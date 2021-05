ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: ok dell’UE al certificato vaccinale (21 maggio)

Leggeri aumenti nel bollettino del coronavirus sia relativamente ai nuovi casi di contagio, che sono stati 5.741 che nel numero delle vittime, che è stato di 164. Con il numero dei tamponi effettuati che è rimasto sostanzialmente invariato, il tasso di positività sale fino al 2,3%. Per quanto riguarda il numero dei casi delle varie regioni, la Lombardia è tornata a superare quota 1000, facendo registrare 1,003 nuovi casi, unica tra tutte le regioni italiane.

Guerra Israele-Gaza: “Cessate il fuoco domani”/ Accordo Hamas-Governo israeliano

Ultime notizie, nasce il certificato vaccinale UE

Sul certificato vaccinale a livello europeo è arrivata finalmente la tanto attesa fumata bianca. Con questo documento i cittadini dei vari paesi europei che sono stati vaccinati potranno viaggiare all’interno dell’Unione. Lo stesso vale per chi è guarito dal covid da poco tempo e per chi ha effettuato un tampone negativo poco prima della partenza. L’accordo che consente la nascita di questo documento è stato raggiunto dopo le discussioni che sono avvenute tra la Commissione Europea, il Consiglio dell’Unione Europea ed il Parlamento europeo, che si sono basate sulla proposta originaria che era stata formulata dall’Esecutivo UE. Il nuovo certificato si chiamerà “Eu Digital certificate Covid-19”.

Riccardo Giuliani scomparso prima del matrimonio/ "Era vivo dopo ritrovamento auto"

Ultime notizie, pronto il decreto sostegni “bis”

Il Decreto Sostegni bis ha ottenuto il via libera definitivo da parte del Consiglio dei Ministri. Nel documento, che consta di 77 articoli, sono previste spese per 40 miliardi, 15,5 dei quali sono destinati ai ristori, oltre a norme anti-licenziamenti e la messa a disposizione della somma di 100 milioni di euro a favore delle attività chiuse. Previsti degli stanziamenti anche per garantire la continuità “gestionale” della nuova Alitalia ed è stato varato anche un nuovo concorso ordinario riservato ai docenti. Nel documento sono stati aumentati gli aiuti destinati sia alle attività sciistiche che al turismo in generale. I comuni italiani riceveranno un contributo totale di 600 milioni di euro, grazie al quale dovrebbe essere ridotta la Tari, tassa sui rifiuti. Per le attività che sono state colpite dalla crisi, era prevista una riduzione delle tariffe elettriche fino al 30 giugno prossimo, che è stata invece prorogata fino al 31 luglio.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 20 maggio 2021

Ultime notizie, la conferenza stampa di Mario Draghi

In conferenza stampa Mario Draghi ha dichiarato che già nel primo trimestre del 2021 si è registrato un aumento del Pil, ma che per avere dei risultati ancora più efficaci sarà necessario attendere gli effetti positivi che arriveranno dal Pnrr. Il Premier ha anche affermato che con un miglioramento della situazione relativa alla pandemia potrebbe non essere necessario ricorrere ad un ulteriore decreto sostegni.

Ultime notizie, la giornata sportiva

Continuano le belle prestazioni degli azzurri del nuoto a Budapest per gli Europei. E’ stata la volta di Federica Pellegrini, che nei 200 stile libero è stata capace di salire sul podio conquistando la medaglia d’argento. Medaglia di bronzo invece per Razzetti nei 200 metri misti. Per quanto riguarda il ciclismo, al giro d’Italia successo italiano in volata con Vendrame, e con la maglia rosa che è rimasta sulle spalle di Bernal. Sempre per quanto riguarda lo sport è arrivata la comunicazione da parte del presidente del Coni, riguardo all’alfiere della rappresentativa italiana alle Olimpiadi di Tokio. A portare la bandiera sarà una coppia di atleti, il ciclista Elia Viviani e Erika Rossi, azzurra del turo a volo, entrambi già vincitrici in precedenti olimpiadi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA