Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: operaio cade da pala eolica a Salemi, un altro morto sul lavoro

In Italia le ultime notizie raccontano dell’ennesimo morto sul lavoro, ancora in Sicilia. Un operaio di 33 anni è precipitato da una altezza di circa 112 metri mentre lavorava su una pala eolica per la produzione di energia elettrica a Salemi, in provincia di Trapani. Il decesso è stato immediato a causa dell’impatto violento. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Le operazioni di recupero del corpo da parte dei Vigili del Fuoco si sono rivelate complesse perché quest’ultimo è rimasto incastrato a un’altezza di circa 48 metri.

La vittima era Giovanni Carpinelli, originario di Benevento. Il trentatreenne lavorava per una ditta in subappalto di Napoli, la “Ivpc service srl”. Una coincidenza drammatica con quattro dei cinque dipendenti morti nei giorni scorsi a Casteldaccia. “Come sempre esce fuori che la causa di tutti questi morti sul lavoro è legato al mondo del subappalto, fatto di lavoratori precari e di sfruttamento. Perché il lavoro straordinario di sabato? Era così urgente?”, si domanda il segretario dei metalmeccanici della Fiom siciliana Francesco Foti.

Ultime notizie dalla guerra tra Israele e Hamas

La guerra in Medio Oriente continua nonostante i recenti rumors su un accordo tra le parti per un cessate il fuoco mediato dall’Egitto. L’esercito di Israele sta colpendo in queste ore “obiettivi terroristici” nella Striscia di Gaza. “È una operazione mirata contro Hamas a Rafah come parte degli sforzi per ottenere una duratura sconfitta di Hamas e per portare a casa tutti i nostri ostaggi”, ha precisato il portavoce dell’Idf, Rear Admiral Daniel Hagari. “La nostra guerra è contro Hamas non contro la popolazione di Gaza, stiamo evitando aree densamente popolate”.

Intanto Hamas ha annunciato la morte nel corso dei bombardamenti della notte di due medici. “I corpi del dottor Mohammed Nimr Qazat e di suo figlio, il dottor Youssef, sono stati scoperti a seguito del bombardamento e trasferiti all’ospedale dei “Martiri di al-Aqsa””, hanno scritto i suoi esponenti.

Ultime notizie dagli Usa, Trump contro Biden

Negli Stati Uniti Donald Trump torna a rompere il silenzio e a puntare il dito contro Joe Biden in vista delle Elezioni presidenziali. Le accuse sono riferite anche alle questioni giudiziarie che il Tycoon sta affrontando in questi mesi. “Sono costretto a New York per un processo-show dovuto a Joe Biden. Non c’è alcun reato (è accusato di avere pagato in nero una pornostar, ndr). Mi perseguitano perché sono candidato alla Casa Bianca e sono avanti. Hanno rubato le elezioni del 2020 e non gli consentiremo di farlo nel 2024”.

Poi un nuovo appello alla popolazione a votarlo in sede elettorale: “Se Biden vince perde la classe media, vi vuole aumentare le tasse. È un incompetente, il nostro Paese non sopravviverà altri quattro anni con lui. Con me avrete un grande taglio delle tasse. Questo potrebbe essere il rally più grande della storia”.

Ultime notizie, la Svizzera vince l’Eurovision

L’Eurovision Song Contest 2024 è stato vinto dalla Svizzera con Nemo, che ha portato alla Malmo Arena il brano “The Code”. Una vittoria del mondo LGBT+, dato che sul palco l’artista è apparso con la bandiera arcobaleno che rappresenta le persone di genere non binario come lui si descrive. La Croazia, che con Baby Lasagna era tra i favoriti alla vigilia, ha dovuto accontentarsi del secondo posto. A chiudere il podio l’Ucraina con il duo Alyona Alyona e Jerry Heil. Non ha rispettato le aspettative l’Italia. Angelina Mango infatti si è piazzata soltanto al settimo posto. La sua “La noia” è stata più apprezzata dalle giurie che dal televoto. Davanti a lei anche Francia, Israele e Irlanda.

Ultime notizie su Camila Giorgi, dal ritiro alla scomparsa

Camila Giorgi, dopo le voci sul suo ritiro e sulla sua scomparsa, ha rotto il silenzio su Instagram. “Ai miei adorati fan. Sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica. Sono grata per il vostro meraviglioso amore e per il sostegno dato in così tanti anni. Conservo tutti i bellissimi ricordi. Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l’ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità che avrò in futuro. una gioia condividere la mia vita con voi e continuiamo questo viaggio insieme. Con tanto affetto, Camila”, ha scritto. È stato dunque confermato l’addio al tennis, ma non è stato svelato dove si trova né smentiti in modo netto i presunti problemi con fisco.











