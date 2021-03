ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Pd trova intesa su Capigruppo (24 marzo)

Mentre aumenta nettamente il numero dei decessi nelle ultime 24 ore, 551 le vittime, contro le 386 del giorno precedente, e picco più alto dallo scorso 26 gennaio, il bollettino fa registrare un notevole calo dell’indice di contagio che scende al 5.59 con 18.765 nuovi casi a fronte di 335.189 tamponi eseguiti. Continua ad essere positivo anche il saldo tra i nuovi contagiati ed i guariti che sono stati 20.604. Sale ancora invece il numero dei ricoveri, anche se in maniera minore, con 36 unità in più di lunedì, mentre nei reparti ordinari l’aumento è stato di 379 unità. In totale i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.546, mentre in terapia ordinaria 28,428. Il totale delle vittime sale a 105.879.

Ultime notizie, l’intesa alla Camera dei deputati sul capogruppo Pd

Mentre a Montecitorio l’attuale capogruppo del Pd, Graziano Delrio ha fatto un passo indietro lasciando la sua posizione come richiesto dal neosegretario Letta, a Palazzo Madama non ci sono ancora intese con la sostituzione di Marcucci con una donna. Anche a Montecitorio il nome non è stato ancora indicato. Marcucci ha dichiarato che rifletterà sulla richiesta di Letta, ma che la decisione sulla sua eventuale sostituzione dovrà essere presa di comune accordo. Dopo il colloquio tra i due Letta ha parlato del fatto che tra lucchesi e pisani si trova sempre un’intesa.

Ultime notizie, le dimissioni di Prandelli dalla guida della Fiorentina

Cesare Prandelli si è dimesso dalla guida della Fiorentina con una comunicazione alla società ed una lettera diretta a tutto il popolo viola ed alla società in cui ha dichiarato “Forse questo calcio non fa più per me”. La società ha accettato le dimissioni parlando di un grande dispiacere per questa decisione, ma nello stesso tempo ha comunicato che il posto di allenatore sarà di nuovo preso da Beppe Iachini che dirigerà già l’allenamento in programma oggi. Il ritorno del tecnico originario di Orzinuovi alla guida della Fiorentina è durato per un totale di 23 partite tra campionato e Coppa Italia, con 6 successi all’attivo. La formazione viola si trova attualmente a 29 punti in classifica che le valgono il 14esimo posto con un vantaggio di 7 punti sul Cagliari che occupa il terzultimo posto.

Ultime notizie, a Roma continua la “fuga” delle consigliere del M5S

Problemi per la giunta Raggi a Roma con la consigliera Gemma Guerrini che ha lasciato il Movimento 5 stelle. Da parte del Partito democratico è stato dichiarato che ora la sindaca Raggi non ha più la maggioranza al Campidoglio, chiedendo le sue dimissioni. Gemma Guerrini ha deciso di passare nelle file del Gruppo Misto, ed è l’ultima di una serie di passaggi ad altri gruppi come Simona Ficcardi, Agnese Catini, Cristina Grancio e Monica Montella. Attualmente con le uscite il gruppo del M5S ha lo stesso numero di consiglieri dell’opposizione, 24.

Ultime notizie, un intervento di Draghi all’Iniziativa “SUD – Progetti per ripartire”

Nel corso di un convegno organizzato dalla ministra Carfagna, il Premier ha parlato della necessità di “far ripartire” con urgenza il “processo di convergenza tra Mezzogiorno e Centro-Nord“. Per questo, ha continuato Draghi, è necessario che le risorse che arrivano dall’Unione Europea con il Recovery Fund siano utilizzate al meglio. Un obiettivo del governo che è stato ribadito ancora una volta e che si riferisce anche alle risorse di “Next Generation EU” con le quali vengono destinate al SUD circa 96 miliardi di Euro nei prossimi anni.



