Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, ok manovra da 35 mld: cambia reddito di cittadinanza

Ultime notizie, manovra economica da 32 miliardi in Cdm

E’ arrivata nella giornata di ieri in Cdm la manovra economica da 35 miliardi di euro a cui sta lavorando il governo. Tante le dichiarazioni rilasciate ieri dai vari leader politici, come quelle di Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, che ha spiegato: “Siccome ogni promessa e debito, in manovra di bilancio ci sarà lo stop alla legge Fornero e l’avvio di quota 41. Così come ci sarà l’aumento del tetto della flat tax e la pace fiscale”.

Antonio Tajani, invece, ha aggiunto: “Positiva riunione sulla manovra con tutte le forze di governo. Aiutare famiglie e imprese riducendo la pressione fiscale. Si va nella giusta direzione”, mentre Giorgia Meloni ha precisato: “Puntiamo a famiglie e imprese”. I nodi principali riguardano le pensioni, su cui si sta lavorando alla cosiddetta Quota 103, leggasi 41 anni di contributi con 62 anni di età; previsto inoltre l’innalzamento delle minime, e il bonus per chi vuole restare a lavoro. Inoltre, previsto il taglio del cuneo fiscale fino 3 punti per i redditi più bassi, mentre la flat tax la soglia dovrebbe aumentare fino ad 85mila euro per gli autonomi. E’ stata ridotta l’Iva per i prodotti per l’infanzia e gli assorbenti ma non per i prodotti di prima necessità, per cui proseguirà invece la social card per i redditi più bassi.

Ultime notizie covid, Gimbe: “Contagi su, ci attendiamo piano governo”

Crescono i casi di covid nell’ultima settimana, con un aumento pari al 15%. Questo quanto segnalato nella giornata di ieri dalla Fondazione Gimbe, noto think tank milanese che da quando è scoppiata la pandemia ha diffuso un suo report settimanale. Aumentano anche i ricoveri nei reparti ordinari, in crescita del 9.8 per cento, e soprattutto in terapia intensiva, con un +21.7 per cento, dato decisamente significativo. Nonostante un aumento di contagi e ricoveri, decrescono le somministrazioni delle quarte dosi di vaccino, che hanno toccato addirittura un -11.9% nell’ultima settimana rispetto a sette giorni fa.

Il presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta, ha commentato che, in seguito alla “diffusa ripresa della circolazione del virus si attende al più presto dall’esecutivo un piano per la stagione invernale”. Tornando ai contati, la crescita è stata di circa 100mila contagi in sette giorni, da 108mila a 208mila, per una media di 20mila casi in più al dì. Gli attualmente positivi sono quasi 453mila contro i circa 419mila di una settimana, mentre, per quanto riguarda i decessi, il dato è positivo, -2.9% (553 vittime in una settimana).

Ultime notizie, Inghilterra-Iran 6 a 2: iraniani non cantano inno

Nella giornata di ieri si è giocata la sfida fra l’Inghilterra e l’Iran valevole per i gironi dei Mondiali, e match vinto sei a due dagli inglesi. La sfida, oltre alla grande prestazione degli uomini di Southgate, ha destato particolare attenzione per il fatto che i calciatori iraniani hanno deciso di non cantare l’inno della nazionale, come protesta contro il governo e le numerosi uccisioni avvenute negli ultimi mesi a seguito delle proteste nelle piazze. Molti i tifosi dell’Iran che hanno gridato “buu” contro i loro beniamini, ma ce ne sono stati molti altri che invece hanno applaudito la decisione di non intonare l’inno, esponendo cartelli con scritto “Freedom for Iran” e “Woman Life Freedom”.

Gareth Southgate, ct inglese, aveva spiegato alla vigilia del match: “Abbiamo discusso fra noi se fosse il caso di inginocchiarci prima della partita, del resto è ciò che abbiamo fatto per molto tempo. So che in Premier League le squadre ora lo fanno solo nei big match, ma questo, i Mondiali, è il palcoscenico maggiore che c’è e quindi il nostro vorrà essere un messaggio forte a favore dell’inclusività per i giovani di tutto il mondo”.

Ultime notizie, duplice omicidio a Spinea, in provincia di Venezia

Un duplice omicidio è avvenuto nel pomeriggio di domenica a Spinea, una località in provincia di Venezia. Le due vittime sono un uomo ed una donna, mentre il presunto autore del delitto, l’ex marito della donna, si è successivamente suicidato. Entrambe le vittime sono di origine albanese. A trovare i due cadaveri e a dare l’allarme è stata la figlia della donna, preoccupata in quanto la madre non rispondeva al telefono. Vera Myrtay, questo il nome della donna, aveva 37 anni, mentre il compagno 24 e la relazione era iniziata un anno fa, dopo la separazione. L’ex marito è stato rintracciato a Mira, all’interno dell’azienda presso la quale lavorava e all’interno della quale si è suicidato.

Ultime notizie, un morto e 13 persone intossicate a causa di un incendio a Mantova

Un senegalese che abitava in un condominio di Mantova è morto a causa di un incendio che ha provocato anche l’intossicazione di 13 persone tra i quali anche alcuni bambini. L’incendio è scoppiato nella notte, intorno alle 12.00 in una casa situata nei piani alti del condominio e il 33enne senegalese è morto mentre tentava di fuggire scendendo le rampe di scale ma è rimasto intossicato dal fumo e i tentativi di soccorso sono stati inutili.

Ultime notizie, si ipotizza una riduzione dello sconto sulle accise

Nella riunione del Cdm di ieri sera si è esaminata anche una riduzione dello sconto delle accise dei prodotti petroliferi, benzina e diesel, che era stata introdotta dal governo Draghi e che valeva circa 30 centesimi al litro. Da inizio dicembre lo sconto dovrebbe scendere di circa 10 centesimi. Nello stesso tempo si prevede uno stop alle agevolazioni riservate agli autotrasportatori e questa ipotesi ha suscitato immediatamente le proteste da parte delle associazioni dei consumatori, preoccupate per il rialzo che potrebbero avere i prezzi dei prodotti trasportati.

Ultime notizie, u risultati del mondiale di calcio

Dopo la cerimonia di apertura di ieri, seguita dalla partita inaugurale con i padroni di casa del Qatar che sono stati battuti per 2 – 0 dall’Ecuador, ieri il programma è entrato a regime con le partite tra Inghilterra e Iran, vinta dai britannici per 6 – 2 e quella tra l’Olanda e il Senegal che ha visto il successo degli “orange” per 2 – 0, oltre a Stati Uniti e Galles (1-1). Da oggi le partire dei gironi di qualificazione saranno 4 al giorno.











