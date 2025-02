Le ultime notizie sulle condizioni fisiche di Papa Francesco. Secondo quanto è stato comunicato dalla sala stampa Vaticana, gli accertamenti che sono stati effettuati e che riguardano la situazione clinica del Pontefice, il quadro generale bè “abbastanza complesso” ed è stato anche necessario cambiare ulteriormente la terapia in atto. Un primo cambio era stato effettuato subito dopo l’arrivo di Papa Francesco all’ospedale Gemelli con la sospensione delle flebo di cortisone e antibiotici che erano state somministrate per circa 10 giorni quando il Papa si trovava ancora nella sua residenza di Santa Marta.

Il quadro clinico dunque, sempre secondo la comunicazione della sala stampa, richiederà una “degenza ospedaliera adeguata”. Questo ha portato la Santa Sede ad annullare l’udienza generale che il Papa tiene normalmente tutti i mercoledì, in quanto si pensa che Bergoglio non lasci l’ospedale romano prima del fine settimana.

Ultime notizie, nuovo attacco della Russia a Mattarella

La Russia torna ad attaccare il presidente della repubblica, Sergio Mattarella. Attraverso la portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova, il Cremlino ha fatto sapere che il paragone di Mattarella “Russia come il Terzo Reich” non rimarrà impunito. Non é ben chiaro a cosa si riferisca Mosca fatto sta che il Quirinale ha preferito non commentare le ultime minacce moscovite alla nostra nazione, facendo sapere “Nessun commento”, come si legge sul sito di RaiNews.

Nel giorno delle nuove minacce a Mattarella, alcuni hacker russi hanno rivendicato degli attacchi a dei siti italiani, in particolare il portale web dell’aeroporto di Malpensa e quello della banca Intesa San Paolo. Ria Novosti, agenzia di stampa russa, ha poi rimarcato la dose ricordando come l’Italia sia il Paese dove é nato il fascismo e sottolineando i continui attacchi della nostra nazione alla Russia: un vero e proprio caso diplomatico che speriamo possa chiudersi quanto prima, così come dimostrato anche dalla reazione del Colle.

Ultima notizie, la situazione ai Campi Flegrei

Situazione di altissima tensione ai Campi Flegrei a causa di uno sciame sismico molto intenso che si é verificato nelle ultime 24 ore, durante il quale la terra in zona ha continuato a tremare, registrando anche un doppio sisma con una magnitudo di 3.9 gradi sulla scala Richter. Alla luce di questi continui eventi sismici, il Comune di Pozzuoli, epicentro delle scosse, ha deciso di tenere chiuso per tutta la giornata di ieri le scuole locali di ogni ordine e grado.

Migliaia le segnalazioni online di movimenti tellurici e sono stati i moltissimi i cittadini di Pozzuoli che hanno deciso di passare la notte in strada, chi in macchina, spaventato dai continui tremori e dal fatto che potesse verificarsi una scossa devastante che facesse crollare tutto. Stando a quanto fatto sapere dalla prefettura di Napoli, 500 persone avrebbero passato la notte in delle aree attrezzate dove i volontari della protezione civile hanno distribuito coperte e generi di prima necessità. Da quando è iniziato il 2025 le scosse di terremoto ai Campi Flegrei sono ricominciate in maniera importante e i segnali erano già arrivati la scorsa settimana con tre sciame sismici praticamente in serie, e che di fatto hanno fatto da apripista a quanto sta accadendo nel weekend.

Ultime notizie, bimba di 9 mesi sbranata da pitbull

Dramma ad Acerra dove una bimba di nove mesi é morta, sbranata molto probabilmente da un pitbull. I fatti vanno ancora accertati visto che il padre ha fornito una versione differente, parlando di un cane randagio che ha aggredito la sua piccola. La cosa certa è che la bimba é deceduta mentre stava dormendo e si trovava proprio nel letto assieme al papà (entrambi dormivano). Il 25enne ha poi cambiato versione spiegando di aver trovato la piccola di nove mesi nel letto in una pozza di sangue. La bimba é stata portata al pronto soccorso ma i medici non hanno potuto fare nulla a seguito delle gravissime ferite riportate dopo i morsi.

Secondo quanto riferiscono i residenti del quartiere di Acerra dove é avvenuta l’aggressione, si tratterebbe di una tragedia annunciata da tempo tenendo conto che lo stesso presunto cane che ha sbranato la piccola la scorsa estate era scappato da casa ed aveva aggredito un cane piccolo. Secondo i vicini di casa i due genitori della piccola di nove mesi sono brave persone ma quel cane non poteva vivere con loro in casa vista la sua vena aggressiva. Sulla vicenda é stata aperta una indagine da cui emergeranno eventuali responsabilità.

Ultime notizie, uomo muore a Bagheria azzannato dai cani

A pochissima distanza di tempo dalla tragedia avvenuta ad Acerra, un altro caso di morte coinvolge i cani che hanno azzannato ed ucciso l’64enne Salvatore Maggiore il cui corpo è stato trovato senza vita nelle campagne della cittadina di Bagheria. Il suo corpo è stato trovato dalle figlie, preoccupate per il mancato ritorno a casa del padre, ed hanno subito allertato la polizia.

Intervenute anche le unità di soccorso del 118 ma per l’anziano non c’era niente da fare. Sul corpo, che presentava una serie di ferite alle gambe, sarà comunque eseguita l’autopsia per chiarire se i cani abbiano azzannato l’uomo quando questi era già morto per altra causa. I cani sarebbero di proprietà di un vicino di casa della vittima.

Ultime notizie, possibile omicidio – suicidio in provincia di Massa Carrara

Una coppia di anziani è stata trovata morta ieri mattina a Montignoso, dal fratello dell’uomo. I primi riscontri effettuati dalle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto fanno pensare ad una ipotesi di omicidio-suicidio. Le due vittime si chiamavano Alberto Maghelli, che era stato un insegnante di scuola, e Matilde Buffoni che aveva svolto il lavoro di infermiera, e sarebbe stato l’uomo a sparare alla moglie per poi uccidersi.

I primi controlli effettuati sul posto hanno escluso effrazioni alle porte ed alle finestre della casa, e i due corpi erano distesi sul letto della loro camera da letto. Maghelli e Buffoni avevano due figli, uno dei quali vive in Germania, mentre l’altra nella zona vicina.

Ultime notizie, le previsioni meteo dell’inizio settimana

La giornata di ieri, lunedì 17 febbraio è stata caratterizzata dalla costanza di basse temperature su tutte le regioni, più in sintonia con il mese che stiamo vivendo, dopo i giorni che avevano visto il passaggio di un vortice ciclonico. Le temperature resteranno basse almeno fino a mercoledì, con la possibilità che si verifichino anche delle gelate, specialmente nelle regioni del nord est.

Successivamente dovrebbero tornare ad alzarsi, ma i meteorologi parlano di una possibilità di nuovi abbassamenti negli ultimi giorni di febbraio. Per quanto riguarda la situazione del cielo nella giornata di oggi è stato in gran parte soleggiato, anche se sono state presenti delle nuvolosità a tratti, ma senza fenomeni piovosi.