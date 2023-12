Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Papa Francesco: “Non ho intenzione di dimettermi”

Papa Francesco è uscito allo scoperto rilasciando un’intervista ai microfoni dell’emittente tv messicana N+, durante la quale ha parlato del futuro del suo Pontificato, spiegando che “per il momento” non ha in progetto di dimettersi nonostante “i problemi di salute avuti quest’anno”.

Abbiategrasso, capotreno 33enne aggredita da passeggero/ Lucente: “Nulla giustifica la violenza”

Bergoglio ha fatto sapere di aver appreso di queste voci “con molta simpatia. L’esempio di Benedetto mi fa bene, ma chiedo al Signore di poter dire basta, in qualsiasi momento, ma quando Lui vuole”, aggiungendo di aver già preparato la sua tomba in quel di Sant Maria Maggiore. Sempre parlando di Ratzinger Papa Francesco ha aggiunto che il suo predecessore “era un uomo grande e umile, che quando si è reso conto dei suoi limiti ha avuto il coraggio di dire basta”.

Sciopero trasporti 15 dicembre, Salvini lo precetta “No a stop di 24 ore”/ Il ministro: “Firmata l'ordinanza”

Ultime notizie, le news sulla guerra in Israele

E’ iniziato da poche ore il giorno numero 68 della guerra in Israele fra l’esercito locale e i palestinesi di Hamas, un conflitto che non sembra voler trovare la fine anche se stando alle ultime notizie rilanciate dai media le due fazioni nemiche potrebbero a breve tornare a trattare sugli ostaggi, istituendo un’altra tregua.

Intanto nella giornata di ieri va segnalato il missile Huthi che ha centrato una nave norvegese nel Mar Rosso, una petroliera che era diretta verso l’Italia. Ieri, dopo l’annuncio dell’Onu (“Gaza è un inferno in terra”), l’Assemblea generale delle nazioni unite, mentre il ministero della salute di Gaza ha fatto sapere che i morti sarebbero più di diciottomila, precisamente 18.205, una situazione decisamente drammatica e purtroppo la guerra non accenna a placarsi, non intravedendosi alcuna luce all’orizzonte.

Papa Francesco/ “Nonostante la salute non intendo dimettermi, la mia tomba a Santa Maria Maggiore”

Ultime notizie, banche: tassi muti ancora su ad ottobre 2023

Ad ottobre 2023 i tassi di interesse sui mutui erogati per l’acquisto di abitazioni sono saliti dal 4,65 per cento di settembre al 4,72 per cento di ottobre 2023. A renderlo noto è stata Bankitalia, come si legge su Tgcom24.it, attraverso la serie Banche e moneta.

E’ invece calato lievemente il Taeg sulle nuove erogazioni di credito, passando dal precedente 10,52 per cento al 10,46 di ottobre. Una situazione quindi che continua ad essere penalizzante per numerose famiglie italiane e lo conferma anche quanto spiegato da Facile.it, secondo cui 200mila famiglie italiane con un mutuo a tasso variabile hanno saltato una o più rate nel corso dell’ultimo anno. I dati evidenziati nell’indagine mUp Research e Norstat*, confermano uno scenario purtroppo già noto.

Ultime notizie, incontro Biden-Zelensky a Washington

Nella serata di ieri negli Stati Uniti, la scorsa notte in Italia, il presidente dell’Ucraina, Zelensky ha incontrato il suo omologo degli Stati Uniti, Joe Biden, in quel di Washington. Un vis a vis per parlare concretamente degli aiuti Usa all’Ucraina, un nodo spinoso tenendo conto che il Congresso ha bloccato la sovvenzione di nuovi fondi da destinare appunto all’esercito ucraino.

