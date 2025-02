Papa Francesco è in lieve miglioramento, queste le ultime notizie sulla salute del Santo Padre, con l’insufficienza renale che è rientrata, e la Tac che ha confermato la normale evoluzione.

Nel tredicesimo giorno di ricovero il Pontefice sta continuando le terapie e la sala stampa del Vaticano ha fatto sapere che ha passato la giornata in poltrona, lavorando nel pomeriggio, e che la prognosi resta comunque riservata.

Ultime notizie Francia, lancia coltelli, ucciso dalla polizia

Vicenda per certi versi scioccante quella che è giunta ieri mattina dalla Francia dove un uomo è stato ucciso dalla polizia, neutralizzato dopo che lo stesso ha iniziato a lanciare dei coltelli nei confronti di un gruppo di agenti. Stando a quanto scrive TgCom24.it l’aggressore avrebbe aggredito le forze dell’ordine “senza dire una parola”, dal nulla, un comportamento che ovviamente ha preoccupato e non poco i poliziotti.

L’episodio si è verificato di preciso non troppo distante da Parigi,a Dugny e stando a quanto fatto sapere dalla polizia d’oltralpe, l’aggressore è stato colpito prima con un taser, una pistola elettrica, ma visto che l’uomo continuava a lanciare coltelli, un agente ha estratto la pistola d’ordinanza facendo fuoco, dopo averlo colpito al petto: immediato è stato l’intervento del personale sanitario ma per il ferito non vi è stato nulla da fare e alla fine ne hanno dichiarato il decesso. L’uomo avrebbe lanciato due coltelli contro i poliziotti attorno alle ore 7:00 di mattina, per poi scagliarsi contro di loro senza dire una parola.

Ultime notizie, indagato il governatore del Molise

Francesco Roberti, presidente della regione Molise in quota a Forza Italia, è da ieri mattina sul registro degli indagati. Stando a quanto si legge su diversi media fra cui RaiNews, l’uomo è accusato di corruzione in merito ad una inchiesta da parte della direzione distrettuale antimafia di Campodasso. Nell’indagine risultano essere presumibilmente coinvolte 47 persone, tutte raggiunte in questi giorni da avvisi di garanzia.

La notizia dell’indagine è stata confermata dallo stesso Francesco Roberti attraverso la sua pagina social, spiegando che la vicenda “non riguarda” il suo ruolo di governatore del Molise, in quanto risalente al periodo precedente il suo incarico da presidente della regione. Roberti aggiunge di aver sempre tenuto dei comportamenti “corretti e rispettosi della legge”.

Ultime notizie sulla guerra in Ucraina

Prosegue la guerra in Ucraina, ormai in corso da più di tre anni. Quella di oggi potrebbe essere una giornata molto interessante sul fronte trattative e pace, visto che a Istanbul si incontreranno i funzionari russi e quelli degli Stati Uniti. Dovranno discutere del lavoro delle proprie rappresentanze diplomatiche, fa sapere il Corriere della Sera, così come specificato dal ministro degli esteri russo, Serghei Lavrov.

Questi ha poi puntato il dito nei confronti degli europei spiegando che stanno spingendo affinchè il conflitto continui, a differenza invece di quanto sta facendo gli Stati Uniti, che sta provando a trovare la quadra. “L’Europa cerca di sabotare questa tendenza”, ha detto Lavrov, in riferimento all’annuncio di nuovi aiuti militari per Kiev. Secondo lo stesso, così facendo si inciterebbe in qualche modo l’Ucraina a continuare a combattere, con la fine del conflitto che si allontana inesorabilmente.

Ultime notizie, la prima giornata di test della Formula Uno in Bahrein

E’ iniziata ieri ufficialmente la stagione 2025 della Formula Uno con il primo di tre giorni di test sulla pista del Bahrein, ed anche se non è possibile dare risposte certe relativamente alla gara di esordio in Australia, programmata per il 16 marzo prossimo, sono stati registrati i tempi di tutti i piloti con il migliore che è risultato Norris, su McLaren, che ha preceduto Russell e Verstappen, mentre il primo dei ferraristi è stato Leclerc, quarto. Hamilton, che ha lavorato con la macchina nella sessione del mattino, ha ottenuto il 13esimo tempo.

Ultime notizie, la classifica delle regioni italiane per la Sanità

Sono uscite ieri le notizie riguardanti la sanità nelle varie regioni italiane, quelle che riportano al “Sistema gi garanzia” del ministero della salute. Il Veneto è la prima regione, con un lieve distacco nei confronti della Toscana, mentre la Lombardia ha confermato il suo calo con il settimo posto. Il terzo gradino del podio è stato appannaggio dell’Emilia-Romagna. Gli indicatori che sono stati presi in esame per questa classifica sono tre e soltanto 13 regioni sono risultate positive in tutti, mentre 8 sono quelle che non ci sono riuscite.

Ultime notizie, per Stellantis nel 2024 ricavi e utili in calo

In quello che molti reputano l’anno nero dell’auto, anche Stellantis deve fare i conti con i cali sia degli utili che dei ricavi, ma il primo mese del 2025 sembra portare i primi segnali positivi. Guardando i numeri si nota che i ricavi sono scesi del 17%, mentre i profitti hanno avuto un calo ben più accentuato, del 70%. John Elkann ha ammesso che i risultati del 2024 sono stati al disotto del potenziale del gruppo, ma che sono stati raggiunti risultati su traguardi strategici e che nell’anno incorso ci saranno miglioramenti sia per quanto riguarda le performance finanziarie che le quote di mercato del gruppo.

