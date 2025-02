Tutte le ultime notizie su Papa Francesco che continua ad essere ricoverato in ospedale ma le cui analisi sono migliorate, così come fatto sapere dalla Santa Sede. Intanto oggi inizia il settimo giorno di ricovero quello che inizia oggi per il Santo Padre. Il Pontefice si trova presso l’ospedale Gemelli di Roma dalla giornata di giovedì scorso, e i medici gli hanno trovato una polmonite bilaterale, ed è quindi in cura antibiotica. In ogni caso le condizioni del Papa non sono affatto allarmanti visto che lo stesso è vigile, non è sempre allettato, ed ha anche seguito la messa oltre ad essere stato confessato.

Proprio per questo la Santa Sede ha diffuso ieri un duro comunicato attraverso cui ha rimandato al mittente le varie fake news che purtroppo sono circolate nelle ultime ore sullo stato di salute del Papa. “Il cuore del Papa regge molto bene”, fanno sapere fonti vicine al Pontefice, di conseguenza ripetiamo, anche se il quadro “resta complesso”, come riferito più volte attraverso i bollettini, il Santo Padre non è assolutamente in pericolo di vita. Da segnalare le parole del premier Giorgia Meloni, che ha detto di essere andata a trovare il Papa: “Abbiamo scherzato, è reattivo”.

Torna finalmente in Italia Claudia Ciampa, la mamma che da mesi sta lottando per riavere il piccolo Ethan. Il bimbo le era stato sottratto dal padre, che l’aveva portato negli Stati Uniti contro il volere della stessa madre. Ne era nata quindi una indagine dopo una denuncia e alla fine l’uomo era stato ritrovato e il bimbo ridato alla mamma che nel frattempo era volata negli Stati Uniti.

A quel punto era scattato il processo e dopo alcune settimane di attesa finalmente è arrivato l’ok definitivo per il ritorno in Italia di Claudia Ciampa e del suo piccolo Ethan. I due saranno all’aeroporto di Napoli Capodichino questa sera, attorno alle ore 17:25, dopo di che potranno riabbracciare tutta la comunità locale nonchè i propri famigliari. L’avvocato di Claudia Ciampa ha fatto sapere che per il viaggio è già stato disposto un cordone di sicurezza per fare in modo che tutto vada nel miglior modo possibile. Una volta rientrati in Italia bisognerà capire cosa farà il padre, che al momento è un uomo libero negli Stati Uniti mentre nel nostro Paese è indagato: del domani non vi è certezza ma è certo invece che Claudia Ciampa stia per tornare a casa insieme al suo adorato bimbo, una storia che ha appassionato milioni di italiani negli ultimi mesi.

Ultime notizie, la nuova Ferrari SF-25 già in pista

E’ stata presentata nella serata di martedì la nuova Ferrari SF-25 e ieri è già scesa in pista per i primissimi giri a Fiorano, in attesa poi dei test ufficiali in Bahrain del prossimo 26 febbraio. La nuova Ferrari ha un colore rosso scuro, come da anticipazioni delle scorse settimane, e presenta diverse modifiche rispetto alla SF-24, la monoposto che ha corso il mondiale 2024, come ad esempio le sospensioni anteriori pull-rod, ma anche un abitacolo spostato in posizione più arretrata, quindi con una forma che risulta essere più “bassa e schiacciata”.

C’è grande fiducia ovviamente verso la nuova monoposto e verso il mondiale che prenderà il via il prossimo mese anche perchè quest’anno a guidare la Rossa più desiderata al mondo ci sarà anche Lewis Hamilton, che ha portato un grande carico di entusiasmo a Maranello.