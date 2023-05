Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Oms: “Emergenza covid finita, 20 milioni di morti”

“L’emergenza sanitaria globale del Covid è finita”. Questo quanto ha spiegato nella giornata di ieri il direttore generale dell’Oms, l’organizzazione mondiale della sanità, Tedros Ghebreyesus.

Il 30 gennaio di tre anni fa veniva dichiarato lo stato di emergenza sanitaria a livello globale, e 3 anni e 3 mesi dopo si è definitivamente concluso: “Questo è un momento da celebrare ma è anche un momento per riflettere – ha specificato Ghebreyesus – sono state perse vite che non dovevano essere perse, in tre anni ci sono stati almeno venti milioni di morti. Promettiamo ai nostri figli e nipoti che non faremo mai più gli stessi errori”. Il ministro della salute italiano, Orazio Schillaci, ha commentato: “Ricordare i sacrifici fatti affinché non accada più”.

Covid, Oms "Virus va trattato come altre malattie infettive"/ "Vaccinare i fragili"

Ultime notizie, 5 feriti in una esplosione a Casalbuttano, in provincia di Cremona

Una esplosione avvenuta all’interno di una fonderia di Casalbuttano, in provincia di Cremona, ha causato il ferimento di 5 persone, 3 delle quali sono in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto a causa dello scoppio di una bombola che veniva utilizzata per portare in pressione un macchinario aziendale. I 5 operai sono rimasti feriti dai pezzi metallici che sono stati scagliati in aria e dall’olio incandescente.

Allarme ritorno morbillo/ Esperti UK: "49 casi da inizio anno, rischio complicazioni"

La fabbrica è la Trade Broker che lavora nel settore della fusione dell’alluminio e l’esplosione è avvenuta nel primo pomeriggio intorno alle 15.00. Nella deflagrazione le tubature che portano l’olio incandescente si sono rotte e l’olio bollente ha colpito gli operai. L’allarme è scattato immediatamente e sono arrivati sia i soccorsi che i vigili del fuoco. I feriti, per mezzo dell’elisoccorso sono stati portati negli ospedali di Cremona, di Parma e di Milano.

Ultime notizie, ancora un incubo in Serbia

Dopo la tragedia del ragazzino di 13 anni che ha sparato in una scuola di Belgrado, in Serbia torna ancora la paura con un ragazzo di 21 anni che ha sparato a caso da bordo della sua autovettura facendo una strage, uccidendo 8 persone e ferendone altre 14. Si tratta del secondo grave episodio che accade in Serbia nel giro di pochi giorni. Il 21enne aveva indosso una maglietta sulla quale spiccavano dei simboli nazisti, e dopo un lungo inseguimento è stato fermato dalla polizia in casa dello zio.

Covid, Oms annuncia "Pandemia finita ufficialmente"/ "Non è più emergenza sanitaria"

Le ricerche hanno visto la partecipazione di centinaia di poliziotti e di alcuni elicotteri. All’interno della casa è stato trovato un arsenale di armi e munizioni. Il luogo dove è avvenuta la strage è il villaggio di Dubona che si trova nei pressi della città di Mladenovac, a circa un’ora di distanza dalla capitale Belgrado. Tra gli otto uccisi anche un poliziotto in quel momento fuori servizio, e la sorella. Dopo la tragedia Aleksandar Vucic, presidente della Serbia, ha definito la sparatoria come un “attacco terroristico”, a causa della maglietta indossata dal killer. Allo stesso tempo ha dichiarato che saranno messe in atto una serie di misure per rafforzare la sicurezza nel paese ed in particolare nelle scuole, con l’assunzione in servizio di circa 1200 agenti di polizia. Inoltre ha parlato di un disarmo da effettuare in tutta la nazione serba.

Ultime notizie, festa scudetto Napoli: 200 feriti, morto non c’entra

Alla luce delle migliaia di persone che sono scese in piazza nella notte fra giovedì 4 e venerdì 5 maggio 2023 per la festa scudetto Napoli, sono stati diversi coloro che hanno avuto bisogno di cure. In totale sarebbero circa 200 i tifosi azzurri che hanno ricevuto assistenza nelle scorse ore, alcuni dei quali perchè colpiti dai petardi che sono stati esplosi in maniera impressionante a Napoli per festeggiare lo scudetto, con uno spettacolo ancora più grande di quello classico di capodanno.

Nelle scorse ore si era parlato anche di una vittima fra i tifosi del club campano neo-scudettato, ma stando a quanto fatto sapere dal prefetto la sua morte non avrebbe nulla a che fare con la festa: “La sua morte – ha spiegato il prefetto Claudio Palomba come si legge su TgCom24.it – è assolutamente slegata dai festeggiamenti per lo scudetto. Non è assolutamente connesso alla festa”. In totale 203 persone si sono recate al pronto soccorso nelle scorse ore.

Ultime notizie, è il giorno dell’incoronazione di Re Carlo III

La Gran Bretagna si ferma oggi, sabato 6 maggio 2023. Così come ben si sa, si terrà infatti nella giornata odierna l’incoronazione ufficiale di Re Carlo III, salito al trono da mesi dopo il decesso della madre, la regina Elisabetta, ma fino ad ora non ancora festeggiato in via ufficiale. Un evento memorabile, probabilmente il più visto di tutti i tempi, che sarà seguito in diretta tv anche da tutte le televisioni italiane, con un pubblico potenziale di miliardi di persone.

Alla festa di Re Carlo III ci saranno 2.000 invitati, un numero ridimensionato rispetto a quello riguardante l’incoronazione della regina Elisabetta (all’epoca erano 8mila gli invitati), per via del taglio dei costi voluti da King Charles. Ci saranno anche tre italiani alla cerimonia, leggasi Bocelli, che canterà, il presidente Mattarella, e infine Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi, italiano che ha sposato Beatrice di York, la figlia di Sara Ferguson e di Andrea.











© RIPRODUZIONE RISERVATA