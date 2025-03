Le ultime notizie sul maltempo. Quella di ieri è stata una giornata decisamente complicata per i residenti nella regione Emilia Romagna e Toscana, causa l’allerta meteo annunciata, rispettivamente di colore rosso e arancione. La pioggia caduta nelle scorse ore ha portato all’innalzamento del livello dei fiumi, ma anche a frane, allagamenti, strade e ponti chiusi.

A Imola, ad esempio, 35 persone sono state evacuate, ma anche a Modena non sono mancati i disagi, così come ad Arezzo. In quel di Prato, invece, il Comune ha avvisato di non soggiornare nei seminterrati, pena il rischio di possibili allagamenti a causa appunto delle forte precipitazioni che sono cadute nelle scorse ore. Alla luce della duplice allerta meteo di ieri sono stati diversi i Comuni che hanno tenuto le scuole chiuse per una coda dell’inverno quando mancano ormai meno di sette giorni all’inizio ufficiale della primavera del 2025.

Ultime notizie, la morte dell’attore Pietro Genuardi

E’ morto nella giornata di ieri, a soli 62 anni, l’attore milanese Pietro Genuardi. E’ stato un volto storico della soap opera italiana Centovetrine mentre di recente faceva parte del cast della fiction di casa Ria, Il paradiso delle signore. E’ morto nella mattinata di ieri presso il policlinico Umberto I di Roma, dove lo stesso si trovava ricoverato da diversi mesi.

E’ stata la famiglia a darne notizia, a cominciare dalla moglie Linda e il figlio Jacopo, che hanno spiegato che appunto Pietro Genuardi è venuto a mancare a causa di una malattia che lo aveva colpito diversi mesi fa. Lo scorso ottobre l’attore era stato costretto ad abbandonare il set de Il paradiso delle signore proprio per le sue condizioni fisiche, svestendo quindi i panni del magazziniere Armando. E’ deceduto a causa di una grave malattia del sangue, ed aveva deciso di abbandonare il suo ruolo proprio per cercare di curarsi al meglio, invano. “Sono vittima di una patologia grave del sangue”, scriveva sui social lo scorso 30 ottobre “che avrà bisogno anche del trapianto di midollo”. Oltre a Centovetrine ha recitato in Vivere e anche in vari film come Il bambino e il poliziotto con Carlo Verdone.

Ultime notizie, il processo per la morte di Willy

Nella giornata di ieri si è tenuta una nuova udienza del processo d’appello bis nei confronti dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi, entrambi accusati di aver ucciso, dopo un brutale pestaggio, il povero Willy Monteiro Duarte. Parlando in aula i due hanno voluto chiedere scusa alla famiglia del ragazzo, ammazzato a Colleferro il 6 settembre del 2020.

Gabriele Bianchi ha però aggiunto che probabilmente morirà in carcere, ma “non ammetterò mai un reato che non ho commesso”, precisando di non avere mai colpito il ragazzo: “E’ certo – aggiunge – non dirò mai una cosa per un’altra”. Si dichiara quindi innocente, o per lo meno, sostiene di non aver mai colpito fisicamente il giovane Willy quella serata di 4 anni e mezzo fa. Alla fine a Marco Bianchi è stato dato l’ergastolo mentre a Gabriele, quello che ha appunto rilasciato le dichiarazioni di cui sopra, sono stati dati 28 anni.

Ultime notizie, in Coppa del Mondo trionfa ancora Federica Brignone

E’ una Federica Brignone che si merita un 10 e lode dopo il successo odierno nella prova del superG disputato sulla pista di La Thuile. La sciatrice valdostana, che correva in casa, si è imposta per un solo centesimo di secondo sulla compagna di squadra Sofia Goggia e ora ha le mani sulla Coppa, con i suoi 382 punti di vantaggio su Gut Behrami quando mancano solo 4 gare, quelle delle finali negli Stati Uniti, alla conclusione.

Entrambe le concorrenti però disputeranno soltanto 3 gare, lasciando lo slalom speciale. Per la sciatrice italiana quello di oggi è il decimo successo stagionale e la Coppa del Mondo sarò la seconda dopo quella vinta nella stagione 2019/2020. La Brignone è prima anche nella classifica di specialità della discesa libera e con il successo di oggi anche nel SuperG, sempre davanti alla Gut Behrami, e negli Stati Uniti andrà all’inseguimento anche della Coppa di Slalom Gigante dove è dietro di soli 20 punti dalla capoclassifica Robinson.

Ultime notizie, possibile femminicidio a Chignolo Po

A Chignolo Po, in provincia di Pavia, una donna di 56 anni è stata trovata morta all’interno della sua casa e gli inquirenti hanno subito pensato ad un femminicidio. La porta di casa infatti non presentava effrazioni e il suo compagno, al momento della scoperta del cadavere non era in casa ed è stato successivamente rintracciato e fermato a Pandino, comune della provincia di Cremona.

I soccorritori hanno notato che sul corpo della donna uccisa sono presenti segni di strangolamento. Il femminicidio è avvenuto probabilmente nella notte tra giovedì e venerdì e la certezza si avrà dopo le indagini del medico legale.