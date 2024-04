Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Parigi: crollano le pale del Moulin Rouge, nessun ferito

Ultime notizie, paura a Parigi: cadute le pale del Mouline Rouge

Momenti di paura a Parigi per il crollo improvviso delle pale del Mouline Rouge. La notte scorsa si sono staccate dal famoso monumento della capitale francese e sono cadute in strada. I vigili del fuoco parigini hanno però rassicurato i cittadini, spiegando che non ci sono stati feriti e che non c’è alcun rischio crollo. Al momento non sono noti i motivi del crollo delle pale. L’incidente è avvenuto tra le 2 e le 3 nella notte tra mercoledì e giovedì.

Ponte sullo Stretto, via libera del Parlamento europeo/ Può ricevere finanziamenti Ue dalla rete Ten-T

L’emittente francese Bfm Tv ha segnalato che la facciata del celebre edificio risulta danneggiata. Infatti, in seguito alla caduta delle pale, c’è stato il distacco di tre delle grandi lettere al neon che compongono il nome del noto cabaret. Le lettere “m”, “o” e “u” sono finite a terra. Le pale, coperte da un telone verde, sono state poi rimosse questa mattina dalle autorità.

SUPERMERCATI APERTI OGGI 25 APRILE 2024/ Info e orari 1 maggio: da Coop al Penny, centri commerciali e outlet

Ultime notizie, Carovigno: 66enne morto per l’esplosione di una bombola di gas

A Carovigno, in provincia di Br4indisi, un uomo è morto nella mattinata di ieri a causa dell’esplosione dei una bombola di gas, venendo sepolto sotto le macerie. L’esplosione è stata causata dalla stufa che si trovava all’interno dell’appartamento, che ha fatto crollare il solaio. La vittima si chiamava Cosimo Guarini e viveva da solo all’interno della casa. L’esplosione oltre al crollo del solaio che ha causato la morte di Guarini, ha provocato anche lo scardinamento della porta e l’arrivo in strada di molti detriti. L’uomo era rientrato a Carovigno da alcuni anni dopo aver vissuto e lavorato in Germania, il suo corpo è stato estratto dalle macerie dai vigili del fuoco che sono arrivati sul posto insieme ai carabinieri.

Terremoto oggi Foggia M 1.9/ Ingv ultime notizie: trema di nuovo la Puglia, sisma anche a Montefalco

Ultime notizie, incidente mortale sul lavoro a Lograto (Brescia)

Un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri all’interno di una ditta siderurgica di Logorato (Brescia) ha provocato la morte di un operaio 46enne. La vittima stava lavorando all’interno del capannone della ditta Dall’Era, quando una lastra metallica lo ha colpito. Dopo essersi staccata da un carroponte. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo hanno potuto soltanto constatare la morte dell’operaio. Insieme ai soccorritori sono arrivati anche i vigili del fuoco ed i carabinieri, che stanno indagando alla ricerca delle cause dell’incidente.

Ultime notizie, Premierato: sì della Commissione Senato al ddl Casellati

La strada verso l’approvazione del ddl Casellati che riguarda l’elezione diretta del Presidente del Consiglio, ha fatto un passo avanti ricevendo l’approvazione da parte dell’apposita commissione del Senato. A favore della proposta, oltre alle forze che appoggiano il governo, hanno votato anche i gruppi delle Autonomie, mentre si sono schierati contro i gruppi dell’opposizione, Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Avs. Astenuti i rappresentanti di Italia Viva. Dopo l’approvazione, il relatore Balboni, ha avuto dalla commissione il mandato per riferire in aula e per quanto riguarda la calendarizzazione del provvedimento sul premierato, questa spetterà alla Conferenza dei Capigruppo. I rappresentanti dei gruppi di opposizione hanno parlato di un tentativo, da parte della maggioranza di “riscrivere la storia”, e hanno richiesto nuovamente un confronto sugli emendamenti proposti, che non è mai stato preso in considerazione.

Ultime notizie, auto travolta da un treno: morta donna all’interno

A Cologne, in provincia di Brescia, un treno ha travolto un’auto che era rimasta ferma all’interno delle sbarre di un passaggio a livello. La donna che si trovava all’interno, Luisa Astori, di 50 anni, è rimasta uccisa sul colpo. Il macchinista del treno ha manovrato il freno di emergenza ma questo non ha impedito lo scontro con l’auto. Sono in corso le indagini sul fatto da parte delle autorità per stabilire se l’incidente sia dovuto ad una disattenzione oppure ad un guasto. Il treno era partito alle 22.00 da Bergamo e si stava dirigendo verso la stazione di Brescia quando il macchinista si è trovato di fronte l’ostacolo rappresentato dalla macchina della vittima. I soccorsi che sono arrivati sul posto poco dopo l’incidente, si sono rivelati inutili. I passeggeri sono stati fatti scendere dal treno ed accompagnati alla stazione successiva.











© RIPRODUZIONE RISERVATA