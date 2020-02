ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: oltre 1700 vittime del Coronavirus (17 febbraio)

Il bilancio delle vittime del Coronavirus è salito di oltre 1700. Le persone infette sono salite a 68.500. Lo ha comunicato l’autorità cinese fornendo gli ultimi aggiornamenti. I nuovi contagi registrati in Cina nelle ultime 48 sono oltre 1800. In Francia le persone infette dall’epidemia del coronavirus sono 12. Lo ha reso noto il Ministero degli affari sociali e della salute. E’ un inglese che aveva dimorato nello chalet di Contamines-Montjoie, a Savoia. Il Ministero ha spiegato che l’uomo inglese si troverebbe in isolamento presso l’ospedale di Lione. Le sue condizioni fisiche per il momento non destano preoccupazione.

ULTIME NOTIZIE: PRIMO CASO DI CONTAMINAZIONE IN AFRICA

Il direttore dell’Africa, John Nkengasong, nel corso di una conferenza stampa, connessa con l’Unione Africana, ha annunciato il primo caso di contaminazione in Africa. I vertici sanitari hanno istituito una task force continentale per trovare una soluzione immediata. Il gruppo sanitario, costituito da medici specialisti di epidemie, sta collaborando con l’Organizzazione mondiale della sanità. Il Ministero della sanità è preoccupato per i stretti rapporti di lavoro tra la Cina e l’Africa, cresciuti negli ultimi cinque anni del 60%. Per contrastare la diffusione dell’epidemia, le autorità sanitarie africane hanno messo in quarantena tutti i turisti di ritorno dalla Cina, oltre a quelli atterrati nei vari aeroporti internazionali del continente.

ULTIME NOTIZIE: UN RITARDO DI TRE GIORNI

Il capitano della nave crociera ha fatto sapere che lo sbarco di tutti i passeggeri avrà un ritardo di tre giorni. Lo sbarco era stato fissato per il 19 febbraio. I medici stanno attendendo i risultati dei nuovi test diagnostici. L’ora d’aria concessa ai passeggeri è stata ridotta a 60 minuti per motivi precauzionali. Gli Stati Uniti e l’Austria sono pronti a riportare a casa i propri connazionali. Il Ministro degli Esteri italiano, Di Maio, ha riferito alla stampa che i 35 italiani a bordo della nave crociera non verranno abbandonati.

ULTIME NOTIZIE: ZDENKA UCCISA DAL SUO EX COMPAGNO

Una donna, Zdenka Krejikova, è stata uccisa dal suo ex compagno, Francesco Baingio Douglas Fadda, di anni 41. L’aggressore aveva il divieto di avvicinamento a Sorso, paese dove aveva la residenza la vittima. Dopo l’omicidio l’uomo, rifugiato in un bar a Usini, è stato arrestato dai carabinieri in seguito ad una segnalazione da parte di un testimone. Ora è sottoposto ad interrogatorio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti, l’uomo, in un luogo pubblico, dopo un violento scontro verbale con la sua ex compagna, avrebbe estratto un coltello e colpito più volte la donna. Ad assistere all’evento le due piccole bambine di 7 e 9 anni. L’uomo dopo l’aggressione avrebbe portato con sé la donna agonizzante e le figlie in preda al panico presso un’abitazione di un suo amico a Ossi, nel Sassarese.La donna sarebbe stata lasciata agonizzante in un salotto. L’intervento dei medici è risultato inutile. Proseguono le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

ULTIME NOTIZIE: LA LAZIO METTE KO L’INTER E LA JUVENTUS TORNA PRIMA

La Juventus torna prima in Serie A grazie alla vittoria contro il Brescia. I bianconeri sono “aiutati” dalla vittoria della Lazio contro l’Inter arrivata in serata. Eppure la squadra di Antonio Conte era passata in vantaggio con una grande rete del nuovo arrivato Ashley Young. Nella ripresa i ragazzi di Simone Inzaghi hanno dimostrato di essere in grado di poter puntare alla vittoria del titolo. I gol di Ciro Immobile su rigore e di Sergej Milinkovic Savic hanno di fatto ribaltato la partita e portato i capitolini a -1 dalla squadra di Maurizio Sarri. Stasera si chiude la giornata di Serie A con la sfida Milan-Torino.