Biden chiede da tempo a gran voce di non fermare i fondi e allo stesso ha fatto eco proprio Zelensky, che ha spiegato: “Ogni ritardo nel sostegno fa il gioco di Putin, che invece deve perdere e va fermato”. Pronta la replica del Cremlino che ha fatto sapere: “Incontro Biden-Zelensky non cambierà nulla”. In caso di riduzione degli aiuti occidentali, secondo un sondaggio dell’Istituto internazionale di sociologia di Kiev, un terzo degli ucraini ritiene sia doveroso cessare le ostilità, mentre per la maggioranza (il 58%), la guerra deve comunque continuare.

Ultime notizie, l’allenatore Zeman ricoverato in ospedale a Pescara

Il tecnico boemo è stato ricoverato all’ospedale di Pescara a causa di una lieve ischemia, ma le sue condizioni sono abbastanza buone e, come comunicato dal suo club, la situazione è stabile, anche se Zeman resterà per qualche giorno in ospedale per ulteriori controlli.

Zeman, che in passato è stato l’allenatore di entrambe le formazioni romane e del Foggia, attualmente siede sulla panchina della squadra della città abruzzese che gioca in serie C. Per la gara di domani sera, valevole per la Coppa Italia di categoria, non sarà sicuramente presente e rimane in dubbio anche per quella che si svolgerà domenica prossima ad Ancona, valevole per il campionato.

Ultime notizie, il caso Superbonus in manovra

Nella giornata di ieri è scoppiato, all’interno del Governo, il caso “Superbonus” con il ministro dell’economia, Giorgetti, che ha dato l’alt alla proposta, portata avanti da esponenti di Forza Italia, partito che fa parte della coalizione che sostiene Giorgia Meloni, alla proroga della misura che riguarda la maxi agevolazione edilizia, come del resto aveva già fatto in precedenza. Nonostante questa presa di posizione del ministro Forza Italia sta proseguendo nelle sue richieste e ci sono tensioni anche nella commissione che sta esaminando il bilancio con le forze di opposizione che hanno abbandonato i lavori.

Ultime notizie, Matteo Mariotti sta bene dopo l’operazione in Australia

Il giovane parmense che è stato operato in Australia, presso l’ospedale di Brisbane, dopo essere rimasto vittima dell’attacco di uno squalo, sta meglio ed il padre ha dichiarato di averlo visto sereno in una conversazione in videochiamata. Intanto, mentre il padre è in partenza per raggiungerlo in ospedale, gli amici di Parma stanno raccogliendo dei fondi per aiutarlo nelle spese per le cure dopo l’operazione. Il padre spera che, con un nuovo intervento, previsto per venerdì, i sanitari australiani riescano a salvare il ginocchio del giovane.

Ultime notizie, addio al calcio giocato di Giorgio Chiellini

La notizia era nell’aria ormai da tempo e ieri è arrivata la conferma ufficiale. L’ex calciatore della Juventus e della nazionale azzurra Giorgio Chiellini, si ritira dal calcio giocato. Nell’ultima stagione il difensore livornese ha giocato nella Major Soccer League negli Stati Uniti. Il suo nome è legato a molti successi sia della sua squadra di club che della nazionale, e di entrambe ha indossato la fascia di capitano.

Ultime notizie, a Cassino un operaio muore precipitando nel vano di un ascensore

Pasqualino Iannattone, un operaio 58enne, è morto dopo essere precipitato nel vano ascensore della sua azienda, un mobilificio che si trova in Via Abruzzi. Il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo dell’operaio e vuole capire il motivo della mancanza della piattaforma di carico al momento della caduta. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Cassino che dovranno accertare le cause dell’incidente, tenuto conto della grande esperienza dell’operaio precipitato nel luogo di lavoro.

Ultime notizie, campionato di calcio sospeso in Turchia

La Federcalcio turca ha diramato un comunicato con il quale sospende il campionato turco equivalente alla nostra serie A. La causa è nelle percosse che il presidente di un club, Faruk Roca, ha assestato all’arbitro dell’incontro disputato dal suo club, l’Ankaragucu, e terminato in pareggio contro il Rizespor. Il presidente, che era entrato in campo al termine della partita, è stato successivamente arrestato dalla polizia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA