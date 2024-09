ULTIME NOTIZIE: CHIESTI 6 ANNI PER MATTEO SALVINI

I pm di Palermo hanno chiesto sei anni di condanna per Matteo Salvini, per aver impedito alla nave Open Arms di sbarcare a Lampedusa con 147 migranti a bordo, nel 2019. Sui social, Matteo Salvini ha commentato la richiesta dei pm dichiarandosi “colpevole di aver difeso l’Italia e gli italiani, colpevole di aver mantenuto la parola data”. Il mondo della politica, dopo la richiesta – che è arrivata al termine di una requisitoria di 7 ore – si è spaccato in due.

Liliana Resinovich, giallo telefonate cancellate/ Sebastiano Visintin: "Forse qualcuno è entrato in casa"

ULTIME NOTIZIE: BUS TURISTICO SI RIBALTA IN EGITTO

Nove italiani erano a bordo del bus che in Egitto si è ribaltato con su 46 persone. L’incidente è avvenuto tra Il Cairo e Suez, come riportano i media locali: per cause ancora da accettare si è ribaltato ma non ci sarebbero vittime né feriti in gravi condizioni. A bordo del bus ci sarebbero stati nove italiani, ventuno russi, tre egiziani, undici turchi e due britannici.

Valeria Bartolucci vs Manuela Bianchi, video scontro a Quarto Grado/ "Hai manipolato me e Louis Dassilva!"

ULTIME NOTIZIE: TROVATO IL CORPICINO DI UN NEONATO

Un corpicino di un neonato è stato trovato in un campo a Traversetolo, dove già il 9 agosto era stato trovato un primo neonato morto da qualche giorno, sotterrato a terra come il piccolo ritrovato a settembre. Dopo il ritrovamento, avvenuto una settimana fa, ieri sono iniziate le analisi disposte dalla Procura di Parma: sul piccolo corpo è stato effettuato il prelievo del Dna per stabilire chi sia quel piccolo neonato trovato nel giardino di una villetta bifamiliare.

ULTIME NOTIZIE: TOTÒ SCHILLACI STA MEGLIO

Stanno migliorando le condizioni di Totò Schillaci, che da qualche giorno è ricoverato a Palermo. L’ex calciatore di Messina, Juventus e Inter ha combattuto negli ultimi anni contro il tumore e le sue condizioni di salute sono cagionevoli. Fortunatamente, il ricovero in ospedale sta procedendo nel migliore dei modi, come comunicato dalla famiglia: “Totò, Barbara e la famiglia ringraziano tutte le persone che in questo momento sono state loro vicine con una chiamata, un messaggio o una preghiera. Le sue condizioni continuano a migliorare. Totò sta lottando con tutte le sue forze per riprendersi il prima possibile”.

Saman Abbas chi era e perché è stata uccisa dalla sua famiglia/ "I genitori la accompagnarono a morire"

ULTIME NOTIZIE: TAMBERI VINCE LA DIAMONT LEAGUE

Gianmarco Tamberi vince la Diamont League dopo un testa a testa con l’ucraino Oleh Doroshchuk. Per le prime due misure è identico il punteggio dei due atleti ma si decide tutto alla terza, 2,34: l’ucraino non salta e abbandona mentre l’azzurro riesce nel suo intento e vince il titolo.

ULTIME NOTIZIE: LECLERC POLE IN AZERBAIJAN

Il pilota della Ferrari, dopo il successo di Monza continua nel suo momento magico e conquista la pole position sul circuito di Baku, in Azerbaijan. Per lui si tratta della quarta pole di fila sul circuito cittadino di Baku. La Ferrari è stata protagonista della due giorni di prove con Sainz che ha conquistato la terza posizione in griglia preceduto da Piastri. L’altro pilota della McLaren, Norris, si è piazzato soltanto 17esimo mentre il leader del mondiale, Verstappen, partirà dalla sesta posizione.

ULTIME NOTIZIE: ANCORA MORTI SUL LAVORO

In un incidente avvenuto ieri mattina in una carpenteria di Darfo Boario è deceduto un operaio 49enne. Si tratta della seconda vittima in sole 48 ore in provincia di Brescia, dopo che giovedì si era verificato un altro incidente che aveva causato la morte di un 55enne che, in un capannone in località Torbole Casaglia, era stato travolto da un carico. Le cause della morte dell’operaio sono in fase di accertamento

ULTIME NOTIZIE: LE PREVISIONI

È un weekend autunnale sull’Italia. Con un anticipo di diverse settimane sull’inizio della stagione fredda, le regioni italiane sono interessate da un ciclone polare che ha causato un brusco calo delle temperature che si protrarrà anche nella giornata di domenica. Il ciclone è arrivato dall’Islanda e dopo aver attraversato le nostre regioni si porterà verso i Balcani. Con questo ciclone è arrivata anche la neve, ad altezze sopra i 1500 metri. Le temperature sono in calo ovunque, specialmente nelle ore mattutine, quando anche i venti spirano più forte. I fenomeni temporaleschi associati al ciclone sono presenti anche in Sicilia e sulla dorsale adriatica, dalle Marche alla Puglia.

ULTIME NOTIZIE: ISRAELE-HAMAS

Ieri una serie di bombardamenti su una scuola della striscia di Gaza, a Nuserirat, hanno provocato almeno 18 morti. La scuola non era operativa, ma al suo interno si trovavano profughi palestinesi provenienti da altre zone. Il segretario dell’Onu, Gutierrez, ha definito “inaccettabile” questo attacco da parte di Israele. Truppe israeliane hanno effettuato un blitz in territorio siriano colpendo una base iraniana.

ULTIME NOTIZIE: 70ENNE MUORE CARBONIZZATO

Un incendio che si è sviluppato all’interno di una abitazione a Trezzo sull’Adda, ha causato la morte di un 70enne senza fissa dimora di origine senegalese. L’uomo, che è morto carbonizzato, aveva trovato rifugio all’interno dell’appartamento vuoto nel quale sono poi divampate le fiamme. L’incendio ha coinvolto anche altre abitazioni vicine e si registra anche un ferito. L’incendio si è sviluppato nelle prime ore della mattina di ieri.