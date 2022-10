Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, ok del Senato al governo Meloni: “Contante salirà”

Ultime notizie, Giorgia Meloni incassa la fiducia anche al Senato

Dopo l’ok della Camera, nella giornata di ieri il nuovo governo di Giorgia Meloni ha ottenuto la fiducia anche al Senato, convocato per ieri pomeriggio alle ore 13:00. Attorno alle ore 16:30 la neo presidente del consiglio è intervenuta in replica alla fiducia, concludendo così di fatto l’iter previsto per l’insediamento del nuovo esecutivo. Intanto spiccano le dichiarazioni del vice premier e neo ministro degli esteri, Antonio Tajani, che ha affermato: “Dobbiamo combattere l’immigrazione illegale e favorire quella legale”, le sue parole riportate da Tgcom24.it, a margine del Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione Avsi. Dobbiamo “mettere al centro la persona”.

E ancora: “Non c’è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità dell’Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può essere conculcata con la violenza”. Tornando a Giorgia Meloni, anche ieri il suo intervento è stato lungo e ha elencato gli interventi che questo Governo farà in questi anni, primo fra tutto il taglio progressivo del cuneo fiscale e dell’aumento del tetto del contante, forse fino a 10mila euro. Ma è stato affrontato anche il tema dell’aumento dei pagamenti in contante, con una soglia che dovrebbe salire fino a diecimila euro. Ma ieri è stata anche la giornata di Berlusconi, che è tornato in Senato dopo 9 anni. Ha assicurato nel suo discorso la piena fiducia e appoggio al Governo Meloni. Anche sulla guerra dichiara il suo pieno appoggio all’Ucraina.

Ultime notizie, Ema: “Ondata covid in arrivo”

L’Ema, l’agenzia europea del farmaco, si attende una nuova ondata di covid nelle prossime settimane. A spiegarlo nella giornata di ieri, come si legge sul sito di RaiNews, è stato Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell’Ema, che in occasione del briefing sul contrasto al Covid-19 ha dichiarato: “La pandemia non è ancora finita. Invitiamo i cittadini a vaccinarsi ora, soprattutto se la vostra situazione sanitaria vi espone a un rischio maggiore di gravità. Questo è il momento di essere protetti in vista dell’ondata in arrivo”.

Cavaleri ha parlato anche dell’influenza: “Ci aspettiamo che il Covid-19 e l’influenza circoleranno contemporaneamente durante l’autunno e l’inverno, le persone vulnerabili saranno maggiormente a rischio. Campagne di vaccinazione congiunte sono in corso in molti Paesi. Invitiamo i cittadini idonei a trarne vantaggio”. L’esperto ha concluso soffermandosi sulle nuove varianti: “Stiamo seguendo con attenzione le nuove sottovarianti del virus che muta a un ritmo più veloce di quanto potremmo mai esserlo nell’adattamento dei vaccini. Dovremmo considerare l’adattamento dei vaccini solo quando la differenza tra i ceppi in circolazione e la composizione dei vaccini diventa rilevante”.

Ultime notizie, 18enne investito a Roma: la testimonianza

A poco più di una settimana dalla terribile morte del 18enne Francesco Valdiserri, investito sul marciapiede a Roma, emerge la testimonianza di Datan Pensa, 21enne che si trovava a bordo dell’auto guidata da Chiara Silvestri, la ragazza che ha perso il controllo del suo mezzo travolgendo appunto Valdiserri. “Chiara ha sterzato all’improvviso, è durato tutto pochi secondi”, ha raccontato, ricordando quei terribili momenti avvenuti il 19 ottobre scorso, come si legge su TgCom24.it.

“Sono ancora molto provato. Mi sono reso conto di non poter fare niente purtroppo – ricorda il giovane -. Chiara non si è distratta, è stato un problema di guida, io non ho visto il contachilometri. Ho capito all’ultimo quanto stava per accadere e poi ho aperto lo sportello”. La ragazza alla guida, la 23enne Chiara Silvestri, non si sarebbe quindi distratta mentre stava guardando il cellulare, ipotesi della prima ora, visto che, stando a Datan, le cose sarebbero andate diversamente. In corso le indagini.

Ultime notizie, ancora caldo anomalo in tutta Italia

Punte di 31 gradi in Sicilia ma il caldo anomalo fuori stagione, si fa sentire su tutta la nostra penisola. E gli effetti di queste temperature non tardano ad arrivare. In mancanza di piogge, infatti, tornano nel nostro territorio nebbia, smog e siccità.

Problemi anche sul fronte dell’agricoltura, con una produzione già ridotta di frutta e di verdura. A causa dei cambiamenti climatici aumenta anche il prezzo del latte che è destinato ad arrivare a 2 euro al litro. E mentre i ghiacciai sono in agonia si pensa a come affrontare questa nuova emergenza climatica.

Ultime notizie, situazione della guerra in Ucraina

Mentre Putin perde terreno sul campo ucraino, la sua minaccia si fa più forte nei confronti degli Stati Uniti e di tutto l’Occidente. Ieri è stato il giorno della simulazione di un attacco nucleare, vista in diretta dallo stesso Putin.

Il rischio dell’inizio della terza guerra mondiale diventa sempre più concreto e resta come ultimo baluardo la mediazione del Vaticano. Il Papa ha pregato anche oggi per le vittime di questa guerra. Sul campo intanto, gli eserciti ucraino e russo, si preparano per la battaglia per la città di Kerson. La fine di questa guerra sembra ancora molto lontana.

Ultime notizie, gli italiani si preoccupano per il futuro

Mentre il prezzo del gas scende e rimane stabile sotto quota 100, gli italiani sembrano ancora molto preoccupati per il loro futuro. Anche se per il prossimo inverno le bollette di gas ed elettricità sembrano destinate a diminuire, quello che spaventa di più è il caro vita. L’inflazione alta e le prospettive di crescita incerte hanno un effetto shock per gli italiani e mettono a rischio lo sviluppo economico dell’Italia che cerca soluzioni per rispondere a questa crisi.

Ultime notizie, omicidio Diana Pifferi: si aggravano le accuse per la madre

Si aggravano le accuse per Alessia Pifferi, la madre della piccola Diana morta di stenti a soli 18 mesi. Oltre all’accusa di omicidio aggravato dalla genitorialità e dai futili motivi, ora compare anche il sospetto di abusi sessuali sulla piccola. Dalle chat trovate sul cellulare della madre, sembra infatti che la stessa intrattenesse delle conversazioni sospette con degli uomini, riguardanti anche atti sessuali con la bambina. Gli inquirenti stanno verificando questa ipotesi, sentendo anche le altre persone coinvolte.











