporta anche la guarigione di 2.423 persone e segnala come regioni con il maggior numero di casi la Lombardia, la Toscana e la Campania. Il rapporto tra i test effettuati e le persone che sono state trovate positive è salito al 13,6%.

Ultime notizie Le misure a sostegno delle aziende

Il mini lockdown per l’emergenza da Coronavirus imposto dal nuovo Dpcm sarà reso meno problematico dai fondi che il Governo ha stabilito per dare ristoro alle aziende che subiranno delle perdite, passando dal rimborso a fondo perduto, alla nuova cassa integrazione, al credito d’imposta. La sottosegretaria all’economia Morani ha dichiarato che il decreto legge che istituisce queste misure è pronto e sarà esaminato dal Consiglio dei Ministri che si terrà oggi. La cassa integrazione sarà rifinanziata fino ad importi doppi di quella precedente e coprirà quindi tutto il 2020. Sono previsti anche degli indennizzi per i lavoratori stagionali e potrebbe anche venire sospeso il pagamento della rata IMU di dicembre. A fronte di queste misure c’è da registrare la rabbia delle categorie coinvolte, che hanno stimato in 17,5 miliardi di euro i danni che subiranno a causa della stretta e che stanno organizzando delle manifestazioni per protestare contro le chiusure anticipate delle attività di ristorazione e dei cinema e teatri. Proteste che coinvolgono anche i lavoratori del settore dello spettacolo.

Ultime notizie Pandemia, la situazione nel resto del mondo

Cresce anche nel resto del mondo l’allarme per la pandemia del Coronavirus. In Francia i numeri stanno aumentando giorno per giorno ed una dichiarazione di Jean-François Delfraissy, presidente del Consiglio scientifico, fa ancora più paura dicendo che in Francia, “In realtà siamo a 100 mila casi al giorno”. Problemi anche nello staff del vice presidente uscente degli USA, Pence, con 5 componenti che sono risultati positivi. In Australia, nella città di Melbourne, il lockdown è stato concluso dopo 112 giorni dall’inizio. Anche la Cina sta cercando di controllare l’avanzata del virus ed un solo caso di positività, asintomatico, ha portato le autorità di Kashgar a testare tutti gli abitanti. Gli Stati Uniti restano in testa per quanto riguarda i paesi più colpiti con i decessi per il Covid che sono arrivati a quota 230mila.

Ultime notizie Le critiche di Renzi al Dpcm

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, partito che fa parte della maggioranza di Governo, ha rivolto critiche contro il Dpcm che è stato emanato nella giornata di domenica, parlando di in un errore relativamente alla chiusura dei luoghi di cultura e preannunciando una richiesta al premier per un cambiamento. Da parte di Zingaretti, segretario del PD sono arrivate parole di rimprovero per l’alleato, chiarendo che non si possono tenere i piedi in due staffe, criticando il Dpcm emesso dal governo sostenuto, e nello stesso tempo ha parlato della necessità di un confronto e collaborazione anche con i partiti di opposizione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA