Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Olimpiadi Pechino: argento per Moioli-Visintin

Altre medaglie per l’Italia nelle olimpiadi invernali di Pechino. La squadra azzurra ha ottenuto uno splendido argento nella specialità snowboard cross misto, grazie alla coppia Visintin-Moioli, che ha chiuso in seconda posizione dietro agli Stati Uniti. Solo quarti invece gli altri italiani in gara, il duo Sommariva-Campano. Nella giornata di ieri gli azzurri hanno conquistato il bronzo con Davide Ghiotto, terzo assoluto nella 10.000 metri dello speed skating. L’italiano ha fermato il cronometro sul tempo di 12.45.98, salendo così sul podio dietro all’olandese Roest, argento, e al campione olimpico, lo svedese Van der Poel. Medaglia di bronzo anche per Dorothea Wierer, terza nella 7.5 chilometri Biathlon: “Ho fatto una bella gara – le sue parole al termine della prova sublime – il tiro in piedi è stato molto veloce, non ci ho pensato più di tanto. L’ultimo giro è stato molto duro. Sapevo di poter fare una bella gara con il doppio zero”. E ancora: “Ho dato tutta me stessa ed è bastato, quindi sono felicissima. In vista dell’inseguimento parto da una buona posizione. Mi sono tolta un peso. Domenica ci sarà più freddo e sarà dura, ma per ora non ci penso”.

Corre verso il ritorno in zona gialla la Sicilia di Nello Musumeci. Dopo un periodo in arancione per via dei dati riguardanti il covid in peggioramento, a partire da lunedì 14 febbraio la regione più a sud della nostra penisola dovrebbe “salire di grado”, tornando quindi in giallo. Peggiora invece il Molise, che dovrebbe lasciare dopo mesi la zona bianca, per sbarcare appunto in giallo. Non è da escludere anche un ritorno in bianco per Lombardia e in Veneto, alla luce della curva pandemica senza dubbio migliore rispetto a quella delle ultime settimane, anche se è più probabile che il cambio di colori scatti il 21 febbraio. L’Iss, attraverso il suo consueto monitoraggio del venerdì, ha specificato che sono “quattro le Regioni e province autonome classificate a rischio alto, a causa dell’impossibilità di valutazione per incompletezza dei dati inviati; una Regione è classificata a rischio Moderato. Le restanti 16 sono classificate a rischio basso. Tra queste, due Regioni è ad alta probabilità di progressione a rischio moderato”.

Ultime notizie, 20 milioni di euro di beni confiscati ai Casamonica

Maxi confisca nella giornata di ieri da parte delle forze dell’ordine di Roma. Il clan dei Casamonica si è visto confiscare ben 20 milioni di euro di beni, e la misura ha riguardato, come scrive TgCom24.it, Giuseppe Casamonica, il figlio Guerrino detto Pelè, e Christian Casamonica, figlio di Ferruccio. Il sequestro dei beni è stato disposto dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione nel giugno 2020, periodo in cui sono state emesse varie ordinanze di custodia cautelare nei confronti di numerosi esponenti dello stesso clan romano. I soggetti raggiunti dalla confisca dei beni sono risultati essere coinvolti in attività usurarie e di esercizio abusivo del credito, ma anche in condotte estorsive e d’intestazione fittizia di beni, reati per cui si è deciso di applicare la custodia cautelare in carcere. Fra i beni confiscati troviamo anche Villa Sonia, una lussuosa residenza con tanto di piscina, nella disponibilità di Pelè, ma anche un’altra villa in via Flavia Demetria 90, e una a Monterosi, in provincia di Viterbo.

Ultime notizie, cdm approva riforma della giustizia

Nella giornata di ieri il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma del Csm, il consiglio superiore della magistratura, nonché dell’ordinamento giudiziario. La principale novità riguarda lo stop alle cosiddette “porte girevoli”, ovvero, tutti coloro che verranno eletti in politica non potranno più fare i giudici per almeno tre anni dopo aver svolto incarichi di governo. Il via libera è arrivato all’unanimità dopo un vertice che si è tenuto attorno a mezzogiorno a Palazzo Chigi. Alle ore 15:00, invece, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della stessa riforma, alla presenza del presidente del consiglio Mario Draghi, e di Marta Cartabia, ministra della giustizia.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

I dati del contagio da coronavirus di ieri confermano la discesa dei nuovi casi che sono 67.152, mentre resta alto il numero dei decessi, 334. I dati aggregati indicano che è stato contagiato dal covid 1 italiano su 6, visto che con i 129.293 guariti di oggi si è raggiunto il totale di 10.089.429. I 663.786 tamponi processati hanno fatto scendere l’indice di positività al 10,1%, 1 punto percentuale in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Il calo dei ricoveri in terapia in tensiva è stato di 57 unità, mentre quello dei reparti ordinari è stato di 530.

Ultime notizie, incidente sul lavoro a Milano, coinvolti 2 operai

Un altro grave incidente è accaduto ieri, prima delle 14, a Milano in un palazzo di Viale Monza in fase di ristrutturazione. Due operai sono precipitati da circa 20 metri di altezza nel vano dell’ascensore che stavano installando. Uno dei due, di 55 anni di età, è morto sul colpo, mentre il secondo un 26enne, è stato trasportato all’ospedale di Niguarda dove è ricoverato in condizioni gravissime. A quanto risulta dalle prime indagini svolte i due operai stavano lavorando senza essere legati alle “imbracature” di sicurezza. Un loro collega ha spiegato che in quella fase del lavoro l’imbracatura non era necessaria. In precedenza i due operai avevano installato altri 2 ascensori nuovi dello stesso tipo all’interno del palazzo senza che fosse sorto nessun problema.

Ultime notizie, previsioni meteo per il weekend

Torna il freddo sulla maggior parte delle regioni italiane, con le temperature che subiranno dei bruschi cali, I fenomeni più intensi del fine settimana si dovrebbero registrare tra il basso Piemonte e la Liguria. Nelle temperature massime, che avevano raggiunto anche i 20°C in alcune località, facendo pensare ad un anticipo di primavera. Nel giorno di San Valentino, lunedì prossimo, in alcune regioni è attesa anche la neve che potrebbe cadere anche in pianura.



