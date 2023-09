Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, paura a Rotterdam: spari in strada, uccise 3 persone

A Rotterdam sono avvenute due sparatorie che hanno provocato diverse vittime. Le sparatorie sono avvenute nel primo pomeriggio di oggi in una casa e in un ospedale universitario che si trova nelle vicinanze. La polizia ha fermato un 32enne che aveva appiccato fuoco in entrambe le strutture ed ha dichiarato che l’uomo, che era vestito con abiti militari, ha agito da solo.

La prima delle due sparatorie è avvenuta all’interno di una casa, che subito dopo è bruciata, mentre l’assalitore ha preso la strada che porta all’ospedale e ha sparato contro gli studenti del campus universitario, appiccando successivamente le fiamme all’aula. I motivi delle sparatorie devono ancora essere chiariti.

E’ iniziato da poche ore il giorno numero 483 della guerra in Ucraina fra l’esercito locale e i russi. Ieri altre dichiarazioni provocatore del presidente della federazione russa, Vladimir Putin, che ha spiegato di essere al lavoro sulla “creazione di armi avanzate in grado di mantenere l’equilibro strategico nel mondo”, così come riportato dall’agenzia di stampa Ria Novosti.

Nel contempo ha parlato anche Mykhailo Podolyak, il principale consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, sottolineando come uno dei principali obiettivi dell’esercito ucraino sia quello di “eliminare la capacità della Crimea di rifornire le truppe sulla prima linea. Abbiamo pianificato l’attacco in tre fasi”, le parole al Corriere della Sera, “Distruggere i sistemi di comunicazione radio, elettronici e le antenne radar per aprire il cielo sul Mar Nero. E siamo a un ottimo punto. La seconda fase è la distruzione della flotta russa sul Mar Nero o almeno il suo allontanamento dalla Crimea. E ci stiamo riuscendo. La terza fase sarà compromettere le loro infrastrutture logistiche al servizio dell’Armata. Le truppe russe al fronte andranno nel panico e la retorica politica di Mosca cambierà del tutto”.

Ultime notizie, Daniele Scardina torna sui social

A sette mesi dall’intervento d’urgenza per un’emorragia cerebrale, torna allo scoperto Daniele Scardina, noto lottatore nonché ex fidanzato di Diletta Leotta: “Sarebbe bello essere qui oggi per dirvi di aver raggiunto il traguardo. Purtroppo non è ancora così, ma sono un uomo di Fede e penso che il bello sia proprio questo: stupirmi di me stesso a ogni miglioramento ed essere grato per essere qui a scrivervi questo messaggio quando pochi mesi fa lottavo per sopravvivere”, scrive il pugile ex concorrente di Ballando con le Stelle.

King Toretto su Instagram aggiunge: “La riabilitazione richiede tanto duro lavoro sia fisico, sia mentale e questo non mi permette di rispondere a tutti i vostri messaggi di incoraggiamento e supporto, ma piano piano lo farò. Vi ringrazio infinitamente per l’affetto e il sostegno che mi avete sempre dimostrato, anche quando non potevo vederlo e sentirlo. I’m coming back!”. Scardina fu ricoverato il 28 febbraio all’Humanitas di Rozzano dopo un malore avvertito in allenamento.

Ultime notizie, terremoto ai Campi Flegrei, gli esperti: “Non vediamo la fine”

Anche nelle scorse ore si è verificato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, e il numero uno dell’Ingv, Carlo Doglioni, parlando alla Camera, ha spiegato: “La nostra preoccupazione è legata sia alla sismicità, sia al fatto che queste temperature in particolari località potrebbero dare delle piccole esplosioni freatiche che non sono eruzioni di magma, ma è acqua che in questo stadio super critico può dare delle esplosioni. Quindi, considerato che negli ultimi mesi la sismicità non ha fatto altro che aumentare – sia in termini di numero di eventi, ravvicinamento degli sciami, aumento dell’energia – in questo momento non vediamo la fine”. Quindi ha aggiunto e concluso: “Può darsi che arrivi rapidamente come può darsi che invece l’evoluzione possa essere ancora più dirompente”.

Ultime notizie, incidente sul lavoro a Belmonte Mezzagno

Un operaio edile 63enne è morto a Belmonte Mezzagno travolto dalle macerie del soffitto di una casa in cui stava lavorando proprio alla riparazione del soffitto stesso. La casa in ristrutturazione si trova in Via Papa Giovanni XXIII ed al momento non sono ancora note le generalità della vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro. Il suo corpo è stato estratto senza vita dalle macerie da parte dei vigili del fuoco intervenuti sul posto dopo il crollo. I rilievi sul luogo dell’incidente sono in corso di effettuazione da parte dei carabinieri.

Ultime notizie, muore una donna a Firenze dopo la caduta dallo scooter

Una donna 61enne è morta a Firenze, investita da un camion, dopo essere caduta da uno scooter sul quale viaggiava insieme ad un uomo di 63anni che è rimasto ferito ma non in modo grave. L’incidente è accaduto sul Viale Corsica ed ha coinvolto oltre allo scooter ed al camion, anche un’auto che avrebbe provocato la caduta della donna mentre stava facendo manovra per uscire dal parcheggio. Il camion investitore trasportava materiale edilizio. Purtroppo nel luogo dell’incidente non sono disponibili telecamere e la scena non è stata ripresa.

Ultime notizie, a Jerez de la Frontera paura in una scuola

Uno studente di 14 anni ha accoltellato cinque persone all’interno di una scuola a Jerez de la Frontera, in Andalusia. I motivi dell’aggressione da parte del ragazzo sono sconosciuti e i feriti sono in ospedale ma nessuno dei cinque è in gravi condizioni. La scuola dove è avvenuto il fatto si trova nel quartiere di San Josè Obrero e le vittime dell’accoltellamento sono due alunni e tre professori. Dopo l’incidente il ragazzo è stato arrestato dalla polizia locale.

Ultime notizie, Arriva nei supermercati il carrello tricolore

Da domenica 1 ottobre arriva il “carrello tricolore”, che garantisce per i prossimi 3 mesi il blocco dei prezzi nei supermercati che esporranno il logo dedicato al trimestre “anti inflazione”. L’accordo per questa iniziativa è stato firmato a Palazzo Chigi e la premier Meloni ha chiarito che in caso di buon funzionamento si lavorerà per cercare di allungare nel tempo ulteriormente questa soluzione.

I supermercati ed i negozi che aderiscono a questa iniziativa sono elencati in un documento consultabile in rete. Una soluzione che dovrebbe favorire la spesa delle famiglie e che potrebbe contrastare gli altri aumenti previsti nei prossimi mesi soprattutto per il settore dell’energia.











