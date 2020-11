ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, OMS critica l’Europa sul Covid (23 Novembre)

Ancora altalena nei dati dell’epidemia da Coronavirus con il bollettino di ieri, domenica 22 novembre. Il numero dei tamponi effettuati è stato notevolmente inferiore, 188,747 ed anche i nuovi casi sono calati, a quota 28.337, ma il rapporto tra i due dati, che ieri era sceso, oggi risale dello 0,4% portandosi al 15,01. Diminuzione netta invece per quanto riguarda i decessi, con 562, contro le 692 di sabato. Il totale delle persone contagiate è salito oltre 1 milione 400mila, mentre i decessi, a quota 49.823, si avvicina ad un’altra soglia psicologica, quella di 50mila. Un leggero aumento anche per i ricoveri in terapia intensiva, oggi 43, mentre sono 216 nelle ultime 24 ore i ricoveri ordinari. Con una nota del Viminale sono stati resi noti anche i numeri dei controlli eseguiti su tutto il territorio italiano, 72.617, a delle persone denunciate e multate per trasgressione, rispettivamente 18 e 1428. I controlli riguardanti le attività commerciali sono stati 15.160, con 116 sanzioni emesse e 25 attività chiuse per violazione delle norme. Tra le regioni più colpite la Lombardia con un incremento di 5.094 casi, la Campania con 3.217, il Veneto con 2.956, l’Emilia Romagna con 2.665 ed il Piemonte con 2.641. Incrementi di nuovi casi a 4 cifre anche per altre 4 regioni, Lazio, Toscana, Puglia e Sicilia.

Ultime notizie, critiche dell’OMS all’Europa

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rivolto delle critiche a tutti gli stati dell’Europa per la gestione dell’emergenza coronavirus nei mesi estivi ed ha detto che se non ci sarà maggiore attenzione durante il periodo natalizio, potrebbe arrivare anche una terza ondata di contagi molto forte in tutto il mondo all’inizio del prossimo anno. Nonostante il calo dei nuovi casi restano ancora troppo affollati gli ospedali e non diminuisce il rischio. Le ultime notizie parlano dell’arrivo in Italia di oltre 40 milioni di dosi di vaccino da parte della Pfizer nel mese di gennaio.

Ultime notizie, 40 anni fa il terremoto che devastò l’Irpinia

Ricorre oggi il 40esimo anniversario del terremoto in Irpinia. Una tragedia di grandi dimensioni che vide oltre 3mila morti dopo una scossa di terremoto che durò circa 90 secondi. Una tragedia che si è portata dietro molte polemiche sia sulla situazione degli aiuti che negli anni successivi per i ritardi della ricostruzione che ad oggi non risulta ancora completata anche se sono stati spesi moltissimi soldi. Il terremoto provocò anche oltre 300mila sfollati e oltre all’Irpinia colpì anche altre zone come la Basilicata e la provincia di Foggia.

Ultime notizie, i risultati del campionato di calcio

L’Inter recupera dallo 0–2 e batte il Torino per 4–2 facendo intravedere le sue potenzialità, ma la rivelazione della giornata odierna è senza dubbio il Sassuolo che, passando a Verona, si mette in testa provvisoriamente alla classifica in attesa della gara tra Napoli e Milan. Bene anche la Roma che maltratta il Parma con 3 reti nel primo tempo, e il Bologna che vince in trasferta a Marassi contro la Sampdoria. Brutto esordio per Prandelli sulla panchina della Fiorentina, battuta in casa per 1–0 dal Benevento di Pippo Inzaghi. Successo casalingo anche dell’Udinese che allo stadio Friuli regola il Genoa. Il Milan in serata ha superato il Napoli al San Paolo col risultato di 3-1. Doppietta di Ibrahimovic che si ferma per infortunio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA