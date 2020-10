ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Oms lancia l’allarme (24 ottobre)

Numeri in salita anche ieri nel bollettino che riporta le notizie concernenti il coronavirus. Il balzo dei nuovi contagi rispetto a ieri è stato notevole con 19.143 casi registrati ed un aumento di oltre 3mila casi. Rispetto alla giornata di giovedì si registra un calo importante nel numero dei decessi che da 136 di giovedì è tornato sotto quota 100, fermandosi a 91 decessi. Ancora un record per quanto riguarda il numero dei tamponi, con 182,032 ed un aumento rispetto a giovedì di oltre 11mila. Con questi totali salgono anche i numeri relativi alle singole regioni con la Lombardia che sfiora i 5mila casi, mentre superano i 2mila sia la Campania che il Piemonte. Oggi le persone guarite sono state 2.352, mentre i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 57 unità, arrivando a quota 1,049. Attualmente le persone in isolamento domiciliare sono 174mila.

Ultime notizie, Allarme OMS per l’aumento dei casi in Europa

Tutta l’Europa si trova in un momento molto difficile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus con i casi che crescono di giorno in giorno. In Francia ieri sono stati superati i 42mila nuovi casi di contagio e continuano ad essere in vigore misure restrittive in gran parte dei dipartimenti. Anche la Polonia si trova in un momento molto difficile e l’intero territorio della nazione è stato dichiarato zona rossa. Alto il numero dei contagi anche in Belgio, Olanda e nelle nazioni scandinave, mentre in Inghilterra continuano i coprifuoco serali.

Ultime notizie, L’ultima sfida televisiva tra Trump e Biden

La sfida televisiva tra i due sfidanti Trump e Biden, in vista delle elezioni presidenziali USA si è svolta con toni più moderati da parte di entrambi e si è puntato più a parlare degli argomenti principali che sono la pandemia da Covid 19 e l’immigrazione. I principali sondaggi continuano a dare in vantaggio Joe Biden, ma il presidente in carica cerca negli ultimi giorni di risalire la china, puntando anche sul fatto che nelle scorse elezioni era in svantaggio rispetto alla Clinton nei sondaggi.

Ultime notizie, Premier Conte esclude ancora i lockdown generalizzati

Anche nelle ultime uscite pubbliche di ieri, il Premier Giuseppe Conte si è detto contrario ad un lockdown generale che potrebbe portare gravi conseguenze economiche per tutti gli italiani, ad iniziare dal commercio e dall’industria. Il governo sta mettendo insieme delle misure parziali e si attiene alle scelte delle regioni, tra le quali la Campania con De Luca ha richiesto almeno 1 mese di lockdown totale.

Ultime notizie, Le mosse restrittive delle regioni

Altre regioni italiane si stanno muovendo nella direzione del coprifuoco notturno. La Calabria, vista la situazione di emergenza che si sta creando negli ospedali della regione, sta per varare un coprifuoco dalle 24,00 alle 5.00 del giorno dopo, a cui si dovrebbe aggiungere anche la didattica a distanza sia per le medie superiori che per le inferiori e il divieto di visite sia per quanto riguarda gli ospedali che le RSA. Dal prossimo lunedì il coprifuoco dovrebbe partire anche in Piemonte, con gli stessi orari già previsti in Lombardia.

Ultime notizie, Allarme per l’estinzione dell’orso marsicano

L’orso marsicano, una specie rara e protetta sta per scomparire. Responsabile della drastica diminuzione degli esemplari, circa 50 in tutto quelli restanti, sono il bracconaggio e la gestione non corretta del territorio. L’allarme è stato lanciato dal WWF che richiede uno sforzo supplementare da parte di tutte le istituzioni per garantire la salvezza di questa specie così rara.



