ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, ok da Camera e Senato a riforma Mes (10 Dicembre)

Nel bollettino di ieri per il Coronavirus scendono ancora i decessi che tornano sotto quota 500, con 499. 12,756 i nuovi casi di contagio, ma con un netto calo di tamponi effettuati, 118,475 e con il tasso di contagio che torna sopra il 10% arrivando al 10,8%. Cala di 25 unità il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva e anche il numero dei ricoveri ordinari che scende a 29.653. Per quanto riguarda i numeri delle regioni il Veneto resta al primo posto con 2.427 casi, seguito dalla Campania a 1,361 e dal Lazio con 1.297. La Lombardia ha fatto registrare 1.232 casi ed anche l’Emilia Romagna è stata sopra quota mille con 1.079 nuovi casi. Intanto arriva la notizia che un bambino milanese era già positivo nel mese di novembre del 2019.

Ultime notizie, Ancora maltempo su Venezia e paratie del Mose che resteranno alzate per tre giorni

Il maltempo continua a flagellare Venezia e dopo l’acqua alta di martedì, nella notte scorsa è iniziata l’operazione di innalzamento delle paratie del Mose che dovranno restare alzate per tre giorni, in quanto il picco dell’acqua alta, circa 140 centimetri, è previsto per la giornata di venerdì. Nella giornata di oggi si sono avuti 125 centimetri, mentre nella giornata di domani il picco sarà di 135 centimetri. Intanto nel Provveditorato alle opere pubbliche, che sovrintende alle aperture e chiusura del Mose, si sta cercando di rivedere le procedure che sono state seguite fino a questo momento.

Ultime notizie, Voto in Senato sulla riforma del Mes

Dopo il sì della camera alla riforma del Mes arriva l’ok anche del voto nell’aula di Palazzo Madama. Nel voto di Montecitorio si sono avuti 13 voti contrari dal gruppo del M5S, mentre anche 16 deputati di Forza Italia non hanno votato. Intanto continuano le polemiche da parte di Italia Viva, che continua a ribadire il suo no al comitato per l’utilizzo dei fondi del Recovery Fund, con Renzi che ha messo a disposizione di Conte le poltrone dei due ministri di Italia Viva ed anche il posto di sottosegretario. Il leader di Italia Viva si è detto disposto ad uscire dalla compagine governativa se si insisterà sul comitato per gestire le risorse del Recovery Fund.

Ultime notizie, Angela Merkel chiede ai tedeschi di restare a casa

In un discorso in parlamento, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha richiamato i tedeschi ad un comportamento di grande attenzione nei prossimi giorni per evitare una nuova ripartenza dei contagi. In Germania il numero dei morti è in aumento negli ultimi giorni ed ha raggiunto il record di 590, con il conseguente richiamo alla popolazione. Nel corso del suo intervento la Merkel ha battuto più volte le mani sul podio dal quale parlava per sottolineare la grande problematica del momento.



