ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Palamara “mi scuso per chat su Salvini” (24 maggio)

Pubblicità

Ultime notizie: arrivano le scuse di Palamara dopo la pubblicazione delle intercettazioni in cui il magistrato si lasciava andare ad attacchi verbali nei confronti di Matteo Salvini. L’ex componente del Csm, ora indagato a Perugia per corruzione, ha scritto su Twitter: “Da Giovanni Falcone c’è solo da imparare, ogni giorno nella vita, ancora più quando si commettono errori. Quanto al senatore Salvini, avete ragione voi, quando si sbaglia bisogna ammetterlo ed io l’ho fatto, esprimendo il mio più profondo rammarico per le parole dette”. In una chat privata con il procuratore capo di Viterbo, Paolo Auriemma, Palamara aveva condiviso che Salvini aveva ragione sui migranti ma andava in ogni caso attaccato. Lo stesso magistrato definiva poi il leghista una “mer*a”.

Pubblicità

ULTIME NOTIZIE: 100MILA IMPRESE ARTIGIANE A RISCHIO CHIUSURA

Per undicimila imprese artigiane la fase 2 non è ancora iniziata. Potrebbero essere 100 mila, alla fine, quelle che non riusciranno a superare la crisi scatenata dall’epidemia. Numeri allarmanti quelli elaborati dalla Cgia di Mestre che, se confermati, rischierebbero di provocare una perdita in termini di posti di lavoro nell’ordine delle 300mila unità. Secondo la denuncia dell’associazione delle imprese artigiane, il 68% delle aziende artigiane lavora in perdita. Solo un italiano su 3 è tornato a fare acquisti e la crisi maggiore che queste aziende devono affrontare è la crisi di liquidità: ad oggi solo il 30% di esse ha ricevuto i finanziamenti promessi dal governo.

Pubblicità

ULTIME NOTIZIE: 28 ANNI FA LA STRAGE DI CAPACI

Ventotto anni fa la strage di Capaci in cui trovarono la morte Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della loro scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. E’ stato un anniversario diverso a causa dell’emergenza Coronavirus: tante le lenzuola bianche appese ai balconi in ricordo dell’attentato mafioso al posto dei soliti cortei tra le strade della città. A parlare anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che in un messaggio dal Quirinale ha dichiarato: “I mafiosi, nel progettare l’assassinio dei due magistrati, non avevano previsto un aspetto decisivo: quel che avrebbe provocato nella società. Nella loro mentalità criminale, non avevano previsto che l’insegnamento di Falcone e di Borsellino, il loro esempio, i valori da loro manifestati, sarebbero sopravvissuti, rafforzandosi, oltre la loro morte: diffondendosi, trasmettendo aspirazione di libertà dal crimine, radicandosi nella coscienza e nell’affetto delle tante persone oneste”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA