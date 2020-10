Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Oseghale condannato in appello (17 Ottobre)

Salgono sopra quota 10mila, una quota anche psicologica, i contagi giornalieri da coronavirus, mentre rispetto a ieri diminuiscono i morti che tornano a 55 con una diminuzione di 28 unità. Nel bollettino odierno del ministero della Salute gli altri numeri riguardano i tamponi effettuati, poco più di 150mila, il totale dei contagi che sale a quota 391.611 ed il totale dei decessi, 36.427. Preoccupano i numeri che riguardano i reparti di terapia intensiva con un incremento di 52 malati, 5 in più di ieri. I ricoverati con sintomi sono aumentati di 382 unità, mentre nella giornata di ieri l’incremento era stato di 326. Si conferma la Lombardia come prima regione per numero di contagi, con 2.419, ed anche la Campania è sopra quota 1000 con 1.261, mentre le altre sono sotto questa quota, con il Piemonte che arriva a 821 contagi. Dieci regioni risultano a rischio per quanto riguarda la disponibilità di posti in terapia intensiva.

Ultime Notizie: chiusura scuole e limitazioni di orario le mosse per contrastare la pandemia

Dopo le decisioni del governatore della Campania De Luca che ha chiuso scuole e limitato le ore di apertura dei locali, altre regioni stanno pensando a queste misure per contrastare la nuova ondata di contagi. In Lombardia si parla di didattica a distanza anche se in maniera parziale e di chiusura alle 21,00 per i locali pubblici. Intanto Bertolaso ha parlato di momento difficile e richiede la massima condivisione dell’App Immuni, arrivando anche a richiederne l’installazione obbligatoria.

Ultime Notizie: i contagi degli sportivi

Nella giornata di ieri sono arrivate le comunicazioni della positività sia di Valentino Rossi che di Federica Pellegrini. Sia il motociclista che la nuotatrice si sono mostrati dispiaciuti della situazione ed hanno dichiarato di voler tornare a gareggiare il prima possibile. Valentino Rossi salterà il GP di Aragon che si disputa domenica, mentre la Pellegrini non potrà partecipare alle gare in programma a Budapest.

Ultime Notizie: ritorna il campionato di serie A

Con gli anticipi del sabato tra i quali il duello del San Paolo tra Napoli ed Atalanta, ed il derby di Milano, torna il campionato di serie A, ma la situazione di tutte le squadre è legata anche ai contagi del coronavirus, con 11 delle 20 formazioni del campionato italiano che hanno dei contagiati tra i giocatori od i membri degli staff, per cui si trovano in isolamento.

Ultime Notizie: Innocent Oseghale condannato anche in appello

Il nigeriano Innocent Oseghale che era stato condannato in primo grado per l’omicidio di Pamela Mastropietro, ha visto confermata la condanna nei suoi confronti anche dalla Corte d’Appello di Ancona nonostante l’uomo continui a proclamarsi innocente dell’omicidio e si dichiari colpevole solo di aver successivamente smembrato il corpo della ragazza con l’intento di farlo sparire. Il legale del nigeriano ha preannunciato che il suo assistito presenterà ricorso in Cassazione.

Ultime Notizie: i funerali di Jole Santelli

Si sono svolte oggi a Cosenza, sua città natale, i funerali di Jole Santelli, la presidente della regione Calabria morta per un tumore due giorni fa. Alle esequie, che si sono svolte nella chiesa di San Nicola, erano presenti sia il premier, Conte, che la presidente del Senato, Casellati. Nella piazza davanti alla chiesa i giovani di Forza Italia, partito della Santelli, hanno fatto volare numerosi palloncini colorati. Giuseppe Conte, oltre a portare alla famiglia le condoglianze dell’intero mondo politico, ha celebrato Jole Santelli anche con un post sulla sua pagina Facebook.



