Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Papa Francesco che sono in miglioramento, anche se saranno necessari altri giorni di terapia prima di poter sciogliere la prognosi.

Queste le determinazioni dei medici che sono state riportate anche nel bollettino ufficiale. Nella giornata di ieri Bergoglio ha riposato e pregato, così come stanno facendo anche molti fedeli ancora radunati fuori dall’ospedale Gemelli.

Lista Epstein, elenco nomi in contatto col finanziere: Trump non c'è/ Da Mick Jagger a Michael Jackson

Ultime notizie, la morte di Gene Hackman

E’ giunta nella mattinata di ieri la notizia della morte di Gene Hackman, gigante del cinema, vincitore di 2 premi Oscar e di 3 Golden Glabe, scomparso all’età di 95 anni. Un vero e proprio giallo visto che l’attore è stato rinvenuto nella sua casa di Santa Fe, nel New Mexico, a fianco della moglie, anche lei deceduta, e del cane, anche l’animale trovato senza vita.

Pierina Paganelli/ Il mistero del carrello nei garage di via del Ciclamino, e quell'orecchino scomparso...

Cosa è successo? Secondo quanto fatto sapere dallo sceriffo che sta indagando sul caso, non sarebbero stati ritrovati segni che facessero pensare ad una morte violenta, quindi ad un atto criminale, di conseguenza si potrebbe ipotizzare una qualche intossicazione, magari da un gas, che spiegherebbe la morte di tutti e tre, ma anche alimentare. Un vero e proprio mistero ed è per questo che è stata aperta una indagine e le cause di morte non sono ancora state rese note. Si attende l’esame dell’autopsia per scoprire nel dettaglio cosa sia accaduto al povero Gene Hackman e alla moglie di anni 63, Betsy Arakawa, famosa pianista classica

Matthias Schepp, chi è il papà di Alessia e Livia/ La fuga con le gemelline e l'utima lettera: "Le ho uccise"

Ultime notizie, i dazi di Donald Trump all’Ue

Così come previsto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha annunciato nelle scorse ore i dazi nei confronti delle merci provenienti dall’Unione Europea del 25%, comprese le automobili. Una notizia che è stata accolta ovviamente in malo modo dal Vecchio Continente, a cominciare dal settore automotive europeo, che sta già vivendo degli anni negativi per via della forte concorrenza cinese e dell’incertezza riguardante l’elettrico.

L’annuncio è giunto da parte dello stesso tycoon newyorkese in occasione del primo consiglio dei ministri da quando è tornato alla Casa Bianca, aggiungendo che anche su Canada e Messico non intende fermarsi (i dazi scatteranno per loro il 2 aprile). Secondo Trump l’Unione Europea vuole fregare gli Stati Uniti: “Hanno fatto un buon lavoro, ma ora sono io il presidente”, ha aggiunto. L’Ue ha prontamente replicato, spiegando che gli stati membri non resteranno a guardare, preannunciando quindi dei contro dazi sui prodotti a stelle e strisce.

Ultime notizie, come è morta Michelle Trachtenberg

E’ stata aperta una indagine a seguito della morte dell’attrice 39enne Michelle Trachtenberg, amatissima dal pubblico dopo le sue partecipazioni a Buffy e Gossip Girl. Negli ultimi anni era un po’ sparita dalle scene e quasi sicuramente per il suo stato di salute. Di recente, come scrive il Corriere della Sera, la donna aveva subito un trapianto di fegato, un intervento chirurgico confermato anche dal New York Post e non è da escludere che abbia avuto un rigetto fatale dell’organo.

Toccherà al medico stabilire il motivo della sua morte, ma è evidente come non stesse benissimo Michelle Trachtenberg negli ultimi tempi. Dalle foto pubblicate online la 39enne appare infatti molto magra in volto e dal colorito estremamente chiaro e più volti i fan si sono domandati se stesse soffrendo di qualche particolare patologia. Lei aveva però sempre risposto di sentirsi in salute e di essere felice, anche se pochi giorni fa era stata avvistata in un ristorante di New York, magrissima, e che faceva fatica a scendere le scale.

Ultime notizie, i risultati dei test della Formula Uno in Bahrein

Si sono svolti ieri i test sulla pista del Bahrein, e si sono iniziati a vedere i primi progressi con i piloti che stanno prendendo maggiore confidenza con le loro vetture e i tecnici che hanno potuto ampliare le loro valutazioni. Per quanto riguarda i tempi sul giro, il primo classificato di ieri è stato l’ex ferrarista Carlos Sainz, che ha preceduto Hamilton che lo ha sostituito proprio sulla vettura di Maranello, e Charles Leclerc, che nel corso della giornata ha subito anche un testa coda. Domani ultima giornata di prove, in attesa dell’esordio in campionato nel GP d’Australia.

Ultime notizie, Zeman ricoverato al Gemelli in terapia intensiva

Dopo alcuni giorni in cui era alle prese con una forte influenza, l’ex tecnico tra le altre di Roma e Lazio è stato ricoverato ieri nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Gemelli. Le sue condizioni destano apprensione nel mondo del calcio e molti tifosi, tra i quali quelli giallorossi e biancocelesti, hanno subito inviato messaggi di auguri. Il deficit di forza e il problema relativo alla parola del tecnico boemo sono compatibili con una ischemia cerebrale.

Ultime notizie, Le notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina

In una intervista il leader russo Putin ha dichiarato che i primi contatti avuti con gli Stati Uniti portano ad avere una certa speranza per la fine della guerra. Intanto, come annunciato da Antonio Costa, presidente del Consiglio Europeo, Zelensky parteciperà, il prossimo 6 marzo, al vertice straordinario dell’Unione Europea.

Dal Cremlino è giunta una nota nella quale viene evidenziata la non intenzione a trattare sui territori conquistati in Ucraina. Dalla Corea del Nord sono arrivati al fronte europeo altri 1000 soldati. Esponenti di Russia a Stati Uniti hanno avuto dei colloqui della durata di 6 ore a Istanbul.