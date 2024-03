Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Pasqua: sequestrate 2 tonnellate di uova e colombe durante ispezioni Nas

Ultime notizie, Pasqua: sequestrate 2 tonnellate di uova e colombe

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in vista della Pasqua 2024 ha accertato delle irregolarità in oltre 840 ispezioni in laboratori di produzione ed esercizi di vendita di uova di cioccolato e colombe. Nello specifico, come riportato dall’Ansa, sono state accertate irregolarità in 324 aziende, pari al 38%. Sono state riscontrate 574 violazioni penali ed amministrative per un ammontare di 425mila euro.

Sono state sequestrate 2 tonnellate di alimenti, per un valore stimato in oltre 267mila euro. Oltre 300 colombe e uova sono state sequestrate, mentre sei titolari di negozi sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria. Infine, sono stati disposti 15 provvedimenti di chiusura o sospensione delle attività per un valore economico stimato che supera i 5 milioni di euro.

Ultime notizie, cambio dell’ora: arrivata l’ora legale

L’ora legale è tornata stanotte alle 02:00, con gli orologi che sposteranno in avanti di 60 minuti le lancette contribuendo in questo modo ad un risparmio energetico, oltre che allo sfruttamento di un’ora in più di luce. L’ora legale durante il periodo estivo fu introdotta per la prima volta nel 1966 e quest’anno coincide con la Pasqua. Una questione, quella dell’ora legale, che sta dividendo i Paesi che fanno parte dell’Unione europea, con opinioni diverse tra i paesi nordici e quelli dell’area mediterranea. Non essendo stata presa una decisione definitiva, si continua con la situazione attuale.

Ultime notizie, 37enne muore carbonizzato nell’auto a Cagliari

Un 37enne di Sinnai, Maurizio Frigau, è morto carbonizzato all’interno della sua autovettura sulla provinciale 20, non essendo riuscito ad abbandonare l’abitacolo dopo un incidente avvenuto nella notte. Il suo corpo è stato trovato nelle prime ore di oggi all’interno dell’auto che è stata distrutta dalle fiamme, dopo un’uscita di strada che non ha coinvolto altre auto. Sull’incidente stanno indagando i carabinieri che sono accorsi sul luogo dell’incidente insieme ai vigili del fuoco ed ai mezzi di soccorso.

Ultime notizie, Ribera: uomo muore durante ossigenoterapia in ospedale

Costica Brustureanu, 53enne romeno ricoverato da alcuni giorni nell’ospedale di Ribera, in provincia di Agrigento, è morto in un incendio provocato da lui stesso mentre si stava sottoponendo ad un trattamento di ossigenoterapia. L’uomo si è tolto la maschera per fumare una sigaretta e la fiammella dell’accendino ha provocato un incendio che lo ha ucciso e l’esplosione della macchina per la terapia. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, e nonostante l’intervento delle squadre di soccorso per il 53enne non c’è stato niente da fare. Altre quattro persone ricoverate sono state spostate dalle loro camere nei locali del pronto soccorso.

Ultime notizie, le previsioni meteo per i giorni di Pasqua e Pasquetta

Nel fine settimana della Pasqua l’Italia sarà ancora divisa in due parti per quanto riguarda le previsioni meteo, con una situazione quasi estiva nelle regioni del Sud, mentre al Nord i protagonisti principali saranno gli acquazzoni. Una situazione che cambierà successivamente da martedì con l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre che prenderà il posto dello scirocco che è attualmente il protagonista principale sull’Italia. Già nella giornata di ieri si sono avuti dei peggioramenti al nord con la neve che torna oltre i 1600 metri sulle Alpi centrali, mentre sarà presente dai 1800 metri su quelle occidentali. Anche le regioni centrali saranno interessate da velature nuvolose, presenti con maggiore intensità sulle regioni adriatiche. Le temperature sano in salita ed al sud supereranno anche i 25 gradi.

Ultime notizie, la guerra tra Ucraina e Russia

Il presidente ucraino Zelensky ha licenziato Sergei Shefir, il suo primo assistente, e ha comunicato che l’Ucraina non utilizzerà i missili a lungo raggio per colpire il territorio nemico. Il comitato investigativo russo che sta indagando riguardo all’attentato che ha colpito il teatro Crocus City Hall, ha dichiarato che gli attentatori, dopo aver colpito erano in viaggio verso Kiev. La notizia è stata data dal comitato all’agenzia russa Tass. Zelensky ha rinnovato la richiesta di aiuti invitando il Congresso Usa ad una veloce approvazione.











