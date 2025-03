Le ultime notizie sulle condizioni fisiche di Papa Francesco sono decisamente positive visto che per la prima volta da quando è ricoverato, il Santo Padre è tornato a farsi sentire.

Nelle scorse ore è stato infatti diffuso un messaggio audio che il Pontefice ha registrato per il rosario e che è stato poi diffuso in piazza San Pietro, attraverso cui ha voluto ringraziare con tutto il cuore per le preghiere a lui dedicate. Per quanto riguarda le sue condizioni fisiche, restano stabili, senza nuove crisi respiratorie, di conseguenza si possono definire delle ulteriori buone notizie. Attendiamo il nuovo bollettino in arrivo a breve.

Sciopero generale 8 marzo 2025/ Stop a trasporti, sanità e istruzione: orari, info e fasce garantite

Ultime notizie, 30enne ucciso dalla compagna a Foggia

E’ giallo a Foggia dove un uomo di 30 anni è stato ucciso dalla propria compagna in un’abitazione di San Severo. Secondo quanto riferisce TgCom24.it l’assassina avrebbe colpito il ragazzo (che poi è anche il marito) al termine di una lite fra i due, così come confessato dalla stessa ai carabinieri dopo aver lanciato l’allarme. La vittima si chiamava Mario La Pietra, ed è stato colpito con una coltellata all’addome, una ferita che l’ha ucciso nel giro di pochi minuti: quando gli uomini del soccorso sono giunti nell’abitazione incriminata, il 30enne era già in condizioni disperate, e nulla hanno potuto per salvarlo, visto che lo stesso è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Allerta meteo oggi, 7 marzo 2025/ Arancione per la Sicilia, gialla su altre tre regioni: le previsioni

Sulla vicenda è stata aperta una indagine e si sta cercando di capire cosa sia realmente accaduto in quella casa e se il ferimento mortale della donna sia stata legittima difesa o meno. Il sospetto c’è visto che la moglie della vittima non aveva segni di colluttazione. Non ci sono precedenti denunce o problemi con la giustizia, ed inoltre i due hanno due figli minori, che fortunatamente non erano in casa al momento dell’aggressione: a chiamare i soccorsi è stata la stessa donna.

Ultime notizie, si allarga il caso Pelicot

Potrebbe allargarsi lo scandalo Dominique Pelicot, l’uomo condannato per aver sedato e fatto abusare la propria moglie per anni. Anche la figlia, Caroline Darian, ha deciso di denunciare il padre, accusandolo di aver ricevuto lo stesso trattamento della madre, quindi di essere stata drogata e poi di essere stata abusata sessualmente, forse per una decina di anni, dal 2010 al 2020. La donna ha già presentato regolare denuncia, ed ha accusato il padre di stupro, tentato stupro nonché di aggressione sessuale, oltre ad averle somministrato delle sostanze che avevano l’effetto di stordirla.

Filosofa Delsol: "Sostenere l'Occidente è considerato reazionario"/ "Denigrare la nostra cultura è di moda"

Sembra che siano state rinvenute delle foto sospette che ritraggono Caroline sdraiata con addosso delle mutandine che però non le appartengono e priva di sensi. Durante il processo a suo carico Dominique Pelicot ha comunque sempre negato di aver abusato della figlia.

Ultime notizie, si allarga il caso Resinovich

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, è stato intervistato ieri dal Corriere della Sera, raccontando la sua verità sul giallo di Trieste. L’uomo nega per l’ennesima volta di essere a conoscenza della relazione fra la moglie e Claudio Sterpin, mentre a Sergio Resinovich, fratello della vittima, secondo cui solo Sebastiano aveva interesse che il corpo venisse ritrovato (per l’eredità), spiega: “Vero, ma perchè la messa in scena dei sacchi e poi perchè portarla nel boschetto rischiando di essere scoperto?”.

Sebastiano dice di cercare la verità, come tutti, spiegando poi di vedere stranezze su Sterpin, ma parla anche di codici segreti dietro un quadro che sarebbero spariti: “Io non escludo l’ipotesi suicidio”, conclude.