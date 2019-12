Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Papa ha abolito segreto pontificio (18 dicembre)

Importante, tra le ultime notizie, il fatto che il Francia è il tredicesimo giorno di contestazioni e scioperi contro il provvedimento voluto dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. La manifestazione è iniziata alle 13.30 a Place de la République a Parigi. I dissidenti contro la riforma delle pensioni hanno paralizzato tutta la città con 300 chilometri di code. Come riferito dall’emittente Bfm tv, non era possibile accedere con i mezzi di trasporti all’interno della città, anche per coloro che dovevano arrivare all’aeroporto. Il 30% dei voli è stato cancellato. Rallentamenti sono stati riscontrati anche sulle varie tangenziali che circondano Parigi. Oltre al blocco dei mezzi di trasporto, più di 100 mila abitazioni sono rimaste senza luce e gas a causa delle azioni dolose dei black bloc e di alcuni esponenti del sindacato CGT. Hanno aderito allo sciopero collettivo i dipendenti delle ferrovie Sncf, i ferrovieri, i conducenti dei mezzi pubblici, i controllori dei voli ed i segnalatori, gli insegnanti della scuola primaria e secondaria e i sindacati. Alcuni dissidenti si sono scontrati con le forze dell’ordine. Non è dato sapere il numero dei feriti. Lo sciopero ha avuto anche un grande impatto negativo sui musei e sulla Torre Eiffel. Nonostante il divieto del sindaco di Parigi i manifestanti hanno attraversato Place de la Bastille, che è in via di ristrutturazione. In campo politico non c’è stata alcuna trattativa all’orizzonte. Si prevedono altre manifestazioni per tutta la settimana. Nella giornata di ieri Jean-Paul Delevoye, ministro del centrodestra e mediatore della Repubblica, si è dimesso. A Palazzo Eliseo fanno sapere che verrà subito sostituito.

Ultime notizie, maxi sequestro contro Antonio Ricci

L’imprenditore Antonio Ricci è stato considerato uno degli esponenti più rivelanti della ‘ndrangheta nel campo delle scommesse online. Attualmente non è in carcere grazie ad una sentenza emessa dal giudice d’appello Consuelo Scerri Herrera di Malta che ha negato l’estradizione. Su richiesta del Tribunale di Reggio Calabria la Guardia di Finanza ha sequestrato 400 milioni di euro all’imprenditore, tra beni mobili, immobili, contanti. Gli inquirenti hanno posto sottosequestro un portafoglio finanziario di 100 milioni di euro, frutto di attività illegali, diversificati in tre società maltesi “Oia Services Limited”, “Harvey Gaming Limited” e “Wls Limited”.

Ultime notizie, Papa abolisce segreto pontificio

Una rivoluzione storica. Con due documenti papa Francesco sopprime il segreto pontificio per i reati di violenza sessuale e di abuso sui minori ad opera degli ecclesiastici. Il sommo Pontefice ha fatto rientrare il delitto di pedopornografia, il possesso e la divulgazione di immagini pornografiche che interessano i minori nella fattispecie dei “delicta graviora”, cioè i crimini più gravi. La decisione di apportare delle modifiche normative ecclesiastiche, come riferito dal direttore editoriale Vatican News, Andrea Tornielli, è frutto di un importante summit. Ora le denunce, le testimonianze e le prove processuali riguardanti tali reati, che prima erano coperti dal segreto pontificio, su richiesta, saranno a disposizione della magistratura italiana e dei Tribunali stranieri.



