Le ultime notizie sulla salute di Papa Francesco che continua ad essere ricoverato in ospedale, al Policlinico Gemelli. Il Santo Padre, dalla scorsa settimana ricoverato per una bronchite, ha passato una notte tranquilla (quella fra lunedì e martedì visto che l’ultimo bollettino arriverà in mattinata), ma gli è stata comunque diagnostica una infezione polimicrobica alle vie respiratorie, di conseguenza deve essere curato nel migliore dei modi anche per via della sua età, quasi 90enne.Il ricovero sarà quindi molto probabilmente più lungo del previsto, anche perchè il quadro clinico viene definito “complesso” da parte dei medici dell’ospedale romano. Già annullata l’udienza giubilare di sabato 22 febbraio, così come fatto sapere dal Vaticano, mentre bisognerà capire se il Santo Padre riuscirà ad uscire e a rimettersi al 100% in forma per l’inizio della Quaresima che scatterà ai primi di marzo.

Il Pontefice, che è ricoverato all’ospedale Gemelli dal 14 febbraio, soffre di una polmonite bilaterale. Lo ha reso noto la Santa Sede, con l’indicazione che per la cura sarà necessario adottare una terapia “cortisonica antibiotica”.Nel pomeriggio di ieri il Papa è stato sottoposto ad una Tac al torace, che ha confermato quanto emerso dagli altri esami. Nel comunicato si legge anche che l’umore di Francesco è buono. Nel corso della giornata il Papa ha seguito la messa ed ha ricevuto la comunione.

Ultime notizie, Elon Musk presenta Grok 3

Si chiama Grok 3 ed è il modello di intelligenza artificiale più potente al mondo, o almeno questo è quello che hanno raccontato i loro ideatori, fra cui Elon Musk. Nella giornata di ieri è stato svelato quello che probabilmente sarà il più serio rivale di ChatGPT e che sarà in grado di portare a termine compiti straordinari.

Nel giro di una decina di minuti, ad esempio Grok 3 è stato capace di programmare un viaggio su Marte, andata e ritorno dalla Terra, ma non solo. Può rispondere ad alcune domande esistenziali come ad esempio se esistono gli alieni o quanto durerà l’universo, e fra le dimostrazioni è stato anche capace di realizzare un videogioco. Grok 3 al momento è disponibile in una sorta di fase Beta, quindi non ancora implementata al 100%, ma non sarà gratuita per tutti, visto che solamente gli abbonati Premium a X.com potranno avervi accesso: vedremo se realmente ChatGPT verrà soppiantata da questo nuovo modulo o meno.

Ultime notizie, sfiorato il disastro aereo a Toronto

Un incidente aereo spettacolare ma fortunatamente senza gravi conseguenze quello avvenuto nella giornata di ieri presso l’aeroporto di Toronto: un aereo della Delta Airlines proveniente da Minneapolis si è schiantato in fase di atterraggio, terminando la propria corsa impazzita sottosopra. Il velivolo si è infatti capovolto, forse a causa del vento gelido che in quel momento stata spirando a Toronto, visto che era in corso una vera e propria bufera di neve.

Nessuno si è fatto male in maniera seria, ci sono stati dei feriti, ma nulla di particolarmente grave, ma poteva essere una strage se ad esempio l’aereo avesse preso fuoco dopo l’incidente. I passeggeri sono rimasti tutti attaccati a testa in giù ai propri sedili, appesi grazie alle cinture di sicurezza, per poi venire soccorsi ed essere tratti in salvo. Ancora incerte le cause di questo incidente su cui stanno indagando le autorità canadesi.

Ultime notizie, colpo grosso di Berrettini a Doha contro Djokovic

All’esordio nel torneo Master 500 di Doha, Matteo Berrettini supera in due soli set, con il punteggio di 7 – 6, 6 – 2, il serbo Djokovic che stava puntando a vincere il 100esimo titolo della carriera. Nel turno successivo il suo avversario sarà l’olandese Griekspoor, avversario con il quale ha perso l’incontro disputato, solo una settimana fa nel torneo di Rotterdam.

Tra gli altri italiani Nardi dovrà invece affrontare Alcaraz. In campo femminile, nel torneo WTA 1000 a Dubai successo in due set per Jasmine Paolini contro Lys, in una gara che è stata ripetutamente sospesa per pioggia, anche auando mancava solo il match point per l’azzurra, che nel turno successivo dovrà vedersela con la giocatrice che vincerà la sfida tra Marta Kostyuk e Sofia Kenin.

Ultime notizie, dichiarazioni di Hamas sul rilascio degli ostaggi

Nella giornata di ieri è arrivato un comunicato di Hamas, nel quale si dichiara che nella giornata di giovedì verranno consegnati agli israeliani quattro ostaggi morti, mentre gli ostaggi che saranno liberati due giorni dopo, sabato, saranno 6 e con loro si completerà la lista dei 33 che erano stati inseriti in questa prima fase della tregua.

Successivamente sarà necessaria un’altra fase della trattativa di tregua. Dopo questa comunicazione il Premier Netanyahu ha fatto sapere che sui corpi saranno eseguiti gli esami del Dna e solo dopo sarà confermata la loro identità.

Ultime notizie, le notizie sulla guerra Ucraina – Russia

Dopo il vertice di tra vari capi di stato e di governo europei, il presidente francese Macron ha annunciato di avere parlato sia con il presidente Trump che con quello ucraino, Zelensky per cercare un accordo di pace duratura. Lo stesso Zelensky ha dichiarato che non si recherà a Riad dove intanto sono iniziati i colloqui, ma la sua visita è stata riprogrammata per il prossimo 10 marzo.

Questo annuncio è stato dato dallo stesso leader ucraino mentre si trovava ad Ankara per dei colloqui con Erdogan. La stessa Turchia ha fatto sapere di voler ospitare i colloqui di pace a tre con Russia, Ucraina e Stati Uniti. Il segretario di stato USA, Rubio, ha dichiarato che al tavolo dei negoziati di pace deve essere presente anche l’Europa. Una comunicazione che ha trovato subito d’accordo il ministro degli Esteri Tajani.