Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Papa Francesco a Venezia: incontro con detenute e messa a piazza San Marco

Papa Francesco è volato a Venezia per una visita lampo che rappresenta la prima volta di un Pontefice alla Biennale, dove la Santa Sede ha un padiglione intitolato “Con i miei occhi”. Il programma, secondo le ultime notizie, prevede innanzitutto l’incontro con le detenute del carcere femminile della Giudecca. È in virtù di questa occasione che ha ribadito alcuni problemi come il “sovraffollamento, la carenza di strutture e di risorse e gli episodi di violenza” e ha sottolineato la necessità di farlo diventare un “luogo di rinascita, morale e materiale dove si promuove la dignità”. Poi un colloquio con gli artisti che partecipano all’esposizione.

Nel corso della mattinata Papa Francesco si recherà presso la Basilica di Santa Maria della Salute per incontrare una delegazione di giovani che lo accompagnerà nell’attraversare il ponte di barche che collega con Piazza San Marco. Infine, alle 11.00, qui è prevista la Santa messa, in cui pronuncerà l’omelia e il Regina Coeli.

Ultime notizie, la polemica su Vannacci

È polemica sul generale Roberto Vannacci, che sarà candidato alle Elezioni europee con la Lega per l’Italia centrale. Le sue ultime dichiarazioni a La Stampa sui disabili infatti hanno fatto molto discutere. “Credo che delle classi con ‘caratteristiche separate’ aiuterebbero i ragazzi con grandi potenzialità a esprimersi al massimo, e anche quelli con più difficoltà verrebbero aiutati in modo peculiare. Un disabile non lo metterei di certo a correre con uno che fa il record dei cento metri. Non è discriminatorio”, aveva detto.

La proposta delle classi separate ha creato non poco scalpore, ma il generale ritiene che le sue parole siano state travisate. “Chiaramente il titolo snatura completamente le mie parole con cui asserisco con vigore che i disabili hanno bisogno di attenzioni peculiari e aiuti supplementari e non che vanno separati. La campagna elettorale è iniziata!”, ha scritto sui social.

Ultime notizie, legge anti gay in Iraq

Le ultime notizie dall’estero rivelano che l’Iraq ha approvato una legge contro i gay. Le persone che intratterranno da ora in poi delle relazioni omosessuali potranno essere punite con fino a 15 anni di carcere. Anche i transgender potranno essere arrestati per un periodo compreso tra 1 e 3 anni. La norma in questione rappresenta un compromesso rispetto a una precedente proposta, che prevedeva anche la pena di morte per questo genere di reato. Il Parlamento tuttavia ha ritenuto che l’ipotesi in questione avrebbe provocato numerose polemiche da parte degli attivisti per i diritti umani.

Ultime notizie, la giornata di Serie A

Per quanto riguarda lo sport e in particolare il calcio, va avanti oggi la 34esima giornata di Serie A. Dopo l’anticipo di venerdì che ha sancito la matematica retrocessione della Salernitana per mano del Frosinone, altre tre partite sono andate in scena ieri. Due pareggi, quelli di Lecce-Monza e Juventus-Milan. Poi la vittoria di misura della Lazio sul Verona. In programma nelle prossime ore ci sono altre cinque gare: il lunch match Inter-Torino, nel pomeriggio Bologna-Udinese, Atalanta-Empoli e il big match Napoli-Roma, poi stasera Fiorentina-Sassuolo, scontro importante soprattutto in ottica salvezza. Il turno si chiuderà col monday night Genoa-Cagliari.

