Nelle ultime ore è arrivata la risposta – tanto annunciata quanto temuta – da parte del Pakistan alle recenti azioni militari dell’India: secondo quanto riferito dalla tv di Stato e rilanciato da agenzie internazionali, l’esercito pakistano ha dato il via all’“Operazione Bunyanun Marsoos” colpendo due tra le strutture più sensibili dell’aviazione militare indiana – l’aeroporto di Pathankot e la base di Udhampur – in una rappresaglia che viene definita simbolica e mirata.

Anselma Dell'Olio choc su Papa Leone XIV e Donald Trump/ "È deus ex machina che affronterà quell'Anticristo!"

Ultime notizie da Islamabad indicano che questa operazione (il cui nome si traduce come “muro indistruttibile” dal Corano) è stata pensata per mostrare forza ma anche determinazione, una risposta all’attacco subito ma anche un chiaro messaggio politico e le autorità militari pakistane sostengono di aver identificato e centrato diverse basi aeree da cui sarebbero partite offensive missilistiche contro il loro territorio nei giorni scorsi.

SPY FINANZA/ I problemi per gli Usa che vengono dall'Asia

Dopo che tre strutture militari sono state colpite in Pakistan, il governo aveva scritto sui social che l’India avrebbe ricevuto “una risposta adeguata” e ora le ultime notizie confermano l’esecuzione di quell’annuncio; nel frattempo l’ONU ha chiesto moderazione e dialogo immediato, ma né da Islamabad né da Nuova Delhi sono arrivati segnali di apertura concreta e le ultime notizie segnalano anche che l’esercito pakistano si mantiene in stato di allerta e potrebbe pianificare ulteriori azioni difensive mentre non è ancora chiaro se l’India risponderà a sua volta o tenterà una de-escalation.

DAZI USA ALL'80% PER LA CINA/ I danni che restano anche con "l'offerta" di Trump

Ultime notizie, Leone XIV inaugura un pontificato all’insegna dell’umiltà e della continuità

Il nuovo Papa, Robert Francis Prevost – entrato nella storia come il primo pontefice statunitense della Chiesa cattolica – ha compiuto ieri il suo primo passo ufficiale con la celebrazione della messa nella Cappella Sistina, circondato dai cardinali del Sacro Collegio e da una partecipazione carica di emozione; le ultime notizie dal Vaticano raccontano di un clima solenne ma familiare culminato in un lungo applauso rivolto al nuovo leader spirituale che ha scelto il nome di Leone XIV, una scelta che sta già generando un’ondata di curiosità e discussione tra fedeli, storici e teologi, molti dei quali stanno già tornando a consultare testi su Leone XIII e Sant’Agostino.

Il Papa ha parlato durante l’omelia con toni semplici ma intensi, invitando a non trasformare la figura di Gesù in un “supereroe” – un richiamo all’essenzialità della fede e al rifiuto della spettacolarizzazione, secondo una visione che appare fortemente radicata nella spiritualità più autentica – ultime notizie dal Vaticano confermano che l’apertura solenne del pontificato è fissata per il 18 maggio, mentre la prima udienza generale del Papa si terrà il 21 maggio.

Intanto la Cappella Sistina si prepara a riaprire al pubblico lunedì 12 maggio, dopo la rimozione delle installazioni usate durante il Conclave, sarà dunque il primo banco di prova per il turismo religioso e culturale post-elezione; le ultime notizie su Leone XIV ci parlano di una figura che sembra intenzionata a non rompere con la tradizione, ma a reinterpretarla alla luce della realtà odierna, con uno stile pastorale sobrio, equilibrato e capace di parlare tanto ai fedeli quanto al mondo.

Ultime notizie, il tennis italiano torna a sorridere agli Internazionali di Roma

Dopo una giornata particolarmente negativa per i colori azzurri, in cui molti atleti italiani erano stati eliminati nelle fasi iniziali del torneo, le ultime notizie da Roma riportano un deciso cambio di rotta: Lorenzo Musetti è tornato a brillare, superando il finlandese Virtanen in due set netti e si tratta della prima vittoria ottenuta dal giovane toscano dopo essere entrato nella top ten mondiale – un traguardo importante che conferma la sua crescita e solidità – ma non è stato l’unico protagonista della giornata positiva di ieri in quanto anche Francesco Passaro ha compiuto una piccola impresa, battendo Grigor Dimitrov, numero 15 del ranking ATP, con grande determinazione.

Passaro ha dominato con autorità il match, dimostrando una sorprendente maturità tattica e adesso lo attende Khachanov, uno degli avversari più ostici del torneo; dalle ultime notizie dal mondo del tennis, il pubblico romano si è scaldato anche per l’ingresso in campo di Carlos Alcaraz, tra i favoriti assoluti di questa edizione che ha vinto agevolmente il suo match. Oggi invece sarà il turno tanto atteso di Berrettini e Sinner, i due alfieri del tennis italiano, che faranno il loro esordio tra attese crescenti e tribune gremite

Ultime notizie, Mosca celebra l’80esimo della vittoria tra bandiere, silenzi e segnali geopolitici

Nella capitale russa si è tenuta ieri la tradizionale parata militare per commemorare l’anniversario della vittoria contro il nazismo, evento che quest’anno ha assunto un significato ancora più complesso e carico di implicazioni, trattandosi dell’ottantesimo anniversario di quella data simbolica: le ultime notizie provenienti da Mosca raccontano di una cerimonia imponente con la presenza di alte cariche internazionali e un grande dispiegamento di mezzi, ma anche di toni insolitamente misurati da parte del presidente Vladimir Putin, il quale – a sorpresa – ha scelto di non attaccare frontalmente l’Occidente durante il suo discorso.

Il capo del Cremlino si è limitato a un veloce accenno al conflitto in Ucraina, evitando toni troppo accesi e lasciando intendere la volontà (almeno apparente) di un’apertura o di una tregua diplomatica: secondo le ultime notizie, la presenza in tribuna del leader cinese Xi Jinping e di una delegazione americana guidata da un inviato speciale ha spinto Putin a calibrare il messaggio, forse anche in funzione di futuri equilibri geopolitici. Secondo le ultime notizie sulla celebrazione – la popolazione russa ha seguito l’evento con grande partecipazione e orgoglio nazionale, ma anche con un senso diffuso di attesa e incertezza per il futuro; l’assenza di riferimenti espliciti all’Occidente è stata letta da molti analisti come una scelta tattica – forse temporanea – legata alla volontà di evitare nuove sanzioni o ritorsioni economiche.

Ultime notizie, la guerra dei dazi torna al centro della scena con nuovi scenari USA-Cina

Il tema dei dazi doganali tra Stati Uniti e Cina è tornato prepotentemente sotto i riflettori globali, generando preoccupazioni nei mercati e nuove tensioni tra le due superpotenze e le ultime notizie dagli USA riferiscono che Donald Trump ha rilanciato l’idea di tariffe altissime – fino all’80% – sui prodotti cinesi – anche se in tono meno categorico rispetto a quanto dichiarato in passato – questo passo indietro parziale sembrerebbe legato all’imminente incontro diplomatico previsto in Svizzera, dove il vicepremier cinese He Lifeng e il segretario al Commercio statunitense, Bissent, si confronteranno su temi essenziali per le relazioni economiche bilaterali.



Nel frattempo, la Cina prosegue la sua espansione commerciale in modo quasi indifferente rispetto alle pressioni americane: ultime notizie sulle esportazioni cinesi confermano un balzo in avanti nei volumi spediti verso Asia ed Europa (soprattutto nel mese di aprile) segnando una crescita in controtendenza rispetto ai blocchi commerciali. Secondo le ultime notizie economiche, le borse mondiali hanno già reagito con cautela mentre le imprese manifatturiere dei due Paesi iniziano a valutare nuovi scenari di approvvigionamento e vendita.

Ultime notizie, il Giro d’Italia parte dall’Albania con Pedersen in maglia rosa

La Corsa Rosa ha preso ufficialmente il via con una tappa tutta albanese, confermando l’internazionalità sempre più marcata del Giro d’Italia: le ultime notizie dalla prima frazione – con partenza da Durazzo e arrivo a Tirana – raccontano una giornata vivace e imprevedibile, caratterizzata da due giri del circuito cittadino e conclusasi – come spesso accade nelle prime tappe – in una volata tiratissima. A tagliare per primo il traguardo è stato Mads Pedersen, ciclista della Lidl-Trek, che si è così aggiudicato la maglia rosa inaugurale di questa edizione 2025, seguito da Van Aert e Aular.

Ultime notizie dal gruppo confermano che i favoriti hanno scelto di non rischiare troppo, risparmiando energie per le tappe più dure a venire; oggi è infatti attesa la prima prova a cronometro – anch’essa in territorio albanese – che potrebbe iniziare a delineare le prime gerarchie in classifica.

Ultime notizie, tragedia sul relitto del Bayesan: morto un sub olandese durante le operazioni

Nuova tragedia sul fondo del mare, legata al recupero del Bayesan, il veliero affondato a Palermo il 19 agosto scorso e da allora al centro di un’operazione di recupero complessa e delicata; le ultime notizie riferiscono che un sub di nazionalità olandese, Robcornelis Maria Huijben Uiben – 39 anni – è morto durante un’immersione, probabilmente a causa di un malore improvviso avvenuto mentre si trovava a circa cinquanta metri di profondità.

L’uomo lavorava per la Tmc Marine, società incaricata di coordinare le manovre di recupero del relitto e – secondo quanto riportato finora – le dinamiche dell’incidente restano ancora poco chiare; ultime notizie da fonti portuali e della Capitaneria di Palermo confermano che sono in corso accertamenti medici e tecnici per stabilire le cause della morte ma tutto fa pensare a un evento improvviso e non prevedibile, accaduto in un momento in cui non si registravano anomalie nelle condizioni meteo.

Ultime notizie, vinti oltre 4 milioni al Lotto in una tabaccheria di Bologna

Un colpo di fortuna clamoroso ha cambiato la vita di un anonimo giocatore del Lotto a Bologna, dove è stata registrata la vincita più alta di sempre in questo tipo di gioco: le ultime notizie raccontano di una schedina da soli cinque euro, giocata all’interno della tabaccheria situata nell’atrio della stazione centrale del capoluogo emiliano e di una combinazione incredibile che ha fruttato al fortunato oltre quattro milioni di euro, grazie a una cinquina, cinque quaterne, dieci terni e dieci ambi vincenti.

La titolare dell’esercizio sospetta che si tratti di un pendolare, forse uno dei tanti viaggiatori abituali che passano ogni giorno dalla stazione: le ultime notizie non hanno ancora permesso di identificare il vincitore ma l’ipotesi più plausibile è che la giocata sia stata fatta di fretta – come spesso capita in questi casi – senza immaginare l’esito straordinario che ne sarebbe scaturito e le ultime notizie da Lottomatica confermano l’eccezionalità della vincita che entra di diritto tra le più alte della storia del gioco in Italia.