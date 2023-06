Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, omicidio Giulia Tramontano: esclusa premeditazione

Proseguono le indagini in merito all’assassinio di Giulia Tramontano da parte del compagno Alessandro Impagnatiello. Ieri il 30enne barman è stato interrogato presso il carcere di San Vittore, dove ha confessato l’omicidio, ma spiegando di averlo fatto per non farla soffrire in quanto la stessa si era già auto inflitta della ferite, una versione che però non sembra convincere gli inquirenti. Chi indaga pensa infatti che il tutto potrebbe essere stato premeditato visto che Alessandro nei giorni precedenti l’omicidio avrebbe cercato su internet come uccidere una persona e disfarsi del corpo.

Intanto sono stati diffusi alcuni frame che risalgono alla notte fra il 27 e il 28 maggio, quando la ragazza sarebbe stata uccisa. Si vede il 30enne uscire dall’abitazione con in mano “quello che – dicono gli investigatori, come scrive SkyTg24.it – sembra un involucro bianco”. La mattina successiva, invece, lo si vede mentre “ripone alcuni sacchi in auto”. Gli inquirenti ritengono “anomalo” che possa trattarsi di immondizia, visto che i bidoni si trovano sotto casa. Dopo aver ucciso Giulia, Impagnatiello avrebbe tenuto il corpo in macchina “fino alla notte di mercoledì quando decido di gettarlo – avrebbe raccontato – intorno alle ore 2.30 del mercoledì in quel posto che già conoscevo dove poi è stato rivenuto”. In ogni caso il gip ha escluso l’aggravante della premeditazione. Per il Giudice per le indagini preliminari, infatti, Impagnatiello “era troppo stressato per via delle due relazioni”.

Ultime notizie, festa della Repubblica: le parole di Mattarella

Si è celebrata nella giornata di ieri, 2 giugno, la festa della Repubblica. Il presidente Sergio Mattarella si è recato come da programma presso l’Altare della Patria in Roma: “Celebriamo oggi il 77esimo anniversario della nascita della Repubblica – ha detto il Capo dello Stato -. I valori della scelta del 2 giugno 1946, trasfusi nella Carta costituzionale di cui ricordiamo i 75 anni di vita, continuano a guidarci nel cammino di un’Italia autorevole protagonista in quell’Unione Europea che abbiamo contribuito a edificare”.

E ancora: “Ai valori della Repubblica e della Costituzione si ispira l’azione delle Forze Armate, che contribuiscono in maniera significativa alla cornice di sicurezza della nostra comunità nazionale e alla causa della pace nel mondo. La comunanza di intenti e la sinergia che esprimono con i contingenti di altri Paesi, nell’ambito delle missioni determinate dalla comunità internazionale sono elementi cruciali per la costruzione di una architettura di sicurezza condivisa, fondamento di stabilità sociale e benessere collettivo”, ha aggiunto e concluso il presidente.

Ultime notizie Usa: ufficialmente evitato il default

Il governo degli Stati Uniti aveva tempo fino al 5 giugno per evitare il default e così è stato. Dopo che mercoledì notte è stata raggiunta l’intesa alla Camera, nella giornata di ieri è giunto l’accordo anche presso il Congresso USA. E’ stato così sospeso il tetto del debito evitando a poche ore dal gong, così come da ultimatum della segretaria del tesoro Yallen, la minaccia di un default che sarebbe stato disastroso per l’economia a stelle e strisce e di riflesso, mondiale.

Il Senato americano ha adottato il disegno di legge già approvato dalla Camera dopo una lunga serie di trattative fra il presidente Joe Biden e i repubblicani, e che consentirà a Washington di onorare i pagamenti fino all’inizio del 2025. “Questa è una grande vittoria per l’economia e per il popolo americani”, le parole del presidente, così come riferisce l’Ansa. Biden ha aggiunto di essere “impaziente” di mettere in atto l’accordo raggiunto.

Ultime notizie, l’aumento dei prezzi corre più veloce degli stipendi

Corre veloce l’aumento dei prezzi, molto più di quello degli stipendi o di qualsiasi altra forma di reddito, e costringe gli italiani a una dieta forzata. A soffrire di più di questa condizione sono le famiglie più povere, anche se è in arrivo una buona notizia. Si prospetta infatti per il prossimo futuro un calo del costo dell’energia elettrica che porterà a bollette meno care per gli italiani.

Ultime notizie, palazzo in fiamme a Roma

A Roma, in zona Colli Aniene, un palazzo in ristrutturazione è andato in fiamme. Grave il bilancio dell’incidente con un morto e almeno una decina di persone tra ustionati e intossicati. A causare l’incendio, dai primi riscontri, sembrerebbe essere stata una macchina in fiamme parcheggiata sotto la struttura. Le fiamme avrebbero raggiunto delle bombole di acetilene del cantiere che sarebbero esplose provocando il disastro. Il corpo senza vita trovato sulle scale del palazzo appartengono a un ragazzo rimasto vittima del fumo.

Ultime notizie, 15 milioni di italiani fuori per il week end

Sono 15 milioni gli italiani che in questo fine settimana lungo hanno deciso di partire. La maggior parte, sebbene le previsioni siano incerte, hanno scelto come destinazione le località balneari. Un budget pro capite che sfiora i 400 euro per un giro di affari che si attesta intorno ai 6-7 miliardi. Più del 90% dei partenti resteranno in Italia, con la maggioranza che, come detto, prediligerà il mare, ma gettonate sono anche le città d’arte e un restante 13% ha scelto la montagna.

Ultime notizie, Vasco sul palco

Continua l’esibizione di Vasco sul palco a Rimini per una due giorni all’insegna della gioia, della carica e della solidarietà per un popolo così colpito dagli allagamenti dell’ultimo periodo. E’ la prima tappa del suo tour che raggiungerà le più importanti città italiane e che il cantante modenese ci teneva a farlo partire propria nella sua cara Romagna.











