Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Oscar 2023: trionfa Everything Everywhere All at Once

Si è tenuta nella notte passata la cerimonia degli Oscar 2023 a Los Angeles. A vincere la statuetta più ambita, quella di miglior film, è stato Everything Everywhere All at Once. La pellicola diretta dai ‘Daniels’ Kwan e Scheinert ha fatto incetta di premi, portandosi a casa anche quello per la miglior attrice protagonista Michelle Yeoh. Brendan Fraser, attore che ha recitato nel film, anch’esso vincitore dell’Oscar, salendo sul palco ha commentato, visibilmente commosso “Solo le balene riescono ad andare così in profondità”.

Il film si è portato a casa anche la statuetta per la migliore sceneggiatura originale, mentre quella per il miglior adattamento è stata vinta da Sarah Polley per il film Women Talking – Il Diritto Di Scegliere, tratta dal romanzo Donne che parlano di Miriam Toews (2018),

Si festeggiano oggi i 10 anni del pontificato di Papa Francesco, e per l’occasione nella giornata di ieri il Santo Padre ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Fatto Quotidiano in cui ha svelato: “Sogno una Chiesa senza clericalismo” e che “stia in mezzo alla gente”. Il Papa ha poi citato don Tonino Bello e la sua frase: “Noi siamo angeli con un’ala sola. Per volare, abbiamo bisogno di restare abbracciati al fratello, cui prestiamo la nostra ala e da cui prendiamo l’altra ala, necessaria per volare”.

Sulla guerra in Ucraina Sua Santità ha aggiunto: “la pace: la pace nella martoriata Ucraina e in tutti gli altri Paesi che soffrono l’orrore della guerra che è sempre una sconfitta per tutti”. E ancora: “Una cosa che mi fa soffrire molto è la globalizzazione dell’indifferenza, girare la faccia dall’altra parte e dire e pensare che se non si facessero armi per un anno, finirebbe la fame”.

Secondo l’intelligence italiana sarebbero in arrivo in Italia centinaia di migliaia di profughi. E’ questo quanto riferito nella giornata di ieri da parte di TgCom24 attraverso il proprio portale in cui si specifica che secondo gli 007 del Belpaese starebbero per giungere sulle nostre coste più di 685mila migranti irregolari provenienti dalla Libia.

La cifra è emersa dal report sull’immigrazione che viene inviato regolarmente al governo e ovviamente sta facendo allarmare e non poche le autorità tricolore. Intanto si continuano a cercare i corpi dei migranti che sono giunti sulle coste di Cutro, in provincia di Crotone, e nelle ultime ore sono stati rinvenuti altri tre cadaveri, due bambini e un uomo, per un bilancio che totale che è quindi salito a 79 vittime. Da segnalare infine che Alarm Phone ha lanciato l’allarme per un nuovo barcone alla deriva: “Riallacciati i contatti col barcone alla deriva con 47 persone a bordo in arrivo dalla Libia. Sono esausti e ancora in mare, a combattere il vento e le condizioni meteorologiche avverse”.

Si è tenuta nella giornata di ieri l’assemblea nazionale del Pd in quel di Roma in cui Elly Schlein è stata proclamata ufficialmente la nuova segretaria Dem: “Chi aveva scommesso sulla fine del Pd, ha detto Schlein ha perso la scommessa a scommettere contro il Pd – racconta la neo-segretaria – siamo ancora qui, più forti e uniti, e stiamo arrivando. Sarà questa per noi un nuova primavera”.

Quindi ha spiegato: “Dobbiamo cercare di dialogare con le altre forze di opposizione, ci sono terreni comuni, abbiamo la responsabilità di esplorarli insieme, dobbiamo partire da qui”. Negli scorsi giorni, scendendo in piazza, Elly Schlein è apparsa molto vicina al leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte e lo stesso ex premier ha espresso la sua simpatia nei confronti del pensiero del neo segretario del Partito Democratico.

La battaglia intorno e dentro la città di Bakhmut continua senza sosta e la situazione oggi è di completo stallo con i soldati di entrambe le parti che combattono casa per casa, con molti cadaveri di civili che si trovano per le strade della città ucraina del sud. La battaglia per la sua conquista sta andando avanti da alcuni mesi e per questa conquista i russi stanno subendo molte perdite.

Fonti di Kiev parlano di un totale di 159mila soltati russi deceduti dall’inizio dell’invasione, ed oltre mille nella sola giornata di ieri. Le madri e le mogli russe hanno rivolto un appello a Putin chiedendo di non mandare i mariti ed i figli al macello. Le forze russe stanno portando attacchi anche ad altre città ucraine e in mattinata a Kherson si sono avuti 3 morti e 2 feriti tra i soldati ucraini.

Una nave passeggeri della compagnia Grimaldi è stata bloccata ieri nel porto di Palermo dove era giunta nella serata di ieri. La partenza era prevista per le 9 di stamani ma è stata posticipata a causa della denuncia di una donna che ha dichiarato di essere stata vittima di una violenza sessuale mentre si trovava a bordo.

La polizia dopo la denuncia è salita a bordo per una ispezione insieme a uomini della scientifica ed i passeggeri che erano saliti a bordo sono stati fatti scendere a terra in attesa del completamento dei rilievi nella cabina della donna e degli interrogatori che hanno riguardato tutto il personale di bordo. Gli uomini della polizia hanno acquisito anche le immagini delle telecamere ma finora non ci sono notizie di fermi di alcun membro dell’equipaggio.

La situazione dei migranti nell’hotspot di Lampedusa si fa sempre più critica data la mancanza di cibo e indumenti. Il luogo di ricovero degli immigrati assomiglia sempre di più ad un girone infernale dove gli i migranti si mettono in coda per cercare di avere un pasto, e non hanno posti dove sdraiarsi per riposare.

Ieri sul posto è arrivato il presidente di Palazzo Madama, Schifani, che ha constatato la situazione difficilissima e successivamente ha avuto una riunione in comune con sindaco e vicesindaco oltre che con gli uomini della protezione civile. La richiesta maggiore che arriva dagli operatori del centro di raccolta è quella di scarpe e vestiti e in alcuni casi per sostituire i vestiti si usano le coperte termiche.











