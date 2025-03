Le ultime notizie sulle condizioni fisiche di Papa Francesco raccontano una situazione di stabilità. Così come da comunicato ufficiale della Santa Sede il Pontefice risulta stazionario, e non ha presentato ieri degli episodi di insufficienza respiratorio.

Bergoglio ha effettuato l’ossigenoterapia, mentre di notte utilizzata la ventilazione meccanica non invasiva. Ha trascorso tutta la giornata in poltrona, chiaro indizio che il Papa Francesco sia comunque vigile e cosciente, ma alla luce della complessità del suo quadro clinico i medici non hanno ancora sciolto la prognosi, che resta così riservata.

Cremona: due ragazze musulmane aggrediscono una coetanea sul bus/ "Pu**ana non puoi mangiare, c'è il Ramadan"

Ultime notizie, la morte di Bruno Pizzul

Gravissimo lutto nel mondo del giornalismo sportivo e della tv: è morto Bruno Pizzul. Il noto telecronista avrebbe dovuto compiere 87 anni il prossimo 8 marzo ma si è spento nella mattinata di ieri in quel di Gorizia, presso l’ospedale dove era ricoverato. Nato a Udine nel 1938 è stato senza dubbio una delle voci più amate del piccolo schermo, avendo accompagnato il cammino della nazionale per ben 16 anni, dal 1986 al 2002, quindi vivendo il mondiale di Italia ’90, ma anche quello di Usa ’94, senza dimenticarsi del contestatissimo campionato del 2002 in Corea.

Carolina Orlandi: chi è la figlia di David Rossi/ "Fu ucciso perché voleva parlare con i magistrati"

Voce nasale e imitatissima, Bruno Pizzul è stato il simbolo di una telecronaca poco urlata, che forse oggi non c’è più, e proprio per questo è rimasto nel cuore di milioni di italiani. La sua è stata una vita vissuta in Rai, visto che per la tv pubblica ha lavorato dal 1969 fino al 2002, giorno della sua ultima cronaca. Negli ultimi anni si era ritirato a vita privata, non disegnando di coltivare la sua seconda grande passione dopo il calcio, leggasi la bicicletta.

Ultime notizie, i funerali di Eleonora Giorgi

Si sono tenuti nella giornata di ieri, alle ore 16:00, i funerali di Eleonora Giorgi, indimenticabile attrice italiana, scomparsa a 71 anni nella giornata di lunedì scorso, uccisa da un cancro al pancreas che aveva scoperto soltanto un anno e mezzo fa. Nell’autunno del 2023 le era infatti stato trovato un brutto male e nonostante abbia provato a lottare con tutte le sue forze alla fine ha perso la sua battaglia.

David Rossi chi è: il caso a Linea di Confine/ Cos'è successo dalla misteriosa morte alle indagini

La malattia non le aveva comunque tolto il sorriso, e ieri è stata abbracciata da moltissime persone presso la chiesa degli Artisti in Roma, sita in piazza del Popolo. Tanti i personaggi nel mondo della tv e del cinema che hanno voluto rendere omaggio ad Eleonora Giorgi in un funerale in cui la stessa ha chiesto e ottenuto che venissero intonate le note dello storico brano ‘Wish you were here’ dei Pink Floyd e ‘Whiter shade of pale’ dei Procol Harum, un ultimo grande show della nostra Eleonora Giorgi che aveva ancora molto da dare al suo pubblico.

Ultime notizie, Donald Trump e il discorso dell’Unione

Show di Donald Trump in occasione del discorso sullo stato dell’Unione, con il presidente degli Stati Uniti che ha parlato del Canale di Panama ma anche di Groenlandia, quindi di Marte e del ripristino della pena di morte.

La Groenlandia ha fatto subito sapere che “non siamo in vendita”, nel frattempo sono scattati i dazi contro il Canada e il presidente Trudeau, definito da Trump “governatore”, ha replicato commentando come una mossa stupida, introducendo tra l’altro dei contro dazi che stanno andando a colpire le merci americane e soprattutto gli alcolici. Non è da escludere comunque un passo indietro in tal senso visto che il segretario al Commercio americano Howard Lutnick, ha fatto sapere che nella giornata di oggi potrebbe arrivare “un compromesso sui dazi” sul Canada ma anche il Messico.