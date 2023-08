Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, omicidio Sofia Castelli: contestata a Zakaria la premeditazione

Si continua ad indagare in merito all’omicidio della povera Sofia Castelli, la giovane di Cologno Monzese uccisa dall’ex Zakaria Ataqoui. Stando a quanto riferito nelle scorse ore da TgCom24.it al 23enne omicida reo confesso è stata contestata l’aggravante della premeditazione quindi lo stesso rischierebbe una possibile condanna all’ergastolo. Il giovane potrebbe infatti aver pianificato l’omicidio visto che avrebbe sottratto in precedenza a Sofia le chiavi del suo appartamento per poi intrufolarsi di soppiatto nella sua abitazione nascondendosi nell’armadio.

Ad un certo punto Zakaria sarebbe uscito dal mobile e avrebbe sorpreso l’ex compagna a letto, accoltellandola a morte. Si tratta quindi di un atteggiamento che evidenza chiaramente come l’uomo abbia pianificato l’azione criminale, anche se bisognerà capire se l’intenzione del 23enne fosse quella di uccidere o meno la giovane Sofia Castelli. Sono attesi aggiornamenti sull’indagine nelle prossime ore.

Non si placano le polemiche a seguito della decisione da parte del governo Meloni di abolire il reddito di cittadinanza. In queste ore stanno arrivando gli sms da parte dell’Inps che avvisano i percettori che dal mese di agosto, quindi da oggi, cesseranno di ricevere il sussidio. L’opposizione punta il dito contro l’esecutivo, a cominciare dal Movimento 5 Stelle e dal suo leader Giuseppe Conte.

L’ex presidente del consiglio ha parlato di “guerra ideologica sulla pelle dei poveri”, rilasciando un’intervista a Repubblica. Secondo l’ex premier “lo stop al reddito è una vendetta sul Movimento, si va verso un autunno caldo e sale la rabbia. Meloni rinvii”. Il governo tira comunque dritto per la sua strada, convinto che questa sia la mossa giusta, mentre a Napoli è scattata la protesta, con un presidio davanti alla sede Inps del capoluogo campano.

Ultime notizie, fermati due egiziani per il cadavere rinvenuto a Santa Margherita

Per il cadavere rinvenuto settimana scorsa a Santa Margherita Ligure, un ragazzo con mani e testa mozzate, sono stati fermati due egiziani leggasi il titolare della barberia di Sestri Ponente e il suo dipendente. Le accuse nei loro confronti sono quelle di omicidio e soppressione di cadavere.

Mohamoud, il nome della vittima, sarebbe stato ucciso nella notte fra domenica 23 e lunedì 24 luglio, poi gettato il mare e il suo corpo ritrovato nelle acque antistanti il porticciolo di Santa Margherita. Il ragazzo sarebbe stato assassinato dopo una lite con il suo datore di lavoro (era anch’egli dipendente del barbiere), con la vittima aveva manifestato l’intenzione di lasciare il suo incarico per andare a lavorare altrove. A quel punto il titolare lo avrebbe ucciso, mettendo il corpo in una valigia, per poi trasportare il corpo a Chiavari, smembrarlo in spiaggia e quindi gettarne i resti nel mare.

Ultime notizie, frenano Pil e inflazione

L’Istat ha pubblicato i suoi ultimi dati dai quali si evince che sia il Pil che l’inflazione, stanno rallentando. Per quanto riguarda il Pil, nel secondo trimestre del 2023 si è registrato un calo dello 0,3%, mentre per quanto riguarda l’inflazione, il mese di Luglio è stato positivo, con il dato che scende al 6% contro quello registrato a fine giugno che era del 6,4%. Il rallentamento ha coinvolto anche il “carrello della spesa” che comprende sia gli alimentari che i prodotti per la cura della persona e della casa che è scesa, però in maniera minore, dal 10,5% al 10,4%.

Ultime notizie, Cagliari è stato commesso un omicidio in un bed&breakfast

Un uomo di 43 anni, Gabriele Pergola, è stato trovato strangolato all’interno di un b&b di Quartucciu, nella città metropolitana di Cagliari. Lo strangolamento è avvenuto con l’uso di un asciugamano e l’uomo è stato rinvenuto completamente nudo. Per l’omicidio è stato fermato dalle forze dell’ordine un giovane di 20 anni, gabriele Cabras, che si sospetta essere l’esecutore dell’omicidio ed ha già avuto problemi in passato con la legge. La scoperta del corpo di Pergola è avvenuta nelle prime ore di oggi, alle 5.00, dopo che i carabinieri sono stati allertati dai proprietari del bed&breakfast. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118, ma i tentativi di rianimazione sono stati vani. Ora le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire il movente e le modalità dell’omicidio.

Ultime notizie, la guerra Ucraina–Russia

Le forze armate russe hanno portato un attacco sulla città natale di Zelensky con lanci di missili che hanno colpito diversi edifici civili, causando la morte di almeno 6 persone tra le quali anche una bimba di 10 anni insieme alla sua mamma. I feriti a causa del raid sono oltre 70. Anche Kherson è stata attaccata e si è registrato un morto, un uomo che stava transitando con la sua autovettura. Si registra anche una dichiarazione di Papa Francesco relativa alla decisione della Russia riguardo all’accordo sul grano. Il Pontefice ha dichiarato che la distruzione del grano è “una grave offesa a Dio”.











