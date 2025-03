Le ultime notizie sulla salute di Papa Francesco e le sue condizioni. Oggi inizia il 23esimo giorno di ricovero, un record, visto che mai nessun Pontefice era stato così a lungo ricoverato, neanche Papa Waojtyla dopo l’attentato. Il Santo Padre ha passato comunque una giornata tranquilla, anche lavorando, chiaro indizio che le sue condizioni restano stabili. Atteso il bollettino odierno per un nuovo aggiornamento.

DAL CARCERE/ Caino e BiancaMaria, cancro contro cancro: “morte, dov’è la tua vittoria”?

Ultime notizie, incidente bus di bambini sull’A4

Si è sfiorata la tragedia ieri mattina sull’autostrada A4, dopo che un bus carico di bambini ha tamponato un camion. L’episodio, come riferisce TgCom24 attraverso il proprio portale online, è avvenuto in quel di Milano, nei pressi dello svincolo per Cormano: il pullman, dove a bordo vi erano alcuni bambini di una scuola primaria, nonché le loro insegnanti, è finito contro un tir, per poi scontrarsi violentemente contro il guard rail.

Firenze, figli violentati e umiliati: genitori condannati/ "Riti di purificazione, mangiavano cibo per gatti"

A guidare il mezzo pesante vi era un uomo di 43 anni che è stato soccorso in condizioni disperate, e portato in seguito, in codice rosso, presso l’ospedale Niguarda di Milano. Altri quattro feriti, due insegnanti e due alunni, sono stati soccorsi in codice giallo, quindi con lievi ferite, e portati presso l’ospedale San Raffaele di Milano e Bassini di Sesto San Giovanni: non sono assolutamente in pericolo di vita. Per il resto soltanto tanto spavento. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, per cercare di capire di chi siano le colpe, se del bus o del mezzo pesante.

Sebastiano Visintin, chi è marito Liliana Resinovich/ "Io indagato? Spero di non essere l'unico. Sterpin..."

Ultime notizie, il caso della nave Diciotti

Fa discutere la decisione della corte di Cassazione di accogliere il ricorso presentato da un gruppo di migranti a cui fu impedito sbarcare dalla nave Diciotti della guardia costiera, in Italia. La vicenda, come scrive Rainews, risale all’agosto del 2018, quando il ministro dell’interno era Matteo Salvini. Fu proprio il titolare del Viminale a impedire lo sbarco, dopo che l’imbarcazione italiana aveva soccorso i poveretti in mare.

Stando a quanto scrivono i giudici vi era l’obbligo di soccorrere in mare i migranti in difficoltà, e deve essere considerato prevalente su qualsiasi altra norma. Per i giudici, inoltre, il rifiuto di far sbarcare le persone soccorse non deve essere considerato un atto politico, restando “ontologicamente amministrativo. Non vi è dunque difetto assoluto di giurisdizione”. Per questa ragione è stato stabilito che il governo dovrà risarcire i migranti presenti sulla Diciotti. Giorgia Meloni ha commentato dicendo: “Affermato un principio opinabile”.

Ultime notizie, la guerra in Ucraina

Per la prima volta da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, l’esercito di Kiev ha utilizzato i jet, gli aerei militari da combattimento, francesi. Lo ha reso noto nella giornata di ieri l’aeronautica militare ucraina attraverso la pagina Telegram ufficiale, spiegando che sono stati utilizzati in difesa aerea degli F-16 e dei Mirage-2000, questi ultimi appunto di fabbricazione francese.

Viene inoltre specificato che i caccia d’oltralpe sono entrati in Ucraina solamente un mese fa, e per la prima volta sono stati appunto impiegati contro il nemico russo. Intanto è uscito allo scoperto il Cremlino che ha commentato l’annuncio della presidente della commissione europea, Ursula von der Layen, di un riarmo dell’Unione Europea con un investimento da ben 800 miliardi di dollari. Alla luce di tale notizia il Cremlino ha fatto sapere che arriveranno delle “contromisure appropriate”, così come specificato da Dmitry Peskov, il portavoce, citato dall’agenzia Interfax.

Ultime notizie, Dominik Paris torna a vincere in discesa libera dopo 15 mesi

Sulla pista norvegese di Kvitfjell, dove l’italiano aveva giù trionfato 4 volte in carriera, tre della quali proprio in discesa libera, Dominik Paris è tornato a trionfare dopo 15 mesi battendo anche il favorito Odermatt e tutto lo squadrone svizzero. Per il discesista azzurro si tratta del 23esimo successo in carriera in Coppa del Mondo, 19 dei quali conquistati proprio nella specialità della discesa libera.

L’ultimo successo precedente era arrivato in Val Gardena nel mese di dicembre del 2023. Nelle prime sei discese disputate in questa stagione la formazione elvetica aveva occupato 12 dei 18 posti disponibili sul podio e Odermatt resta saldamente al comando nella classifica generale dove ha 440 punti di vantaggio sul secondo classificato, il norvegese Kristoffensen.

Ultime notizie, salvata la donna rimasta 25 ore sotto le macerie a Bari

Rosalia De Giosa, la donna di 74 anni che è rimasta sotto le macerie del palazzo crollato a Bari per circa 26 ore, è stata salvata nella tarda serata di ieri e si trova ora ricoverata in ospedale nel reparto chirurgia per alcune fratture e dovrà restare ricoverata qualche giorno in osservazione. La donna non aveva mai perso le speranze di essere salvata, così come i soccorritori che hanno insistito sino al suo ritrovamento. La donna ha raccontato di avere avuto molto freddo durante la notte e che sentiva gli squilli del telefono che però si trovava in una stanza diversa.