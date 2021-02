ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Fico sale al Colle da Mattarella (2 Febbraio)

Calo dei positivi nel nuovo bollettino del coronavirus, con soli 7.925 nuovi casi, ma sale seppur di poco il tasso che oggi si è fermato sul 5,5%. I decessi odierni sono stati 329 ed anche i ricoveri hanno visto un aumento, 37 in più quelli delle terapie intensive e 164 quelli dei reparti ordinari. In aumento anche il numero delle persone guarite, oggi 13.975. Tra le regioni italiane quelle con il maggior numero di contagi restano la Lombardia, l’Emilia Romagna e la Campania. Altre 8 regioni non stanno invece comunicando le positività relative ai tamponi antigenici rapidi.

Ultime notizie, Le trattative per la formazione del Governo

Sono proseguite per tutta la giornata di ieri a Montecitorio, le trattative per la formazione del nuovo governo con la partecipazione di Roberto Fico. Le delegazioni delle forze che componevano la vecchia maggioranza si sono confrontate sui vari punti del programma per cercare di trovare i punti di incontro. Riguardo ai nomi sia il Partito democratico che il M5S e Leu hanno indicato nuovamente Giuseppe Conte come Premier mentre Italia Viva preme per un segnale di discontinuità con il governo precedente. Sempre il gruppo di Matteo Renzi preme per avere i soldi del MES, operazione alla quale sono contrari i grillini. Resta aperta anche la caccia ai posti da ministro con diverse sostituzioni che potrebbero diventare realtà.

Ultime notizie, Colpo di Stato in Myanmar, arrestata la presidente Aung San Suu Kyi

Dopo alcuni giorni nei quali era montata la tensione tra la presidente eletta e le forze militari, Aung San Suu Kyi è stata arrestata e nel paese è stato proclamato per un anno lo stato di emergenza. La Lady incarcerata ha lanciato un appello al suo popolo chiedendo di non piegarsi ai voleri dei militari. Dal canto loro questi ultimi hanno promesso delle elezioni libere ed eque. Da parte di molti paesi occidentali, dell’Unione Europe, dell’ONU e degli Stati Uniti è arrivata immediatamente la condanna per il colpo di stato ai danni della presidentessa democraticamente eletta, mentre da parte della Cina la situazione viene osservata con maggiore cautela con i governanti cinesi che si sono limitati ad invocare la salvaguardia della stabilità sociale e politica del Myanmar. L’esercito ha nominato presidente ad interim Myint Swe, un ex generale, che dopo la nomina ha dichiarato che il colpo di stato dei militari è stato “costituzionale”.

Ultime notizie, La Jeep festeggia gli 80 anni

La Jeep festeggia nel 2021 gli 80 anni di vita, con una serie di modelli realizzati appositamente per questa ricorrenza con varianti rispetto a quelli già in vendita. Dalle prime 4×4 prodotte con questo marchio nel 1941 alle vetture disponibili oggi sul mercato, l’evoluzione è stata continua e il pubblico ha sempre di più apprezzato le creazioni della casa statunitense che oggi si spinge anche nel settore delle auto ecologiche.

Ultime notizie, Persi 100mila posti di lavoro nel mese di dicembre

La crisi legata alla pandemia sta ancora procurando problemi ai lavoratori italiani. Solo nello scorso mese di dicembre il numero degli occupati si è ridotto di 100mila unità, proseguendo nel calo che si è verificato fin dallo scorso mese di marzo. La disoccupazione è aumentata e nella maggior parte dei casi i posti di lavoro persi erano di donne. Il tasso di disoccupazione giovanile si è attestato al 30%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA