Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Papa Francesco all’Europa: “Mancano rotte di pace”

Ieri il discorso del Santo Padre, Papa Francesco, a Lisbona per la Giornata mondiale della gioventù 2023. Sua Santità si è rivolto così ai fedeli: “Sono felice di essere a Lisbona, città dell’incontro che abbraccia vari popoli e culture e che diventa in questi giorni ancora più universale; diventa, in un certo senso, la capitale del mondo, la capitale del futuro perché i giovani sono futuro”, le sue parole presso il Centro Cultural de Belém di Lisbona. E ancora: “Bisogna ripensare i confini come ‘zone di contatto’ e non di separazioni ed egoismi che portano inevitabilmente a conflitti”, sottolineando come manchino “rotte coraggiose di pace” e chiedendo all’Europa: “Verso dove navighi, se non offri percorsi di pace, vie creative per porre fine alla guerra in Ucraina e ai tanti conflitti che insanguinano il mondo?”.

Aumento biglietti ATM/ Lombardia: “Regione contraria, decide agenzia TPL guidata da Milano"

Papa Francesco ha aggiunto: “Preoccupa quando si legge che in tanti luoghi si investono continuamente fondi sulle armi anziché sul futuro dei figli. Io sogno un’Europa, cuore d’Occidente, che metta a frutto il suo ingegno per spegnere focolai di guerra”, “un’Europa che includa popoli e persone, senza rincorrere teorie e colonizzazioni ideologiche”.

Perù, scoperto il Perucetus: l'animale più grande della storia/ Pesava 340 tonnellate

Ultime notizie, il ritiro di Gianluigi Buffon

Il portiere del Parma Gianluigi Buffon ha dato ufficialmente addio al calcio dopo l’ultima stagione disputata in serie B nella quale la sua squadra è stata sconfitta nei playoff promozione.

Per il 45enne portiere che aveva iniziato la sua carriera proprio a Parma per poi passare nelle file della Juventus, con la quale aveva conquistato diversi scudetti ed anche trofei internazionali, una carriera che l’ha visto anche grande protagonista in nazionale e vincitore del mondiale del 2006 in Germania. E proprio l’azzurro dovrebbe essere il suo prossimo impegno, come Team Manager della Nazionale guidata da Mancini.

IRAN/ Ahmadreza Djalali condannato a morte, un "caso Zaky" di cui nessuno parla

Ultime notizie, la fuga degli europei dal Niger

Mentre in Niger si continua a guardare con attenzione la vicina scadenza dell’ultimatum che è stato rimarcato ai golpisti, l’Italia e la Francia hanno organizzato il rientro in patria dei loro cittadini in modo da evitare il possibile coinvolgimento in azioni di guerra. Nello stesso tempo sta prendendo sempre più piede l’ipotesi che vede la possibilità di un intervento armato contro i golpisti. Molti italiani sono arrivati in mattinata presso la sede dell’ambasciata, ma se ne attendono ancora altri. Presso l’ambasciata italiana sono presenti anche cittadini americani e di altri paesi europei.

Ultime notizie, acqua alta a Venezia nel mese di agosto

Per la terza volta nel mese di agosto, a far data dal 1972, piazza San Marco è invasa dall’acqua alta e i turisti immortalano questo evento con i selfie. La situazione è determinata dal vento di scirocco che sta battendo la città lagunare insieme alla bora. L’acqua alta ha raggiunto il metro di altezza, ma la Basilica di San Marco, grazie alla cintura di vetri che la circonda, è rimasta asciutta. L’acqua alta è arrivata in concomitanza con la visione della superluna, apparsa proprio ieri. L’evento straordinario non ha causato danni, ma da parte dell’Unesco si avverte che in futuro potrebbero esserci pericoli per la città.

Ultime notizie, 18enne morto a Milano dopo investimento

Nella giornata di ieri è giunta una triste notizia, la morte di un 18enne a seguito di un investimento. Il ragazzo era stato vittima a Milano di uno scontro fra un’Audi e una Renault: la vettura tedesca, dopo l’impatto violento con la francese, aveva dato vita ad una carambola che aveva colpito in pieno il 18enne, in quel momento in compagnia della famiglia mentre stava passeggiando per strada.

L’episodio si è verificato di preciso in Viale Umbria e quando gli uomini del soccorso stradale avevano preso in carica il ragazzino avevano subito capito quanto fosse grave la situazione. Il 18enne è stato trasferito in codice rosso presso l’ospedale Niguarda Milano, ricoverato in terapia intensiva, ma nella mattinata di ieri è giunta la terribile notizia del decesso. Il 18enne era originario del Libano con passaporto canadese e a nulla è valso l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto d’urgenza subito dopo il ricovero.

Ultime notizie, 43esimo anniversario Strage di Bologna

Nella giornata di ieri, 2 agosto 2023, si è celebrato il 43esimo anniversario della Strage di Bologna, il terribile attentato che causò 85 morti e più di 200 feriti. Presente il governo con il ministro delle istituzioni Piantedosi nonché la leader del Partito Democratico Elly Schlein, e anche Patrick Zaki, giovane egiziano che studia a Bologna graziato negli scorsi giorni.

Al corteo che dal comune si è diretto verso la stazione centrale vi erano anche i famigliari delle vittime, con il presidente dell’associazione delle vittime, Paolo Bolognesi, che ha chiesto maggiore chiarezza: “Come fate a dire che la strage è di destra quando tutti i vari partiti di governo hanno firmato una richiesta di una commissione per vedere l’interessamento estero sulle stragi?”, le parole rivolte a Piantedosi e al ministro Nordio che hanno parlato di attentato di chiara matrice neofascista. “Cercate di mettervi d’accordo come governo. Quando noi siamo qua – aggiunge ancora Bolognesi – vogliamo parole chiare, la smettano di fare cose che non hanno niente a che fare con la verità, i processi vengano fatti nei tribunali”.

Ultime notizie, Donald Trump incriminato per la terza volta

Terza incriminazione per l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il tycoon è stato accusato dell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, l’aggressione avvenuta al congresso degli Stati Uniti dopo la nomina a presidente di Joe Byden. La decisione del procuratore distrettuale Jack Smith era stata anticipata dallo stesso Trump, che tramite il suo social Truth aveva scritto: “Ho sentito che il pazzo Jack Smith, per interferire nelle elezioni, emetterà un’altra falsa incriminazione nei miei confronti” a breve. “Perché non hanno portato questo caso ridicolo due anni e mezzo fa? Volevano farlo in mezzo alle elezioni, ecco il perché”.

Quattro i capi d’accusa nei confronti di Trump a cominciare da quello di cospirazione contro gli Stati Uniti non riconoscendo il risultato elettorale. “Nonostante la sconfitta – si legge nell’atto di accusa – l’imputato era determinato a rimanere al potere, e nei due mesi successivi alle elezioni ha continuato a diffondere bugie su presunte frodi elettorali”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA