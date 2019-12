ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: padre rapisce la figlia da scuola (22 dicembre)

Ultime notizie: padre rapisce la figlia per la seconda volta. La ragazza era tornata dalla Siria da poco. Il rapimento è avvenuto presso la scuola dell’obbligo a Milano, zona Porta Romana. Il personale della scuola media non si è accorto di nulla. Il padre è ora ricercato dalle forze dell’ordine. La ragazzina era tornata da poco tempo in Italia in seguito ad un’operazione delle forze dell’ordine internazionale. Il magistrato, in seguito ad un ricorso per separazione, aveva affidato la piccola alla madre visto che l’uomo non è stato ritenuto affidabile per un altro sequestro avvenuto nel 2016. In seguito al rapimento, la ragazza aveva vissuto senza madre in Siria per tre anni. Un testimone ha dichiarato agli inquirenti di avere visto un uomo con due valigie che teneva per mano una ragazza nei pressi della scuola media. Il telefonino risulta bloccato. La madre della rapita si è rivolta ad un legale per denunciare il rapimento. Il pubblico ministero che si occupa del caso di sequestro di persona è Cristian Barilli.

ULTIME NOTIZIE, LEGA DIVENTA “NAZIONALE”: MA BOSSI…

La Lega diventa a tutti gli effetti un partito nazionale: è questo l’esito del congresso celebrato all’hotel da Vinci di Milano. Come riferisce Repubblica, alla presenza di Matteo Salvini e di Umberto Bossi si è proceduto all’approvazione per alzata di mano e all’unanimità del nuovo statuto che modifica quello federale del movimento fondato dal Senatùr nel febbraio 1991. La “vecchia Lega”, ormai di fatto soppiantata da “Lega Salvini premier”, ha ritrovato comunque l’orgoglio di Umberto Bossi:”Oggi arriva solo il doppio tesseramento, lo possiamo concedere a Salvini. Siamo noi che concediamo non è lui che ci impone. Salvini non può imporci un cazzo lo diciamo con franchezza. Le cose imposte non funzionano. Se vuole il simbolo, raccolga le firme”.

ULTIME NOTIZIE AUSTRALIA, INCENDI E MORTI NEL PAESE

L’Australia continua a bruciare. A causa degli incendi le temperature hanno superato i 40 gradi. Le autorità australiane comunicano che un uomo è morto a Charleston, vicino ad Adelaide. Gladys Berejiklian, premier dello Stato del New South Wales, riferisce che in periferia a Sydney la situazione è più grave. Nella cittadina di New South Wales si contano otto morti a causa dei roghi. Più 800 abitazioni e quasi 40 mila chilometri quadrati di terra sono andati distrutti. Il fumo cagionato dagli incendi sta avvolgendo la città di Sidney ed in periferia. La popolazione è costretta ad indossare le maschere per proteggere le vie respiratorie. Tutti gli abitanti di Bargo sono stati evacuati a causa dei roghi. Situazione critica anche per Canberra dove le autorità competenti sono state costrette ad alzare il livello di allerta sanitaria. Il politico australiano Gladys Berejiklian ha chiesto alla popolazione del New South Wales di posticipare le partenze natalizie a causa degli incendi che hanno interessato le strade provinciali e le autostrade. Il premier australiano Scott Morrison, rientrato a Sydney dopo aver abbreviato le sue vacanze alle Hawaii con la famiglia, è stato duramente criticato dalla stampa per non essersi occupato tempestivamente della drammatica situazione che sta mettendo in ginocchio l’Australia. Scott Morrison si è subito scusato con la popolazione australiana.



